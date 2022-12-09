Александр Кузнецов, разработчик платформы 2chargers

«Наша задача – предоставить полную информацию о возможностях для зарядки электромобиля»

Весной 2022 года на рынке мобильных услуг, предназначенных для владельцев электромобилей, появилось приложение «Карта зарядных станций в России». Оно позволяет видеть всю сеть возможных точек для подзарядки, применяя фильтры – находить для своего электрокара оптимальный вариант, бронировать место и многое другое. О широких прикладных возможностях этого проекта в интервью агентству «АВТОСТАТ» рассказал разработчик платформы 2chargers Александр Кузнецов.

- Сегодня можно встретить разные данные о количестве зарядных станций в России, причем разбег в называемых цифрах достаточно большой. Почему так? Может, кто-то считает только публичные станции, а кто-то – вместе с домашними? Или одни учитывают количество станций, а другие – конкретное число мест, позволяющих зарядить автомобиль? А как ведут подсчеты своих зарядных станций в Европе?

- Надо сказать, что российский рынок зарядной инфраструктуры сегодня состоит из нескольких типов игроков. На первом месте – владельцы станций, их еще называют операторами. Они сами покупают зарядные станции и сами расплачиваются со сбытовыми компаниями. Зарядные станции связывает между собой провайдер через собственное мобильное приложение. Провайдер заключает договора с водителями на взимание платы. Дело в том, что, когда вы управляете электромобилем – только с помощью мобильного телефона можно найти зарядную станцию, управлять ею и оплачивать полученную энергию. Это не традиционная АЗС вдоль трассы, зарядка может быть в подземном паркинге или в частном доме.

Еще нужно помнить, что это постоянно меняющаяся база данных – из-за изменений на рынке, в политике, технических ограничений и новых бизнес-моделей поставщиков товаров и услуг. Над всем этим еще есть государство, которое формирует свою статистику. Что касается Европы, то данные в европейских странах чаще всего формируют местные платформы-агрегаторы, подобные нашей 2chargers.

Наша платформа – независимая, она основана на краудсорсинге. В 2chargers можно найти именно «точки зарядки» – то есть, все места, которые помогут водителю получить заряд и проехать до следующей точки, которая ему подходит, будь то станция у торгового центра или быстрая станция на трассе. По сути, как только кто-то находит новую зарядку, он тут же отмечает ее на карте мобильного приложения. Это лишь один путь наполнения нашей базы. У нас есть и другие. Так, для регулярного аудита мы получаем данные сетевых станций, поскольку со многими из них мы сотрудничаем. Что касается других станций, не подключенных к операторам – здесь мы, конечно, тратим много времени и усилий на получение точной информации, но мы эту работу все равно ведем.

- В этом году ваша компания составила мобильное приложение «Карта зарядных станций в России». Можно ли считать, что база, на основе которой составлялась эта карта, на сегодняшний день наиболее полная из всех? Как часто вы обновляете данные – раз в месяц, в неделю, в день?

- В последнее время игроков на рынке зарядки электромобилей прибавилось. Но итогом такого «электробума» стало то, что владельцам электрокаров, отправляясь в путешествие, приходится скачивать десятки мобильных приложений различных операторов, чтобы найти зарядную станцию на пути следования, пока батарея не села. Наше мобильное приложение 2chargers iOS Android показывает все зарядные станции по маршруту в одном мобильном приложении в режиме реального времени.

Первый релиз приложения был опубликован в апреле 2022 года, и в течение следующих 6 месяцев количество его пользователей превысило число зарегистрированных электромобилей в России. Сегодня 2chargers – крупнейшее сообщество электромобилистов, готовых прийти на помощь, это навигатор №1 для «электроводов» в России и Белоруссии. Ежедневно более 20 000 водителей пользуются приложением и добавляют новую информацию о точках зарядки, от частных до ультрабыстрых хабов. 56 администраторов ежедневно сверяют новые точки с картами, предыдущими отметками, локациями рядом, приложениями 27 операторов по всей стране.

- То есть, обновления идут каждый день?

