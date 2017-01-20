Subaru объявила цены на Forester и Outback 2017 модельного года

Компания «Субару Мотор» объявила цены на полноприводные Forester и Outback 2017 модельного года. Цены и состав комплектаций на компактный кроссовер Subaru XV 2017 модельного года будут объявлены в течение двух недель, сообщает пресс-служба «Субару Мотор».

Так, начальная рекомендованная стоимость Subaru Forester 2017 модельного года стала ниже и начинается от 1 млн 699 тыс. рублей. В базовую комплектацию входят постоянный полный привод, 2,0-литровый горизонтально-оппозитный двигатель, механическая коробка передач, 17-дюймовые стальные диски, климат-контроль, обогрев лобового стекла в зоне щеток стеклоочистителей, зеркал заднего вида, заднего стекла и передних сидений, 7 подушек безопасности. Что касается изменений модели 2017 года, все комплектации оснащаются системой ЭРА-ГЛОНАСС и большим, 7-дюймовым, цветным жидкокристаллическим экраном.

Максимальная стоимость Subaru Forester, комплектация с 2,0-литровым мотором с турбонаддувом и бесступенчатой трансмиссией, осталась прежней – 2 млн 599 тыс. 900 рублей. В нее входят камера заднего вида, 18-дюймовые легкосплавные диски, панорамный люк с электроприводом, двухпоточная выхлопная система, подогрев руля и всех сидений, датчики дождя и света и др.

Автомобили 2017 модельного года доступны в модификации с бензиновыми горизонтально-оппозитными двигателями объемом 2.0 л, 2.5 л и 2.0 л с турбонаддувом. Модель с 2,0-литровым атмосферным мотором будет оснащаться механической коробкой передач и вариатором, версии с двигателем 2.5 и 2.0 с турбонаддувом – только бесступенчатой трансмиссией.

Начальная стоимость Subaru Outback 2017 модельного года стала выше на 50 тыс. рублей и начинается от 2 млн 449 тыс. рублей. В базовую комплектацию входят постоянный полный привод, 2,5-литровый горизонтально-оппозитный двигатель, бесступенчатая трансмиссия, подогрев всех сидений, кожаный салон, камера заднего вида, системы X-Mode (помощь при движении по бездорожью) и SI-DRIVE, 7 подушек безопасности.

Рекомендованная стоимость максимальной комплектации Subaru Outback стала ниже на 100 тыс. рублей, цена автомобиля с двигателем объемом 3,6 литра и бесступенчатой трансмиссией теперь составляет 3 млн 299 тыс. 900 рублей.

Все комплектации Subaru Outback 2017 года оснащаются системой ЭРА-ГЛОНАСС. Также добавлена опция подогрева рулевого колеса (все комплектации кроме базовой).