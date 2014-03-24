Перепись роскоши

Hyundai Equus с мотором V6 у дилеров стоит от 2 млн 990 тысяч рублей, но в категорию «роскоши» попали только восьмицилиндровые машины за 3,5 млн рублей

На какие автомобили распространится повышенный транспортный налог, а на какие — нет? Наши опасения, похоже, оправдались, — механизм применения «налога на роскошь», который в России вступил в силу с 1 января, оказался довольно странным, пишет Авторевю. По закону повышающие коэффициенты к ставкам транспортного налога должны применяться только для тех транспортных средств, которые включены в специальный «перечень роскоши» — список автомобилей средней стоимостью выше 3 млн руб­лей. И в ночь на 1 марта Минпромторг впервые опубликовал такой список, а в нем...

Сначала там был 191 автомобиль — это, естественно, полные модельные ряды марок Aston Martin, Bentley, Bugatti, Ferrari, Lamborghini, Maserati и Rolls-Royce. Плюс топ-версии машин относительно массовых премиум-брендов: 21 модель Audi, 34 модели BMW, 28 машин марки Mercedes-Benz. Но упомянут и Hyundai Equus 5.0 V8, который, кстати, хоть и стоит больше трех миллионов, но нередко продается с огромными скидками. Роскошными признаны Land Rover Discovery V8, Toyota Land Cruiser 200 и восьмицилиндровый Volkswagen Touareg.

При этом в перечне нет отсылки к модельному году, как нет и названий уже снятых с производства автомобилей. Праздник для владельцев автомобилей Maybach, Hummer, McLaren, Alpina и многих других эксклюзивных марок — об их существовании в Минпромторге не вспомнили. Более того, через несколько дней количество машин в списке сократилось до 187 — пропали в основном Лексусы серий RX, GS и GX.

Так сколько же роскошных машин на самом деле? А главное, сколько их будет, когда следующей весной налоговая служба начнет рассылать автовладельцам квитанции с налогами за 2014 год? Ответов Минпромторг пока не дал, но ясно — перечень временный. Хотя бы потому, что в нем отсутствует важное деление машин на категории стоимости (3—5 млн рублей, 5—10 млн рублей, 10—15 млн рублей и свыше 15 млн), к каждой из которых применяется свой повышающий коэффициент: от 1,1 до 3. Градация будет добавлена позже, в процессе обсуждений с налоговиками.

Кроме того, пока не утвержден даже сам порядок расчета средней стоимости роскошных автомобилей. Минпромторг предлагает пользоваться своей формулой, основанной на среднем арифметическом между розничными ценами самой дешевой и самой дорогой версии автомобиля у официальных дилеров. А для подержанных и неофициально ввезенных машин — использовать некие «зарубежные справочники цен», что, естественно, вызывает нарекания у Минэкономразвития.

Зато уже понятен принцип действия самого перечня. Повышенный транспортный налог придет только в том случае, если название машины в ПТС точно совпадает с названием в списке. А часто ли ГИБДД утруждает себя дотошным внесением в документы таких названий, как, например, Bugatti Veyron Gran Sport Vitesse или даже BMW X6 xDrive M50d? Не совпадает хотя бы символ — нет и повышающего коэффициента. Удобно, правда?

Однако надежда на то, что перечень примет адекватный вид, еще остается. Во-первых, потому что Минпромторг дважды в год — до 1 мая и до 1 декабря — должен собирать с производителей или их официальных представителей информацию о розничных ценах по каждой марке, модели и базовой версии автомобилей стоимостью выше 3 млн рублей. А во-вторых, свое слово скажет изменение курса валют, и количество машин, чья цена перевалила за трехмилионную планку, неизбежно нужно будет корректировать.