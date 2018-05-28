«Исузу Соллерс» заключил специнвестконтракт по проекту технологического партнерства

Совместное предприятие «Исузу Соллерс» 26 мая заключило специнвестконтракт с Минпромторгом России и Ульяновской областью для реализации проекта технологического партнерства в России. Партнерство предусматривает создание нового совместного продукта в сегменте среднетоннажных грузовиков и экспорт через дистрибуторскую сеть Isuzu по всему миру.

Как сообщает пресс-служба «Соллерс», общий объем инвестиций в проект составит свыше 6 млрд рублей, включая 1,3 млрд в НИОКР. Производство в рамках СП планируется запустить в 2021 году на новых мощностях, создаваемых в Ульяновске. При реализации проекта планируется обеспечить уровень локализации свыше 80%, включая локализацию двигателя, коробки передач, рамы, системы электронного управления двигателем, системы ADAS и других компонентов. Помимо локализации самих узлов и агрегатов в рамках проекта будут также использоваться локальное литье и материалы российского производства.

В ходе реализации проекта стороны намерены осуществить дополнительные инвестиции в новые технологии, связанные с разработкой автомобилей на газомоторном топливе, гибридных силовых установок с использованием электротяги, а также в технологии автономного управления и программное обеспечение для телематических сервисов.