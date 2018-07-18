«БелАЗ» готовится к IPO за рубежом в 2011 году

Белорусский производитель большегрузных автомобилей «БелАЗ» готовится к IPO в 2011 году при участии Deutsche Bank, сообщил первый вице-премьер страны Владимир Семашко. «Deutsche Bank готовит «БелАЗ» для размещения IPO на внешних фондовых рынках», – он, выступая перед парламентом.

«БелАЗ» называет себя крупнейшим в мире производителем карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности. Половина всей продукции компании поставляется в Россию, пишет агентство Reuters.

Контролируемый Россией Антикризисный фонд ЕврАзЭС пообещал Белоруссии, переживающей острый финансовый кризис, 3 млрд. долларов течение трех лет в обмен на приватизацию и реформы и уже выдал первый транш. Согласно условиям кредита, Минск должен в течение трех лет приватизировать имущество на сумму 7,5 млрд. долларов. Еще до начала кризиса в Белоруссии Москва и Минск начали переговоры о создании автохолдинга по производству грузовиков и автокомплектующих к ним, в который планировалось внести пакеты акций КАМАЗа и МАЗа.