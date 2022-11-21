Дмитрий Иевлев, директор компании «ЭлектроАвто»

«Прежде, чем говорить об «электричках» - надо на них поездить!»

В 2022 году компания АО «ЭлектроАвто» стала эксклюзивным дистрибьютором по поставкам в Россию электромобиля Dongfeng Fukang ES600. О первых шагах этого сотрудничества между российской молодой компанией и китайской DONGFENG PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILE COMPANY LIMITED, о первых поставках машин и перспективах развития в рамках заключенного договора мы беседуем с директором «ЭлектроАвто» Дмитрием Иевлевым.

- С Китаем по линии автобизнеса сегодня работают активно многие. Это выгодно, политическая ситуация подталкивает. Но если говорить конкретно о вашем сотрудничестве, то почему вы из сотен компаний производителей, которые есть в Китае – государственных и частных - выбрали Dongfeng? Или это компания Dongfeng выбрала вас?

- Наша группа компаний работает с китайскими брендами с 2018 года и решение о поставке в Россию именно электромобилей созрело еще во время первой волны пандемии, в 2020 году. Именно тогда начались наши переговоры с китайцами. Лидеры на мировом рынке электромобилей – китайские компании. Именно в Китае сосредоточены все современные инновации. Но дело в том, что внутреннее потребление автомобилей в Китае значительно больше, чем внешнее.

Многие автопроизводители в этой стране ориентированы только на внутренний рынок, там продается значительно больше автомобилей, чем где бы то ни было. В данном случае мы имеем договор с экспортной компанией, которая была готова к сотрудничеству с нами. А почему именно Dongfeng?

Если посмотреть на статус этой компании, она в китайском рейтинге - номер 4. Dongfeng Motor Corporation - это государственная автомобильная компания с историей, начинающейся с 1969 года. И это настоящее фабричное производство, причем, современное производство.

Мы заключили договор с компанией, которая является СП с PEUGEOT CITROEN – альянсом, являющимся центром современных технологий. Ещё аргумент за сотрудничество – платформа, на которой выстроен электромобиль Dongfeng Fukang ES600 – современная переработанная версия легендарного Пежо-408, только сегодня у него под капотом разместился электродвигатель.

- Когда вы подписали договор?

- В начале марта 2022 года. Мы подписали договор, и все идет своим чередом: получили тестовую партию машин, сейчас идет активная работа по завершению сертификации в России, которую мы ждем в ближайшее время. И начинаем продажи. У нас есть еще несколько интересных идей, о которых я пока воздержусь говорить, связанных с «умной» средой города, который подстраивается под своих жителей.

- Вы планируете продавать автомобили только на территории России?

- В рамках нашего договора зона действия – страны Таможенного союза. То есть, помимо России, это Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, Армения, Киргизия.

- И у вас эксклюзивное право поставок? На самом деле вопрос важный. Сегодня автомобили везут отовсюду, кто во что горазд. Под параллельный импорт пытаются замаскировать и продукты тех стран, которые не включены в список (китайских автопроизводителей в этом списке нет). И значит, сегодня, те, кто привезут в страну Dongfeng Fukang ES600 автоматически становятся «серыми дилерами», которые хотят нас вернуть к нецивилизованному рынку, когда никто ни за что не отвечает?

- Действительно, параллельный импорт разрешен по закону только для тех брендов, которые покинули нашу страну. Китайские автопроизводители в эту категорию не входят. А автомобили, ввозимые в нашу страну физическими лицами, гарантийной поддержки не имеют. В отличие от тех, кто купит автомобили у дилеров нашей компании. Мы имеем явное преимущество.

- А давайте поговорим немного о самом автомобиле, который вы начинаете продавать в России.

- Ну, во-первых, наш электрокар относится к сегменту седанов. Почему мы взялись за поставки именно седанов? Как только вы видите нашу машину – сразу становится четко понятно, что эта машина в первую очередь предназначена для корпоративных клиентов, для использования в такси и каршеринге. В эту же целевую группу попадают и чиновники госаппарата, которые, кстати, уже проявили заинтересованность к нашему автомобилю. То есть там, где у нас сегодня наибольшая потребность в новых автомобилях, которые ничем не заменить.

Обратите внимание, сегодня каршеринг и такси вынуждены закупать кроссоверы, но понятно, что это не от хорошей жизни, а от отсутствия выбора. Ну, а что касается технических характеристик Dongfeng Fukang ES600, то эта машина рассчитана на эксплуатацию в первую очередь в формате города и пригорода, также и для дальних поездок. При этом стоит помнить, что в России 75% населения живет в больших городах. А если говорить об электрических возможностях Москвы – то они превышают уровни многих мировых столиц. Мощности мотора нашего электромобиля – более чем достаточно для езды по городу.

