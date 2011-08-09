Российский авторынок в январе-июле вырос на 50%

По данным Ассоциации Европейского Бизнеса, продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России по итогам июля составили 224620 машин – на 27% больше, чем годом ранее. За семь месяцев 2011 года продажи автомобилей в нашей стране превосходят прошлогодние показатели на 50% и составляют 1 млн. 460 тыс. 062 машин. Как отмечают в АЕБ, устойчивый рост рынка продолжается, однако, он постепенно замедляется и эта тенденция характерна для второго полугодия. АЕБ вновь пересмотрел общий прогноз на год в сторону небольшого увеличения. Таким образом, по скорректированному прогнозу АЕБ, продажи новых легковых и коммерческих автомобилей в России составят 2,45 млн в 2011 году. Напомним, ранее комитет увеличил прогноз на 2011 год до 2,35 млн. автомобилей против 2,24 млн. машин прогнозируемых ранее.

Лидером на российском рынке остается LADA – за семь месяцев АВТОВАЗ реализовал 342058 новых автомобилей, что на 25% больше, чем в прошлом году. Среди иномарок первое место занимает Chevrolet - 97351 машин (+57 к АППГ). Наибольшую динамику роста продаж среди наиболее массовых марок автомобилей (ежемесячные продажи порядка 10 тыс.шт.) показал Nissan. Продажи автомобилей этой японской марки за семь месяцев 2011 года выросли на 105% и достигли результата 70618 шт.

Среди моделей по итогам января-июля лидирует LADAKalina - 83416 шт.(+66%). Первое место среди иномарок – у Renault Logan – 49684 in/(+41%).

«Во время кризиса увеличился спрос на самые доступные вазовские модели – «классику», семейство «Самара». Этому способствовала также и госпрограмма утилизации. Теперь, с ростом рынка покупательский спрос вновь обращается к более современным и комфортным моделям. Кроме того, производственные мощности LADAKalinaпозволяют быстро реагировать на увеличение спроса», - считает Сергей Удалов, исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ». «Июль – традиционно месяц снижения продаж автомобилей, поэтому к сентябрю можно ожидать некоторого оживления рынка», - добавил эксперт.