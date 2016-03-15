Президентом АВТОВАЗа назначен Николя Мор

На пост президента АВТОВАЗа назначен Николя Мор. Решение вступает в силу 4 апреля 2016 года, когда Бу Инге Андерссон прекратит исполнение своих обязанностей, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

В настоящее время 55-летний Николя Мор является генеральным директором Renault в Румынии, где руководит всей коммерческой и производственной деятельностью компании. Одновременно он занимает должность президента – генерального директора акционерного общества Automobile Dacia SA, производителя одной из самых быстрорастущих автомобильных марок в Европе и крупнейшей частной компании Румынии.

Перед тем, как возглавить деятельность Renault в Румынии, г-н Мор был вице-президентом по вопросам производственной эффективности и вице-президентом закупочной организации Альянса Renault-Nissan по силовым агрегатам. Он возглавлял подразделения, отвечающие за производство, закупки, качество и послепродажное обслуживание. До того, как присоединиться к команде Renault в 2000 году, г-н Мор работал в компаниях по производству автомобильных комплектующих, таких как Faurecia и Valeo.

«АВТОВАЗ модернизировал свой модельный ряд и производственные процессы, а также существенно улучшил качество продукции. С приходом Николя Мора мы планируем и дальше следовать выбранной стратегии, невзирая на вызовы, которые перед нами стоят сейчас. И мы продолжаем отстаивать наши взгляды на будущее российского рынка и АВТОВАЗа, как лидирующего игрока российской автомобильной промышленности, в долгосрочной перспективе», – заявил Карлос Гон, Председатель совета директоров АВТОВАЗА и Президент Альянса Renault-Nissan, владеющего контрольным пакетом акций в Alliance Rostec Auto BV, совместном предприятии, контролирующем АВТОВАЗ.

«За последние 7 лет на АВТОВАЗе произошли кардинальные изменения, благодаря которым серьезно повысилось качество производимых автомобилей, были разработаны и произведены новые модели, возросла эффективность производства, – отмечает Сергей Чемезов, генеральный директор Государственной корпорации «Ростех», которой также принадлежат акции в совместном предприятии Alliance Rostec Auto BV. – Наша задача сегодня - создать высококонкурентный продукт, увеличить долю рынка, а также обеспечить эффективный процесс загрузки российских производств компонентной базы. АВТОВАЗ в этом плане является стимулом для развития сотен других предприятий страны. Все эти задачи будут стоять перед новым руководителем. Мы рассчитываем, что он с ними справится».

Предыдущий руководитель АВТОВАЗа Бу Инге Андерссон пришел в компанию три года назад, в 2013 году. Он продолжил работу по реструктуризации АВТОВАЗа, сконцентрировав свое внимание на модернизации процессов, запуске новых продуктов и обмене технологиями с партнерами.

Альянсу Renault-Nissan принадлежит контрольный пакет акций в Alliance Rostec Auto BV, холдинговой компании, контролирующей АВТОВАЗ. Renault, Nissan и LADA, бренд, принадлежащий АВТОВАЗу, совместно производят автомобили в Тольятти и на других заводах на территории России.