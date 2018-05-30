Пожар не повлиял на работу московского завода Renault

Компания Renault Россия сообщила, что московский завод Renault работает в обычном режиме, угрозы возгорания нет. Очаг возгорания находится в городской черте вне пределов территории завода Renault, сообщает пресс-служба французской марки. В настоящее время сотрудники пожарной части, которая базируется на территории завода, и сотрудники службы безопасности Renault Россия наблюдают за ситуацией и предпринимают все необходимые профилактические меры для того, чтобы обеспечить безопасность предприятия.

Напомним, в настоящее время на заводе Renault в Москве производятся три модели – Renault Kaptur, Duster и Nissan Terrano. В 2019 году на предприятии начнется выпуск новой глобальной модели – кроссовера C-класса, мировая премьера которого состоится на Московском автосалоне в августе 2018 года.