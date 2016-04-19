Volkswagen Beetle может быть снят с конвейера в 2018 году

Компания Volkswagen в конце 2018 года планирует прекратить выпуск модели Beetle. По данным источников издания Autoline, «Фольксваген» не планирует разрабатывать преемника Beetle из-за крайне низкого спроса на нынешнее семейство. Автоконцерн намерен сконцентрироваться на создании вседорожных машин, которые набирают все большую популярность в Европе, пишет Motor.ru.

В марте 2015 года уже сообщалось о намерении «Фольксвагена» отказаться от постройки преемника Beetle. При этом впоследствии глава отдела исследований и разработок Volkswagen Хайнц-Якоб Нойссер опроверг эту информацию, заявив, что новый Beetle появится ближе к 2018 году. Предполагалось, что следующий Beetle построят на модульном шасси MQB, а список его модификаций пополнится гибридной и электрической модификациями.

В России Volkswagen Beetle предлагается с бензиновыми моторами 1.2, 1.4 и 2.0, развивающими 105, 118 и 155 л.c. соответственно. Трансмиссии – 6-ступенчатая «механика», а также 6-ти и 7-диапазонный «робот». Цены на модель начинаются от 1 млн 70 тысяч рублей.