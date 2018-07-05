Российский авторынок в июне вырос на 11%

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России по итогам июня увеличились на 10,8% и составили 156351 машину. По итогам первого полугодия 2018 года российский авторынок вырос на 18,2% до 849221 автомобиля, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Как отмечают в АЕБ, в июне российский автомобильный рынок замедлил темпы роста, но все же показал достойный результат в период проходящего в стране Чемпионата мира по футболу. В целом же первая половина нынешнего года оказалась успешной для рынка и его позитивное развитие должно продолжиться, считает Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

Лидерство на российском авторынке удерживает АВТОВАЗ, реализовавший в прошлом месяце 31404 автомобиля LADA, что на 15% выше показателя годичной давности. Второе место по объему продаж заняла KIA – реализация 19861 машины (+19%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку сохраняет Hyundai с показателем 16422 проданных автомобиля, что на 12% больше по сравнению с прошлым годом.

Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрали 13567 покупателей (+11%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Toyota, чьи продажи составили 9117 машин (+1%). В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам июня также вошли Volkswagen (8934 шт., +21%), Nissan (7392 шт., +7%), Skoda (7144 шт., +26%), ГАЗ (5355 шт., +3%) и Ford (4305 шт., -6%).