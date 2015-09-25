Росстандарт потребовал разъяснений от Volkswagen по «дизельному скандалу»

Росстандарт потребовал от Volkswagen информации об экологических стандартах. По результатам анализа полученных материалов будут приняты решения в соответствии с действующим законодательством, заявил «РБК» представитель службы, уточнив, что информация обо всех дальнейших действиях ведомства по данной проблеме будет опубликована дополнительно.

Немецкий автоконцерн Volkswagen AG оказался в центре скандала. Американские надзорные органы выяснили, что на бортовые компьютеры автомобилей с дизельными двигателями Volkswagen было установлено программное обеспечение, занижающее реальные показатели выбросов вредных веществ. В результате американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысяч легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годы.

В 2009-2015 годах в России, по данным агентства «АВТОСТАТ», было продано 65,3 тысячи автомобилей Volkswagen с дизельным двигателем и 48,4 тысяч легких коммерческих машин. Сколько из них с двигателем EА189, агентство не уточняет. Менеджер одного из российских дилеров Volkswagen утверждает, что дизель покупают менее 3% потребителей марки, по оценке агентства «АВТОСТАТ», в 2015 году на долю дизельных версий приходится порядка 7% продаж немецкой компании. В сообщении наблюдательного совета Volkswagen говорится, что она проведет внутреннее расследование по факту установки обманных программ.

США опираются на собственные стандарты норм токсичности выхлопов, которые отличаются от европейских как методами испытаний, так и номенклатурой вредных веществ, пояснил «РБК» заместитель генерального директора по техническому регулированию ФГУП «НАМИ» Борис Кисуленко. Например, двигатель в США проходит сертификацию ежегодно. Поэтому, добавляет он, американские и европейские стандарты никогда не сравнивают: автопроизводители, чтобы избежать проблем с сертификацией, для продаж в Европе и США выпускают модели с разными двигателями.

Американские регуляторы ежегодно тестируют по 40 автомобилей разных брендов, приобретенных у обычных дилеров: проверяются выхлоп, безопасность, проводятся краш-тесты и т.д. «В США на 1 тысяч человек приходится порядка 700 автомобилей (в России – около 260 штук), налоговые отчисления населения дают большие возможности американским властям для проведения подобных тестов», – говорит Б.Кисуленко. В России такие испытания проводятся редко из-за недостатка финансирования, утверждает он.

Для сертификации новых моделей Россия придерживается европейских стандартов, но с небольшим отставанием. «Если в Европе сейчас введен стандарт Евро-6, то у нас только в этом году заканчивается переходный период по применению Евро-4, а нормы Евро-5 для новых моделей автомобилей введены три года назад», – говорит Б.Кисуленко.

Между тем, завод концерна Volkswagen в Калуге работает в штатном режиме, несмотря на «дизельный скандал». Об этом агентству «ТАСС» сообщили в пресс-службе Volkswagen Group Rus, однако планы на ближайшую перспективу в компании не раскрывают. На своем калужском заводе компания производит автомобили с ноября 2007 года, завод выпускает Volkswagen Polo Sedan, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid. Машины на дизельном двигателе на калужском предприятии не собираются.