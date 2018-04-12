«Ключавто» откроет дилерские центры в Москве

Компания «Ключавто» в 2018 году расширяет свою дилерскую сеть и запускает новые предприятия в Москве. Так, холдинг будет представлен в столице сразу пятью центрами ведущих автомобильных марок. В перечне есть как абсолютно новые для портфеля компании бренды, так и производители, с которыми «Ключавто» успешно работает на протяжении многих лет. Выход на автомобильный рынок Москвы планируется уже в мае этого года, сообщает пресс-служба «Ключавто». Как отмечается, предприятия холдинга не построены с нуля, а будут запущены на базе ранее возведенных дилерских центров компании Genser.

«Безусловно, мы учитываем сложившийся рынок и условия развития дилерской сети в столице. Большой опыт работы и партнерство с представителями мировых производителей позволяют нам быть уверенными в успехе. Для «Ключавто» одна из стратегических целей – это увеличение дилерской сети до 100 предприятий. Все действия компании направлены на достижение этого результата, развитие происходит планомерно и соответствует условиям рынка», – рассказали в пресс-службе «Ключавто».

Для справки, «Ключавто» – крупнейший автохолдинг Юга России. Первый дилерский центр бренда Mercedes-Benz, ознаменовавший старт работы компании, был открыт в декабре 2001 года в городе Горячий Ключ. Сегодня «Ключавто» – официальный дилер Mercedes-Benz, Bentley, Audi, Jaguar Land Rover, Lexus, BMW, BMW Motorrad, Genesis, Toyota, Smart, Nissan, Ford, Volkswagen, KIA, Hyundai, Mitsubishi, Renault, Skoda, Datsun, Fuso, Hino и в настоящее время насчитывает 55 современных автоцентров на юге России. Обширная дилерская сеть «Ключавто» представлена предприятиями в крупных городах Краснодарского и Ставропольского края, в Ростове-на-Дону.