- Мы видим свою задачу в том, чтобы предоставлять водителям наиболее полную базу о возможностях для подзарядки. Добиться такого уровня поставки информации, чтобы «электроводу» не пришлось вызывать эвакуатор, если станция, на которую он рассчитывал, в нужный момент не работает. Поэтому 2chargers – это еще и рейтингово-коммуникационная платформа: пользователи оставляют отметки, которые помогают следующим водителям в режиме реального времени понять, работает ли станция, свободна ли она.

Заходя в приложение, можно видеть не только график популярности той или иной зарядной станции, но и фотографии, видеотрансляцию, лайфхаки и рекомендации, куда можно пойти на локации, пока электромобиль заряжается. При желании вы даже можете написать сообщение тому, кто заряжается на станции в данный момент. То есть, вся информация на карте обновляется в режиме реального времени. Некоторые операторы даже стали добавлять на карту не только действующие станции, но и те точки, которые только планируются к установке.

Все операторы, как правило, заинтересованы в такой единой платформе, потому что мы показываем их станции большему количеству водителей. Поэтому у 2chargers больше пользователей, чем у отдельно взятого оператора. Всем участникам удобно, потому что, разместив информацию на нашей платформе, нет необходимости тратиться на маркетинг в новом регионе. Кроме того, у нас есть чат, где можно оперативно поместить локацию, обновить информацию, получить помощь в любом регионе России или пригласить электромобилистов на тесты новых зарядных станций.

- Сколько сегодня у нас в стране компаний, которые заинтересованы в развитии подобных сетей?

- Пока наше приложение объединяет, как я уже сказал, приложения 27 операторов по всей стране. Но уже в ближайшем будущем услуги по зарядке электромобилей будут представлены сотнями игроков из разных отраслей, которые пришли на этот рынок. Сегодня для оказания услуг по зарядке электромобилей необходимо иметь: парковочное место, техническое присоединение, зарядную станцию и специальное программное обеспечение.

Местами локаций станций уже сегодня становятся не только автосалоны, гаражи, такси и каршеринг, СТО и автомойки, сети АЗС и АГЗС, но и жилые комплексы, отели и мотели, торговые центры, развлекательные центры, стадионы, бизнес- центры, энергетические компании, туристические объекты, рестораны, фитнес центры, спа-центры, салоны красоты, медицинские центры, платные паркинги и т.д.

- Назовите, пожалуйста, ТОП-10 городов в России по числу зарядных мест. Понятно, что лидером будет Москва, которая шагнула далеко вперед. Потом, возможно, Питер. А дальше?

- Что касается «быстрых» зарядных станций, позволяющих зарядить автомобиль на 70 – 80% за 30 – 40 минут, то здесь лидирует отнюдь не Москва. По нашим данным, на первой позиции – Республика Татарстан, на втором – Московская область. В обоих регионах уже установлено более 100 таких зарядных точек. Для сравнения: в Татарстане – 156, а в Москве – всего 72. А вот по числу станций «медленных» (для полной зарядки батареи нужно несколько часов) безусловным лидером является Москва, где более 300 таких точек, Московская область (более 200 точек). В ТОП-5 можно также назвать Краснодарский край, Санкт-Петербург и Приморский край (в каждом из этих субъектов более 100 таких станций).

- Да, кстати, известно, что зарядные станции отличаются друг от друга – не только разные скорости зарядки, но и разные типы разъемов, или принимающие только определенные карты оплаты. И, что немаловажно – на них разные цены (встречаются и совершенно бесплатные сетевые точки). Ваше приложение позволяет все это видеть?

- У электромобиля может быть зарядное устройство на борту, через которое можно заряжаться практически от любой розетки. Но ему может быть нужна «медленная» зарядная станция, которая требует свободной мощности в 7 – 22 кВт. Также он может заряжаться на «быстрых» зарядных станциях от 40 кВт. Все эти станции заряжают разное время, они могут быть частными или публичными, подключаемыми и неподключаемыми, могут брать деньги за факт подключения, за киловатты, за минуты и т.п. В нашем приложении 2chargers вы можете применять различные фильтры: платные и бесплатные, нужный разъем, нужная мощность, предпочитаемый оператор, нужная модель электромобиля и т.д.

