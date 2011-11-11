Максим Уражанов, руководитель департамента качества обслуживания ООО «Субару Мотор» (MotorPage.Ru)

В Федеральной антимонопольной службе рассматривают многочисленные жалобы граждан на необоснованно высокую стоимость техобслуживания и запчастей у официальных дилеров. Якобы дистрибьюторы отказываются поставлять оригинальные запчасти независимым сервисам, а дилеры в свою очередь не позволяют потребителю обслуживать автомобиль «на стороне», угрожая снять с гарантии. В антимонопольном ведомстве планируют расширить круг предприятий, участвующих в гарантийном обслуживании автомобилей и ввести запрет на ограничение продаж оригинальных запчастей неофициальным сервисам. То есть перейти к нормам, уже действующим в Евросоюзе. Для принятия окончательных решений должна быть создана специальная комиссия в которую могут войти все заинтересованные стороны.

Своей оценкой происходящего с порталом MotorPage.ru поделился руководитель департамента качества обслуживания компании ООО «Субару Мотор» Максим Уражанов.

- Поступали ли Вам предложения поучаствовать в работе такой комиссии?

– Да, мы узнали о формировании Экспертного совета по развитию конкуренции в сфере реализации и сервисного обслуживания легковых автомобилей при ФАС и возможности войти в его состав, подав соответствующую заявку в ФАС до 01.11.2011. Пока мы воздержались от участия в работе комиссии.

- Есть ли разница между европейским и российским рынком с точки зрения специфики гарантийного обслуживания и сервиса в целом? Применимы ли здесь европейские рецепты?

– Да, в Европе действует т.н. Block Exemption Regulation, позволяющий неофициальным сервисным центрам вести обслуживание гарантийных автомобилей, но на практике, подавляющую часть гарантийного парка автомобилей все-таки обслуживают официальные сервисные центры. Это объясняется небольшой разницей в цене на обслуживание между официальными и неофициальными сервисными центрами, высокой лояльностью потребителя именно к официальному дилеру, и действующими ограничениями (наличие специального инструмента и фирменных диагностических сканеров), которые не позволяют вести обслуживание всех видов автомобилей в неофициальных сервисах. Если в России будет принят европейский вариант Закона об отмене ограничений на сервисное обслуживание автомобилей (со всеми необходимыми комментариями и разъяснениями), то вполне возможно, что мы сможем прийти к цивилизованному рынку с официальными дилерами и авторизованными сервисными партнерами, которые действительно по оснащению и профессионализму не будут уступать уровню официального дилера.

- Обоснованы ли утверждения, что оригинальные запчасти недоступны неофициальным сервисам, а это приводит к завышению стоимости техобслуживания у официальных дилеров? Или причина относительно высоких цен на ТО в другом?

– Стоимость ТО складывается из стоимости запасных частей и стоимости работ. Запасные части, используемые официальными дилерами SUBARU, закупаются нами на заводе-изготовителе. Все они прошли соответствующую сертификацию, одобрены изготовителем, официально ввезены на территорию России (с уплатой всех таможенных платежей), имеют гарантию производителя, и мы абсолютно уверены в их качестве. Источник поставки, надежность, наличие гарантии на запасные части и пр. составляющие ценообразования запчастей, используемых неофициальными сервисами, нам неизвестен. Поэтому сравнивать эти показатели некорректно. Стоимость работ у официальных дилеров SUBARU по сравнению с неофициальными варьируется - иногда в большую, иногда в меньшую сторону, и зависит от типа и сложности работ. Естественно, со стороны официального дилера работы выполняются сертифицированными специалистами с применением оригинального специнструмента и на основе регламента производителя.

- Если ввести в России европейскую модель, придется заниматься сертификацией независимых автосервисов, обучением их персонала, контролем качества предоставления услуг. Реально ли в разумные сроки наладить такую систему? Готовы ли автопроизводители этим заниматься?

– При вводе подобной модели все равно будет существовать минимальный список обязательных требований (по наличию инфраструктуры, оборудования, специнструмента). Техцентров, способных соответствовать этим параметрам и готовых к необходимым инвестициям, будет немного.

- К каким последствиям может привести решение «сверху» либерализовать рынок сервисных услуг?

– Скорее всего, решение будет многоступенчатым, а ограничения будут вводиться поэтапно. Это позволит получить реакцию рынка, отработать ее и при необходимости откорректировать дальнейшие шаги. Возможно, будет введен «пилотный» проект в одном из крупных городов – это был бы самый оптимальный вариант.

- У нас есть проблема доступа автопроизводителей к процессу формирования «правил игры» на рынке. Какие механизмы с Вашей точки зрения должны быть задействованы, что бы эту проблему решить?

– Удачным решением было бы формирование Экспертного совета с привлечением представителей автопроизводителя. Так мы сможем более плотно сотрудничать с регулирующими органами и доводить до них нашу позицию.

- В качестве резюме, как Вы оцениваете перспективы инициативы ФАС?

– Скорее всего, инициатива ФАС рано или поздно будет материализована в конкретном решении с определенными сроками ввода. И мы постараемся быть к этому максимально готовыми.

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