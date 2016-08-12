Компания «РОЛЬФ» открыла новый дилерский центр Renault в Москве

Группа компаний «РОЛЬФ» открыла в Москве новый дилерский центр Renault, который стал уже 45-м в портфеле холдинга. В то же время это первый дилерский центр французской марки, открытый ГК «РОЛЬФ» в столице.

Как сообщает пресс-служба компании «РОЛЬФ», новый дилерский центр «Renault РОЛЬФ Центр» расположился по адресу: 2-й Магистральный тупик, 5А. Таким образом, локация «РОЛЬФ Центр» становится самой большой «автомобильной деревней» в портфеле компании «РОЛЬФ», предлагающей своим клиентам автомобили пяти брендов.

В просторном шоу-руме дилерского центра Renault площадью более 300 кв. метров представлены самые популярные автомобили из модельного ряда Renault, а именно: Logan, Sandero, Sandero Stepway, Duster и долгожданная премьера года – Renault Kaptur. В новом дилерском центре предлагается полный комплекс услуг: продажа автомобилей, их обслуживание и ремонт, трейд-ин, кредитование и страхование.

«Renault по праву занимает лидирующие позиции на рынке России в массовом сегменте автомобилей. «РОЛЬФ» является партнером французской марки с 2007 года и крупнейшим дилером по продажам Renault в Санкт-Петербурге и Северо-Западном федеральном округе. Теперь мы получили возможность предложить весь комплекс услуг, связанных с приобретением и обслуживанием автомобилей Renault, нашим клиентам в Москве», - отметил Артём Юсупов, директор локации «РОЛЬФ Центр».