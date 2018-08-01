 АВТОСТАТ | Каждая четвертая Chevrolet Niva продается в кредит

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Каждая четвертая Chevrolet Niva продается в кредит

Chevrolet Niva 2

По итогам первого полугодия 2018 года доля автомобилей Chevrolet Niva, реализованных по кредитным программам, составила 23,15% от общего объема розничных продаж GM-АВТОВАЗ в России. Это на 4,7% больше, чем было продано за аналогичный период прошлого года. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе СП, отметив, что увеличение количества автомобилей, приобретенных покупателями в кредит, связано с развитием кредитных программ GM-АВТОВАЗ, а именно, привлечением новых банков-партнеров и разработкой новых выгодных предложений совместно с ними.  

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2018 года продажи Chevrolet Niva на российском рынке составили 14203 автомобиля (-2%). В настоящее время стоимость внедорожника начинается от 623 тыс. рублей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи автокредитование f&i gm-автоваз chevrolet niva

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