Русфинанс Банк стал лидером по выдаче льготных автокредитов

По итогам января-июля 2011 года больше всего льготных автокредитов было выдано дочерним банком французской группы Societe Generale - Русфинанс Банком. На конец июля этим банком было выдано 29,6 тыс. автокредитов, что оказалось больше, чем результат Сбербанка (28,2 тыс. автокредитов), бессменного лидера выдачи льготных автокредитов с начала действия программы в 2009 году. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на данные Минпромторга.

Согласно данным Минпромторга на 29 июля, банки выдали 134739 автокредитов по субсидированным государством ставкам, приняли 305983 соответствующих заявки. Всего в 2011 году Минпромторг планирует выдать около 200 тысяч льготных кредитов – примерно на 20% больше, чем в прошлом году (165 тыс. шт.).

Напомним, программа льготного автокредитования стартовала в марте 2009 года для поддержки российского автомобильного рынка. По оценкам агентства «АВТОСТАТ», субсидированные государством автокредиты обеспечивают порядка 9,5% продаж на российском авторынке и занимают 30% от объемов автокредитования в целом. Стоит отметить, что перечень автомобилей, доступных по госпрограмме, продолжает расширяться – в 2011 году в него были включены еще три модели: Hyundai Solaris, Fiat Linea и Chevrolet Lacetti.