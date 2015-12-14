LADA XRAY получит богатую базовую комплектацию | АВТОСТАТ

LADA XRAY получит богатую базовую комплектацию

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Стали известны новые подробности об оснащении высокого хэтчбека LADA XRAY, производство которого завтра стартует на АВТОВАЗе.

Как пишет портал «Колеса.ру», в список стандартного оборудования новинки войдут подушки безопасности водителя и пассажира, система контроля устойчивости (ESC), антиблокировочная система тормозов (ABS), система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, 16-дюймовые диски, аудиосистема с шестью динамиками. Опционально для LADA XRAY будут доступны регулировка сиденья водителя по высоте, обогрев лобового стекла, сидений и наружных зеркал. Для хэтчбека также предусмотрены выдвижной ящик под передним пассажирским креслом, съемный ящик под полом багажника, органайзер в нише запасного колеса и охлаждаемый перчаточный ящик.

Напомним, LADA XRAY встанет на конвейер тольяттинского завода 15 декабря 2015 года. Модель создана на платформе B0 в сотрудничестве с альянсом Renault-Nissan. На момент начала серийного производства уровень локализации модели составит около 50%.

В продажу LADA XRAY поступит в феврале 2016 года. Новинка будет предлагаться с бензиновыми двигателями 1,6 литра мощностью 106 и 114 л. с., а также мотором 1,8 литра, отдача которого составит 123 л. с. Двигатели комплектуются механической коробкой передач или «роботом» АМТ.

На АВТОВАЗе LADA XRAY называют хэтчбеком в стиле SUV. По мнению производителя, внедорожный стиль модели подчеркивают высокая подоконная линия и увеличенный клиренс, который равен 195 мм.

по материалам Колёса.ру

Теги: автовазlada xray

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