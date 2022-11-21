Дмитрий Иевлев, директор компании «ЭлектроАвто» | АВТОСТАТ

Дмитрий Иевлев, директор компании «ЭлектроАвто»

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Дмитрий Иевлев, директор компании «ЭлектроАвто»

«Прежде, чем говорить об «электричках» - надо на них поездить!»

В 2022 году компания АО «ЭлектроАвто» стала эксклюзивным дистрибьютором по поставкам в Россию электромобиля Dongfeng Fukang ES600. О первых шагах этого сотрудничества между российской молодой компанией и китайской DONGFENG PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILE COMPANY LIMITED, о первых поставках машин и перспективах развития в рамках заключенного договора мы беседуем с директором «ЭлектроАвто» Дмитрием Иевлевым.

- С Китаем по линии автобизнеса сегодня работают активно многие. Это выгодно, политическая ситуация подталкивает. Но если говорить конкретно о вашем сотрудничестве, то почему вы из сотен компаний производителей, которые есть в Китае – государственных и частных - выбрали Dongfeng? Или это компания Dongfeng выбрала вас?

- Наша группа компаний работает с китайскими брендами с 2018 года и решение о поставке в Россию именно электромобилей созрело еще во время первой волны пандемии, в 2020 году. Именно тогда начались наши переговоры с китайцами. Лидеры на мировом рынке электромобилей – китайские компании. Именно в Китае сосредоточены все современные инновации. Но дело в том, что внутреннее потребление автомобилей в Китае значительно больше, чем внешнее.

Многие автопроизводители в этой стране ориентированы только на внутренний рынок, там продается значительно больше автомобилей, чем где бы то ни было. В данном случае мы имеем договор с экспортной компанией, которая была готова к сотрудничеству с нами. А почему именно Dongfeng?

Если посмотреть на статус этой компании, она в китайском рейтинге - номер 4. Dongfeng Motor Corporation - это государственная автомобильная компания с историей, начинающейся с 1969 года. И это настоящее фабричное производство, причем, современное производство.

Мы заключили договор с компанией, которая является СП с PEUGEOT CITROEN – альянсом, являющимся центром современных технологий. Ещё аргумент за сотрудничество – платформа, на которой выстроен электромобиль Dongfeng Fukang ES600 – современная переработанная версия легендарного Пежо-408, только сегодня у него под капотом разместился электродвигатель.

- Когда вы подписали договор?

- В начале марта 2022 года. Мы подписали договор, и все идет своим чередом: получили тестовую партию машин, сейчас идет активная работа по завершению сертификации в России, которую мы ждем в ближайшее время. И начинаем продажи. У нас есть еще несколько интересных идей, о которых я пока воздержусь говорить, связанных с «умной» средой города, который подстраивается под своих жителей.

- Вы планируете продавать автомобили только на территории России?

- В рамках нашего договора зона действия – страны Таможенного союза. То есть, помимо России, это Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, Армения, Киргизия.

- И у вас эксклюзивное право поставок? На самом деле вопрос важный. Сегодня автомобили везут отовсюду, кто во что горазд. Под параллельный импорт пытаются замаскировать и продукты тех стран, которые не включены в список (китайских автопроизводителей в этом списке нет). И значит, сегодня, те, кто привезут в страну Dongfeng Fukang ES600 автоматически становятся «серыми дилерами», которые хотят нас вернуть к нецивилизованному рынку, когда никто ни за что не отвечает?

- Действительно, параллельный импорт разрешен по закону только для тех брендов, которые покинули нашу страну. Китайские автопроизводители в эту категорию не входят. А автомобили, ввозимые в нашу страну физическими лицами, гарантийной поддержки не имеют. В отличие от тех, кто купит автомобили у дилеров нашей компании. Мы имеем явное преимущество.

- А давайте поговорим немного о самом автомобиле, который вы начинаете продавать в России.

- Ну, во-первых, наш электрокар относится к сегменту седанов. Почему мы взялись за поставки именно седанов? Как только вы видите нашу машину – сразу становится четко понятно, что эта машина в первую очередь предназначена для корпоративных клиентов, для использования в такси и каршеринге. В эту же целевую группу попадают и чиновники госаппарата, которые, кстати, уже проявили заинтересованность к нашему автомобилю. То есть там, где у нас сегодня наибольшая потребность в новых автомобилях, которые ничем не заменить.

Обратите внимание, сегодня каршеринг и такси вынуждены закупать кроссоверы, но понятно, что это не от хорошей жизни, а от отсутствия выбора. Ну, а что касается технических характеристик Dongfeng Fukang ES600, то эта машина рассчитана на эксплуатацию в первую очередь в формате города и пригорода, также и для дальних поездок. При этом стоит помнить, что в России 75% населения живет в больших городах. А если говорить об электрических возможностях Москвы – то они превышают уровни многих мировых столиц. Мощности мотора нашего электромобиля – более чем достаточно для езды по городу.

