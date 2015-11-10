Продажи подержанных LCV сократились на 11%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 9 месяцев 2015 года на территории России своих владельцев поменяли 307,7 тысячи легких коммерческих автомобилей (LCV). Это на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (345,3 тыс. шт.).

Лидер в сегменте LCV с пробегом отечественный GAZ. В январе-сентябре 2015 года было перепродано 130,9 тысяч автомобилей (-9,4% к аналогичному периоду прошлого года).

На втором месте также российская марка – УАЗ – продано 32,1 тысячи машин, что на 9,2% меньше чем в прошлом году. Третью позицию на рынке подержанных легких коммерческих автомобилей занимает японский бренд Toyota – перепродано 19,9 тыс. шт., что оказалось меньше на 16,1%, чем годом ранее. В пятерку лидеров вошли Volkswagen (18,3 тыс. шт.; -16,8%) и Ford (13,6 тыс.шт.; -10%).

ТОП-10 брендов-лидеров (кроме перечисленных еще входят Mercedes, Hyundai, Nissan, Fiat и Peugeot) обеспечили 86% рынка.

Аналитики отмечают, что существенная доля рынка LCV автомобилей с пробегом (70 %) приходится на довольно старые машины: в возрасте 7 лет и старше приходится рынка.