Chery в 2016 году намерена сохранить продажи на прошлогоднем уровне

Компания «Чери Автомобили Рус» прогнозирует объем продаж в России на уровне прошлого года, когда было реализовано около 5 тысяч автомобилей Chery. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщил директор «Чери Автомобили Рус» Геннадий Павлов, отметив, что по итогам первого квартала 2016 года российские продажи Chery выросли на 23% до 1343 машин. Однако, по его словам, с учетом того, что основное падение продаж было в прошлом году и нынешний рост реализации фиксируется по сравнению с прошлогодними низкими показателями, говорить о росте автомобильного рынка в целом рано.

«В 2016 году мы приняли решение сфокусировать свое внимание не столько на продажах, сколько на отладку внутренних процессов: проводим модернизацию дилерской сети, включая изменения системы мотивации, оптимизируем схемы работы с целью повышения эффективности. Когда рынок действительно начнет восстанавливаться, мы будем готовы к новым реалиям и отработаем по отложенному спросу», – заявил Геннадий Павлов.

По его словам, компания «Чери Автомобили Рус» продолжает проводить различные стимулирующие маркетинговые акции вкупе с выгодными кредитными и страховыми предложениями, разработанными подразделением Chery Finance в партнерстве с ведущими банками и страховыми компаниями. Кроме того, в настоящее время активно ведется работа для выхода на рынок автомобилей с пробегом. В ближайший месяц программа начнет работать у двух-трех дилеров с целью отладки процессов, после чего программа Chery Trade-In будет предложена всей дилерской сети.

Что касается модельного ряда Chery в России, на сегодняшний день она представлена 9 моделями. До конца года из оборота на российском рынке выйдут такие модели как Indis, Bonus, Very, M11 sedan и M11 hatchback. Как отметил Геннадий Павлов, на рынке Китая модели Bonus и Very получили изменения в экстерьере, на модифицированной платформе M11 построен cедан Arrizo 5, однако на сегодняшний день целесообразность импорта автомобиля любой модели определяется курсом доллара по отношению к рублю.

«В наших планах до конца года привезти на российский рынок кроссовер Tiggo 3, презентация которого состоится на днях на автомобильном салоне в Пекине. Мы пристально следим за экономической ситуацией в России, курсом валют, и как только рынок нам это позволит сделать – мы выведем не только Chery Tiggo 3, но и другие новинки бренда Chery, – заявил директор «Чери Автомобили Рус». – В отношении локализации новых моделей, а именно ожидаемой новинки Tiggo 3, то сейчас говорить об этом сложно. Опять-таки зависит от экономики. С нашей стороны – есть желание, осталось дело за «малым» – возможностями рынка».

Напомним, с 2014 года на заводе «Дервейс» в Черкесске осуществляется промышленная сборка кроссовера Tiggo 5 и седана Bonus 3. В целом, по мнению Геннадия Павлова, сборка автомобилей на территории России обусловлена экономической целесообразностью. «Одним из основных преимуществ является формирование себестоимости автомобиля: из-за валютных колебаний на рынке ввоз на территорию России иностранной продукции не очень выгоден. Благодаря локальному производству часть компонентов являются «отечественными» (например, рабочая сила, арендная плата, некоторые материалы и комплектующие) выражены в рублях, значит, изменение курса оказывает на них меньшее влияние, – говорит Геннадий Павлов. – Локализация также предоставляет для нас возможность быть гибким по отношению к потребителю, в частности мы можем адаптировать наши автомобили под предпочтения клиентов. Так, в прошлом году мы предложили рынку новую комплектацию – Luxury – для Chery Tiggo 5. В этом году расширили список комплектаций для кроссовера Tiggo FL, который продолжает сохранять лидирующие позиции в результатах продаж. Теперь модель доступна в комплектации Comfort с автоматической трансмиссией (робот) и с бензиновым мотором 1.8 л».