Кроссовер Kaptur в январе стал второй по популярности моделью Renault

Российские дилеры Renault в январе реализовали 5208 автомобилей – на 3,9% больше по сравнению с прошлым годом. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка Renault составила 6,7% против 6,1% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Renault в России остается кроссовер Duster – в прошлом месяце на нем остановили свой выбор 1848 покупателей (-22,3%). На второе место в модельном ряду Renault впервые поднялся новый кроссовер Kaptur с показателем 1519 реализованных машин.

Напомним, Renault Kaptur стартовал на российском рынке в июне прошлого года. Автомобиль доступен в трех комплектациях по цене от 879 тыс. до 1 млн 179 тыс. 990 рублей. Для модели предлагается два бензиновых двигателя – 1.6 л (114 л.с.) и 2.0 л (143 л.с.). Механические трансмиссии представлены 5-ступенчатой коробкой передач, которая доступна для версий с двигателем 1.6 и передним приводом, и 6-ступенчатой – для версий с двигателем 2.0 и полным приводом. Бесступенчатая автоматическая трансмиссия CVT X-Tronic предлагается для переднеприводной версии Renault Kaptur в паре с бензиновым двигателем 1.6 л (114 л.с.).