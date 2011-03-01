Opel начнет продажи электромобиля Ampera в России

Электромобиль Opel Ampera, представленный сегодня на Женевском автосалоне, появится в России, скорее всего, в 2012 году. Об этом сообщил AutoNews.Ru представитель российской пресс-службы General Motors Роман Скольский, добавив, что одновременно с Ampera до России доберется его американский «брат» Chevrolet Volt.

Однако президент General Motors Дэн Акерсон, лично представлявший Ampera на сегодняшней пресс-конференции, не назвал Россию в числе основных рынков для электромобилей GM, упомянув лишь Китай, Индию и Бразилию. Д.Акерсон также сообщил, что Opel делает ставку на Ampera и именно в этом автомобиле видит будущее марки. По его словам, в первый день приема заявок компания получила 3 тысячи заказов на авто. Старт производства и продаж Opel Ampera в Европе назначен на декабрь 2011 года.

Opel Ampera с увеличенным запасом хода станет первым электромобилем в Европе, подходящим для ежедневных поездок. Помимо электрического двигателя с быстрым ускорением и высоким уровнем настройки, 5-дверный Ampera рассчитан на 4 пассажиров и имеет просторный багажник. Он питается от электричества все время и на всех скоростях. Первые 40-80 км питание поставляется от 16-кВт литий-ионной батареи. Аккумулятор Ampera может быть полностью заряжен в течение примерно 4 часов от стандартной розетки 230В, к которой он подключается с помощью бортовой системы подзарядки. Учитывая короткое время перезарядки, большинство электромобилей Ampera, вероятно, будет передвигаться исключительно на электричестве. В случае более длительного путешествия бензиновый двигатель/генератор способен продлить работу аккумулятора до 500 км в общей сложности при полном баке. Электрический двигатель мощностью 150 л.с. развивает 370 Нм крутящего момента с места. Он разгоняет Ampera с 0 до 100 км/ч за 9 секунд и обеспечивает максимальную скорость 161 км/ч.