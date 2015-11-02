Renault реализовала в России 600 тысяч седанов Logan | АВТОСТАТ

Renault реализовала в России 600 тысяч седанов Logan

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Компания Renault реализовала в России 600 тысяч седанов Renault Logan с момента запуска модели на российском рынке в 2005 году. На протяжении многих лет Logan стабильно входит в число самых популярных моделей в России. Сегодня Renault Logan двух поколений доступен с бензиновыми двигателями 1.4 л (75 л.с.), 1.6 л (82 л.с.) и 1.6 л (102 л.с.) в паре с механической и автоматической коробками передач и роботизированной трансмиссией Easy’R.

В 2014 году на российском рынке дебютировало второе поколение седана Logan. Автомобиль получил новый дизайн, современное оборудование, среди которого климат-контроль, обогрев лобового стекла, мультимедийная система Media Nav, парктроник и круиз-контроль с ограничителем скорости. Летом 2015 года начались продажи нового Renault Logan с автоматической коробкой передач и новой роботизированной трансмиссией Easy’R.

Теги: продажиrenault

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