«Даймлер КАМАЗ Рус» начал производство нового Canter TF

Предприятие «Даймлер КАМАЗ Рус» в Набережных Челнах 8 июня 2018 года начало массовое производство нового поколения Canter TF, который сменит в модельном ряду Canter TD. Первые партии автомобилей российской сборки будут доступны покупателям уже с июля.

Как сообщает пресс-служба «Даймлер КАМАЗ Рус», Canter TF оснащен 3,0-литровым дизельным двигателем 4P10 с турбокомпрессором в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Автомобиль доступен в двух конфигурациях по полной массе – 7,5 т (150 л. с.) и 8,55 т (175 л.с.).

Грузоподъемность шасси Canter TF увеличена до 6010 кг, новые длины колесных баз – 3400, 3850, 4300 и 4750 мм. Увеличенное число монтажных отверстий разного диаметра на раме позволяет устанавливать на шасси любой тип надстроек (кузовов).

Безопасность Canter TF достигается благодаря инновационной конструкции кабины Fuso RISE (Realized Impact Safety Evolution – повышенная безопасность при ударах) и системами: ABS (антиблокировочная система тормозов) с EBD (электронным контролем распределения тормозных усилий) и ESP (системой контроля курсовой устойчивости). В стандартную комплектацию входит мощный горный тормоз (50 кВт) для дополнительного запаса тормозного момента и широкоугольные зеркала заднего вида.

Внешний вид Canter TF отличают V-образный дизайн решетки радиатора и бампер, окрашенный в цвет кузова. Автомобиль также получил обновленный интерьер кабины с увеличенным количеством ниш и опций. В базовой комплектации модель будет оснащена передними и задними стабилизаторами поперечной устойчивости, центральным замком с дистанционным управлением, передними противотуманными фарами и кондиционером.