Ravon привезет в Россию рестайлинговый Matiz

Марка Ravon, созданная специально для российского рынка как преемник бренда Daewoo, пока представлена в нашей стране седаном Gentra и хэтчем Matiz, у которых поменялись только логотип и шильдики. Однако скоро обе модели обновятся, и уже появилась информация о рестайлинге одного из автомобилей.

Как сообщили в Ravon, пятидверка Matiz скоро получит подушку безопасности водителя, ABS, иммобилайзер и систему креплений детских сидений Isofix. Кроме того, у обновленного «Матиза» изменится дизайн дневных ходовых огней и зеркал заднего вида, в салоне появятся новые передние и задние сиденья, пишет издание «АвтоСреда».

Изменения в линейке моторов модели компания не анонсировала. При этом на сайте новой марки у Matiz только один бензиновый агрегат 0,8 л, тогда как у Daewoo Matiz был еще и 1,0-литровый двигатель. Дореформенная версия модели предлагается за 314 тысяч – 414 тысяч рублей.

Предполагается, что продажи рестайлингового Ravon Matiz стартуют в России в начале следующего года. Тогда же, скорее всего, можно будет приобрести и обновленную Gentra. Детали модернизированной «Джентры» официально пока не раскрываются.

В 2016 году до дилеров доберутся еще и новый седан Ravon Nexia R3, хэтчбек R2 и седан R4 – эти модели представляют собой перелицованные Chevrolet Aveo (второго поколения), Spark и Cobalt соответственно. Все автомобили Ravon будут поставляться в Россию из Узбекистана.