Вообще такое пожелание для всех - прежде, чем говорить что-то об «электричках», поездите на них хотя бы несколько дней. Я весьма скептично относился к электрокарам примерно до 2020 года, пока не попробовал в длительном тест-драйве несколько разных машин. Такой опыт меняет представление об автомобиле вообще и о комфорте транспортного средства в частности. Ты понимаешь, насколько удобным может быть пользование. Когда нажимаешь педаль акселератора - нет никакого дискомфорта от работы двигателя, во время разгона до 50, до 100 километров и более - все происходит абсолютно бесшумно, и это очень здорово. Ты разговариваешь в салоне - и тебе не мешает шум мотора. Радует и полное отсутствие запахов. Поэтому для города эта машина превосходна.

- Однажды я села за руль электромобиля и меня эта тишина, наоборот, напрягла. Потому что метрах в десяти на дороге передо мной стояли люди, я тронулась, но люди продолжали стоять на дороге, не обращая внимания на движение машины... Меня это даже ввело в состояние легкого стресса.

- Нам предстоит ко многому привыкнуть. В том числе и к исчезновению раздражающих факторов в нашей жизни. Из достоинств нашего автомобиля также, помимо хорошей звукоизоляции – он может проезжать на одной зарядке около 430 км. Мы проверяли. Отмечу, что данная модель автомобиля была специально адаптирована для работы в сложных российских условиях. У нас очень качественный и надежный аккумулятор. Кстати, гарантия на него - до 8 лет.

- А по времени заряжается он сколько?

- Если это домашняя зарядка - то времени, которые вы отдаете сну, с большим запасом хватит для зарядки. Но, как правило, в ноль аккумуляторы никто и не сажает. Так же, как и с бензиновым автомобилем - никто с пустым баком старается в гараж не возвращаться. В Москве, на сегодняшний день, уже построено немало станций, рассчитанных на быструю подзарядку аккумуляторов.

Правительство Москвы хорошо понимает, что электромобили - тот сегмент, с которым связано наше будущее. И это точно тот сегмент, который будет развиваться, хотя бы исходя из интересов экологии: выхлопов у нашей машины - ноль. Кстати, из личного опыта – поскольку наш автомобиль рассчитан на максимальную мощность зарядной станции (до 150 кВт), то мне хватило 20 минут на зарядку почти пустого аккумулятора до 80%.

Кроме того, в алгоритмы нашего электромобиля заложена трехступенчатая рекуперация, позволяющая возвращать энергию от торможения обратно в аккумулятор. Приведу пример из личного опыта. На промежутке в 20 км, используя режим рекуперации, мне удалось вернуть обратно в аккумулятор энергии еще на 7 км пробега. Если этим грамотно пользоваться - выходит очень здорово. Достаточно легкого нажатия на тормоз.

- Автомобиль позволяет видеть и количество возвращаемой энергии?

- Да, на дисплее, который у нашего автомобиля довольно большой и наглядный, все это видно. А что касается комфорта и безопасности в нашем электромобиле – здесь достаточно вспомнить, что он построен на платформе Peugeot 408. От этого автомобиля Donfeng Fukang перенял всю свою надежность и плавные узнаваемые линии кузова. К тому же у автомобиля превосходная управляемость: аккумулятор размещен под полом, в середине кузова, и это влияет на центр тяжести.

- А с точки зрения комфорта?

- Климат-контроль, очень удобные сидения, все органы управления очень удобны и эргономичны. Мультимедийная система работает на Android. Она русифицирована. Можно, конечно, при желании поставить и англоязычную версию... У нашего электрокара две подушки безопасности. Думаю, для поездок по городу этого вполне достаточно. Впереди срабатывает подушка безопасности, а бокового столкновения наш автомобиль не боится.

- Если сравнивать с другими электрокарами, с какими моделями в одном ряду можно поставить ваш Dongfeng Fukang ES600?

- Наиболее близкий нам конкурент - машина, которая уже начала производиться в России компанией «Моторинвест» - Evolute I-Pro. Надо сказать, что и в том, и в другом случае в качестве донора мы имеем дело с Dongfeng. При этом наша машина производится на другой платформе, она больше и комфортабельнее.

- Вы остановитесь только на седане или в планах есть развитие модельного ряда?

- Мы однозначно будем пополнять модельный ряд. Уже на 2023 год запланирован ввод новых моделей - как в легковом сегменте, так и в сегменте легкого коммерческого транспорта. Но давайте доживем до 2023 года, тогда я смогу озвучить наши планы.

