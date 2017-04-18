Автомобили с пробегом: 5 фактов о рынке и о покупателях

О рынке*:

• Рынок автомобилей с пробегом в 4 раза больше рынка новых автомобилей ( 5,2 млн.шт. - 1,25 млн. шт.);

• В 2016 году рынок вырос на 6%;

• Каждый 5 автомобиль с пробегом, сменивший хозяина в 2016 году, моложе 5 лет;

• Каждый 12-й в сегменте авто с пробегом до 5 лет – марки Toyota;

• лидерами вторичного рынка в 8 федеральных округах России являются пять моделей: Ford Focus, Toyota Corolla, LADA 2107 («классика»), LADA 2114 (хэтчбек «Самара») и LADA 2170 (седан «Приора»).

* - данные по итогам 2016 года

О покупателях**:

• 67% владельцев автомобилей массовых марок планируют сменить автомобиль в течение 3 ближайших лет (2017, 2018 или в 2019 годах);

• 37% владельцев автомобилей массовых марок рассматривают вариант покупки следующего автомобиля - с пробегом;

• 75% владельцев автомобилей премиум-марок планируют сменить автомобиль в течение 3 ближайших лет (2017, 2018 или в 2019 годах);

• 23% владельцев автомобилей премиум-марок рассматривают вариант покупки следующего автомобиля - с пробегом;

• 60% владельцев авто с пробегом через 3 года меняют автомобиль.

** - данные исследования «АВТОСТАТ ОМНИБУС»

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