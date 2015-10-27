Цена на обновленный Ford Explorer начинается от 2,6 млн рублей

С учетом всех действующих маркетинговых программ новый Ford Explorer доступен российским клиентам по цене от 2 599 000 рублей, сообщает пресс-служба компании. Модель для российских покупателей представлена в четырех комплектациях – XLT, Limited, Limited Plus, Sport.

Стандартное оснащение серии Explorer XLT включает: электрообогрев лобового стекла; светодиодные LED-фары; систему бесключевого доступа Keyless Entry с кнопкой запуска двигателя Ford Power; камеру заднего вида с омывателем; передние и задние датчики парковки; электрорегулировку сиденья пассажира первого ряда в 10 направлениях.

Комплектация Limited нового Explorer имеет более богатое оснащение, чем серия Limited с пакетом Limited Plus предыдущей версии модели, и предлагает такие новые технологии, как: фронтальная широкоугольная камера; система открывания багажника hands-free; надувные ремни безопасности для пассажиров заднего ряда.

Полномасштабное производство обновленного Ford Explorer стартовало сегодня на заоде Ford Sollers в Елабуге.