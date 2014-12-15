«Группа ГАЗ» начала продажи коммерческих автомобилей в Грузии

«Группа ГАЗ» начала продажи в Грузии автомобилей марки ГАЗ, в том числе – машин нового поколения «ГАЗель Next» и «ГАЗон Next».

На церемонии старта продаж клиентам были представлены основные модификации новых автомобилей, в том числе грузовые и грузопассажирские версии, 19-местные автобусы каркасного типа. Представители компаний-перевозчиков, мэрии Тбилиси, грузинских министерств и ведомств также ознакомились с различными вариантами спецтехники на базе автомобилей ГАЗ: автомобилями скорой медицинской помощи, пожарными машинами и различными видами специальных надстроек для коммерческого использования.

Легкие коммерческие автомобили «ГАЗель Next» будут поставляться в Грузию как с дизельными двигателями Cummins ISF 2,8, так и с бензиновыми двигателями EvoTech 2,7, среднетоннажные грузовики «ГАЗон Next» – с дизельными двигателями ЯМЗ-534. Также в Грузии начались продажи автомобилей семейств «ГАЗель Бизнес», «Соболь Бизнес» (в том числе полноприводные модификации), ГАЗ-3309, «Садко» ГАЗ-3308.

Персонал дилера марки ГАЗ в Грузии – компании Strada Auto – прошел специальное обучение и сертификацию по соблюдению фирменных стандартов ГАЗ в области продаж, а также по сервисному обслуживанию всех типов автомобилей.

Как отмечает гендиректор компании Strada Auto Давид Зауташвили, автомобиль «ГАЗель Next» выгодно отличается от конкурентов по цене и имеет высокий срок гарантии, в свЯзи с чем в компании рассчитывают, что автомобиль будет очень успешным как среди частных предпринимателей, так и среди крупных корпоративных клиентов.

Директор по реализации и маркетингу дивизиона «Легкие коммерческие и легковые автомобили» «Группы ГАЗ» Олег Марков заявил, что развитие экспорта является для компании одной из важнейших задач и позволяет не только нарастить объемы, но и диверсифицировать рынок сбыта и застраховаться от колебаний валютного курса.