За 10 лет в России продано более 260 тысяч кроссоверов Nissan Qashqai

В феврале 2017 года исполняется ровно 10 лет с того дня, когда кроссовер Nissan Qashqai впервые появился на рынке. С момента старта продаж Qashqai остается самым популярным кроссовером на европейском рынке. Успех этой модели вышел за пределы Европы: сегодня объем продаж Nissan Qashqai на мировом рынке составляет 3,3 млн единиц – в 137 странах мира, сообщает пресс-служба Nissan.

В России с 2007 по 2016 год было реализовано более 260 тысяч автомобилей Nissan Qashqai. Только в прошлом году было продано 18723 экземпляра этой модели, что на 40% больше по сравнению с прошлым годом.

В конце 2015 года на заводе компании Nissan в Cанкт-Петербурге стартовало производство кроссовера Qashqai, и с тех пор было выпущено 22862 экземпляра этой модели. В России Nissan Qashqai претерпел большие технические изменения в процессе адаптации модели к локальным условиям. Российские инженеры внесли в Qashqai более 200 технических доработок, сделав его комфортным и приспособленным к сложным дорожным условиям. Перечень адаптированных спецификаций включает в себя конструктивные изменения шасси, увеличение дорожного просвета и колеи, изменение настроек рулевого управления и т.д.

На российском рынке также были представлены эксклюзивные специальные версии Nissan Qashqai: Сity и City 360. Специальные версии Qashqai оснащены полностью светодиодными BiLED фарами с автоматической регулировкой уровня наклона, передними и задними датчики парковки, контролирующими все пространство вокруг автомобиля с отображением препятствий на дисплее, а также серебристыми накладками на передний и задний бамперы.