Citroen представил юбилейную версию C3 Aircross Rip Curl

В честь выпуска 90-тысячного автомобиля Citroen C3 Aircross французский автоконцерн PSA Group представил спецверсию своего компактного кроссовера под названием Rip Curl.

Экстерьер новинки отличается от стандартного варианта двухцветным окрасом кузова и 17-дюймовыми легкосплавными дисками. Внутри - кожаный салон серого цвета с белой отстрочкой, сиденья с полосой под цвет кузова, специальные коврики и дополнительные декоративные элементы. Уже в базовой комплектации Citroen C3 Aircross Rip Curl будет оснащаться мультимедийным центром с большим сенсорным экраном и навигатором TomTom.

Цена юбилейного кроссовера – от 26 400 до 31 120 USD, что по текущему курсу составляет от 1 662 до 1 960 тыс. рублей.

Напомним, что на российском рынке продажи нового Citroen C3 Aircross стартовали 12 апреля, а версия Rip Curl доступна только европейским покупателям – ее продажи в России пока не планируются.