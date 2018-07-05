 АВТОСТАТ | Доля рынка LADA в денежном выражении – 10%

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Доля рынка LADA в денежном выражении – 10%

В денежном выражении российский рынок легковых автомобилей за 6 месяцев вырос на 63,8%, до 784 млрд рублей против 478,5 млрд рублей годом ранее. Об этом пишет издание «Личные деньги». При этом объем рынка автомобилей LADA за первые 6 месяцев с начала года вырос на 34,4%, до 79,156 млрд рублей. Таким образом, доля авторынка LADA в денежном выражении по итогам полугодия составила 10%.

Доля LADA в товарном выражении на рынке РФ за первые шесть месяца с начала года сократилась до 25%. Для сравнения: по итогам аналогичного периода 2010 года этот показатель был на уровне 29,8% (по данным АВТОВАЗа, совокупный объем рынка легковых автомобилей в РФ в январе-июне составил 1 млн 167,5 тыс. штук, что на 56,7% выше аналогичного показателя прошлого года).

Как поясняют представители компании, доля российского автозавода сократилась за счет увеличения продаж легковых автомобилей иностранных марок. Если по итогам 6 месяцев 2010 года их доля составляла 68,7%, то в январе-июне 2011 года она выросла до 73,6%.
Доля других автомобилей российских марок за 6 месяцев 2011 года составила 1,4% против 1,5% годом ранее.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии производство обзор рынка автомобилей легковые автомобили

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