Прежде всего, именно для полноты базы мы и призываем операторов и провайдеров делиться информацией, предлагаем им связаться с нами, чтобы провести интеграцию и оперативно актуализировать описание их зарядных станций, тарифов и прочего. А мы в свою очередь готовы в ответ предоставлять им обезличенную информацию с платформы в виде аналитики, а также готовы предложить какие-то другие формы сотрудничества.

В подобных решениях в мире заинтересованы, например, производители электромобилей, они могут интегрировать данные в собственные мобильные приложения или на бортовые информационно-развлекательные системы. Менеджеры таксопарков, каршеринговых или логистических компаний – получают прогнозируемый маршрут для планирования циклов зарядки. Муниципальные и региональные власти – могут получить актуальную информацию для равномерного разворачивания или измерения работы зарядной инфраструктуры, а также для развития конкуренции. Ну, а операторы зарядных станций – могут получить дополнительный доход за счет привлечения большего количества аудитории, масштабирования и уменьшения срока окупаемости.

Хотел бы также напомнить, что 2chargers – полностью отечественный IT-продукт, и поэтому мог бы заинтересовать государственные структуры. Поскольку у нас – независимая платформа, наши данные можно использовать для анализа работы субсидируемых зарядных станций. Кроме того, международная практика показывает, что наличие информации о возможностях для подзарядки повышает общий интерес к транспорту на электрической тяге.

Мы всегда просим пользователей рассказывать о нашем приложении в общении с другими водителями, оставлять отметки во время зарядки и делиться электричеством, поместив свою точку зарядки на карту 2chargers.

- Любой проект хорош, когда он развивается. Каким вы видите в перспективе развитие вашего проекта? Оно – в количественном пополнении базы станций или вы планируете внедрять какие-то новые идеи? Кстати, позволяет ли ваше приложение бронировать место на зарядке?

- Главная особенность 2chargers в том, что мы показываем, работает сейчас станция или нет. Ее действительно можно забронировать, поставив соответствующую отметку на нужной станции. Однако получить доступ к зарядному устройству через 2chargers не получится. Это могут сделать только провайдеры, потому что зарядная станция – сложный программно-аппаратный комплекс, требующий другого технологического стека.

По поводу будущего – функционал нашего приложения 2chargers постоянно обновляется, пользователи сами помогают нам планировать, что нужно сделать через Trello, а в ближайшее время мы представим и вэб-версию 2chargers.net. Благодаря тому, что электромобили передают много подробной информации о своем состоянии, мы генерируем статистику о поведении пользователя и продукта. Мы надеемся, что в будущем это поможет координировать усилия вместе со всеми игроками поставщиков товаров и услуг революции электрической мобильности. Мы только в начале пути и пока экспериментируем с тем, как этот проект может монетизироваться, улучшаться и привлечь инвесторов.

Статистика показывает, что сейчас лидерами по пользованию 2 chargers стали Москва и Московская область, Санкт Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край и Минская область (Белоруссия). Сейчас мы планируем расширять сообщество за пределы России, сделать его доступным и в странах ЕАЭС.

- Как думаете, сколько времени понадобится нашей стране на то, чтобы электромобили заняли в нашем автопарке заметную долю, как в развитых европейских странах?

- Что будет с этим сегментом транспортных средств дальше – зависит от многих факторов. Мы, например, никак не думали увидеть в регистрационных данных McLaren P1, Bentley Bentayga Hybrid, Bajaj Chetak, Bollore Blue Car и ряд других. Это говорит о том, что заряжаются и гибриды, да и число электромобилей понемногу растет. Даже в начале 2022 года картина была совсем иная, а осенью стали появляться первые Evolute российской сборки. Мы видим, что государство поддерживает развитие электротранспорта и инфраструктуры. Уже очевидно, что первыми в этот рынок войдут те, для кого важна стоимость каждого километра пути – то есть, такси, каршеринг, коммерческие и служебные электромобили, а также те, кому важна забота об экологии.