- Начинать продажи вы собираетесь с Москвы?

- Да, и сразу по всей территории России. Другое дело, что здесь мы попадаем в условия развития инфраструктуры.

- Вас это не пугает?

- Нет. В мире уже проводились исследования, которые говорят о том, что по расчетам в идеале должна быть 1 зарядка на 2 автомобиля. И понятно, что по этому показателю мы отстаем, хотя в той же Москве суммарное количество зарядок, корпоративных и частных уже довольно внушительное.

Есть еще ряд регионов на юге России - Краснодарский край, Ростовская область - где число зарядных станций очень высокое. Я недавно был на форуме «Такси-2022», который проходил на юге страны, интерес сообщества к электрокарам был огромен. Потому что у них уже все для этого есть. И все это развивается. На очереди - крупные города нашей страны.

Существует ряд программ правительства РФ по развитию электротранспорта. Строятся зарядки, мы общаемся с большим количеством поставщиков зарядных комплексов, и могу вам сказать, что рост числа зарядных станций сегодня даже немного опережает рост числа электромобилей. В общем, потребитель точно не окажется в ситуации, когда он не сможет зарядить машину.

В каждом районе Москвы сегодня или уже появились или появляются зарядные станции. Причем через приложение можно бронировать время своего появления на зарядку, чтобы не попадать в режим очереди. Что касается городов меньшего формата – там зачастую значителен сегмент частной застройки – одно-двухэтажные дома. И иметь зарядные устройства возле такого дома чрезвычайно удобно.

Давайте вспомним, что эксплуатация электромобиля имеет свои вполне материальные выгоды. Стоимость владения у «электричек» в разы экономичнее. Мы брали для сравнения популярный автомобиль чешского бренда, который часто использовался ранее в такси и каршеринге – скажу только, что стоимость эксплуатации электромобиля в 2,6-2,7 раза ниже, чем аналогичного по параметрам автомобиля.

- Автомобиль заканчивает сертификацию в России. У вас уже есть свои дилеры?

- У нас есть кандидаты в дилеры и есть несколько подписанных договоров. Мы продолжаем развитие сети. По сути, наши продажи сейчас только начинаются. И мы очень лояльны к нашим будущим дилерам. Мы не собираемся требовать от них чего-то сверхъестественного - мраморные шоу-румы нам не нужны. Необходимо наличие обычного шоурума, в котором можно представить автомобили. У нас пока одна модель, и поэтому мы готовы к тому, что в этом же шоу-руме будут продаваться автомобили других брендов.

Нам безусловно нужно наличие сервисной зоны. Мы готовы обучать наших партнеров работе, ремонту, эксплуатации электромобилей. Нам удалось найти кадры, которые раньше работали с другими брендами и которые имеют высокую квалификацию. Хочу напомнить, что наша материнская компания - ГК «Автолайт» - работает с «электричками» (других брендов) не первый год.

При этом могу сказать, что наша машина значительно меньше нуждается в сервисе. Во-первых, потому, что электромобиль устроен проще, чем автомобили с ДВС. И они в принципе реже ломаются. Ну, вот для примера скажу вам, что наличие режима рекуперации в электромобиле значительно снижает износ тормозной системы. И даже колодки на таких автомобилях служат дольше, чем на бензиновых и дизельных.

- То есть, заездов на сервис будет меньше. Гарантийная поддержка обеспечена. А что скажете про цены на запасные части и комплектующие?

- Мы уже сейчас формируем склад для гарантийного ремонта и технического обслуживания. Сегодня могу абсолютно точно сказать – графики ТО и его стоимость, а также стоимость запасных частей, в том числе кузовного сегмента приятно удивят наших клиентов.

- Некоторые эксперты полагают, что в России уже через 2-3 года электротранспорт на российском рынке будет занимать чуть ли не 10%. Что вы думаете по этому поводу?

- Я напомню то, о чем говорил в самом начале - что 75 процентов населения у нас живет в крупных городах. Электромобиль способен заново перестроить городскую среду, сделав ее комфортной и дружелюбной. Думаю, что в крупных городах процент может быть существенно выше. Ограничивающим фактором может быть только отсутствие самих автомобилей. Мы сделаем все возможное, чтобы наши потребители эти электромобили смогли приобрести.

Дмитрий Иевлев, директор компании «ЭлектроАвто»

Напомним, что познакомиться ближе с электромобилем Dongfeng Fukang ES600 - можно уже завтра, 22 ноября, на выставке электромобилей, которая пройдет в Москве в рамках форума «IT-Революция в автобизнесе-2022». 

Источник: АВТОСТАТ

Теги: электромобилиdongfengdongfeng fukang es600

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