Вообще такое пожелание для всех - прежде, чем говорить что-то об «электричках», поездите на них хотя бы несколько дней. Я весьма скептично относился к электрокарам примерно до 2020 года, пока не попробовал в длительном тест-драйве несколько разных машин. Такой опыт меняет представление об автомобиле вообще и о комфорте транспортного средства в частности. Ты понимаешь, насколько удобным может быть пользование. Когда нажимаешь педаль акселератора - нет никакого дискомфорта от работы двигателя, во время разгона до 50, до 100 километров и более - все происходит абсолютно бесшумно, и это очень здорово. Ты разговариваешь в салоне - и тебе не мешает шум мотора. Радует и полное отсутствие запахов. Поэтому для города эта машина превосходна.

- Однажды я села за руль электромобиля и меня эта тишина, наоборот, напрягла. Потому что метрах в десяти на дороге передо мной стояли люди, я тронулась, но люди продолжали стоять на дороге, не обращая внимания на движение машины... Меня это даже ввело в состояние легкого стресса.

- Нам предстоит ко многому привыкнуть. В том числе и к исчезновению раздражающих факторов в нашей жизни. Из достоинств нашего автомобиля также, помимо хорошей звукоизоляции – он может проезжать на одной зарядке около 430 км. Мы проверяли. Отмечу, что данная модель автомобиля была специально адаптирована для работы в сложных российских условиях. У нас очень качественный и надежный аккумулятор. Кстати, гарантия на него - до 8 лет.

- А по времени заряжается он сколько?

- Если это домашняя зарядка - то времени, которые вы отдаете сну, с большим запасом хватит для зарядки. Но, как правило, в ноль аккумуляторы никто и не сажает. Так же, как и с бензиновым автомобилем - никто с пустым баком старается в гараж не возвращаться. В Москве, на сегодняшний день, уже построено немало станций, рассчитанных на быструю подзарядку аккумуляторов.

Правительство Москвы хорошо понимает, что электромобили - тот сегмент, с которым связано наше будущее. И это точно тот сегмент, который будет развиваться, хотя бы исходя из интересов экологии: выхлопов у нашей машины - ноль. Кстати, из личного опыта – поскольку наш автомобиль рассчитан на максимальную мощность зарядной станции (до 150 кВт), то мне хватило 20 минут на зарядку почти пустого аккумулятора до 80%.

Кроме того, в алгоритмы нашего электромобиля заложена трехступенчатая рекуперация, позволяющая возвращать энергию от торможения обратно в аккумулятор. Приведу пример из личного опыта. На промежутке в 20 км, используя режим рекуперации, мне удалось вернуть обратно в аккумулятор энергии еще на 7 км пробега. Если этим грамотно пользоваться - выходит очень здорово. Достаточно легкого нажатия на тормоз.

- Автомобиль позволяет видеть и количество возвращаемой энергии?

- Да, на дисплее, который у нашего автомобиля довольно большой и наглядный, все это видно. А что касается комфорта и безопасности в нашем электромобиле – здесь достаточно вспомнить, что он построен на платформе Peugeot 408. От этого автомобиля Donfeng Fukang перенял всю свою надежность и плавные узнаваемые линии кузова. К тому же у автомобиля превосходная управляемость: аккумулятор размещен под полом, в середине кузова, и это влияет на центр тяжести.

- А с точки зрения комфорта?

- Климат-контроль, очень удобные сидения, все органы управления очень удобны и эргономичны. Мультимедийная система работает на Android. Она русифицирована. Можно, конечно, при желании поставить и англоязычную версию... У нашего электрокара две подушки безопасности. Думаю, для поездок по городу этого вполне достаточно. Впереди срабатывает подушка безопасности, а бокового столкновения наш автомобиль не боится.

- Если сравнивать с другими электрокарами, с какими моделями в одном ряду можно поставить ваш Dongfeng Fukang ES600?

- Наиболее близкий нам конкурент - машина, которая уже начала производиться в России компанией «Моторинвест» - Evolute I-Pro. Надо сказать, что и в том, и в другом случае в качестве донора мы имеем дело с Dongfeng. При этом наша машина производится на другой платформе, она больше и комфортабельнее.

- Вы остановитесь только на седане или в планах есть развитие модельного ряда?

- Мы однозначно будем пополнять модельный ряд. Уже на 2023 год запланирован ввод новых моделей - как в легковом сегменте, так и в сегменте легкого коммерческого транспорта. Но давайте доживем до 2023 года, тогда я смогу озвучить наши планы.

- Начинать продажи вы собираетесь с Москвы?

- Да, и сразу по всей территории России. Другое дело, что здесь мы попадаем в условия развития инфраструктуры.

- Вас это не пугает?

- Нет. В мире уже проводились исследования, которые говорят о том, что по расчетам в идеале должна быть 1 зарядка на 2 автомобиля. И понятно, что по этому показателю мы отстаем, хотя в той же Москве суммарное количество зарядок, корпоративных и частных уже довольно внушительное.

Есть еще ряд регионов на юге России - Краснодарский край, Ростовская область - где число зарядных станций очень высокое. Я недавно был на форуме «Такси-2022», который проходил на юге страны, интерес сообщества к электрокарам был огромен. Потому что у них уже все для этого есть. И все это развивается. На очереди - крупные города нашей страны.

Существует ряд программ правительства РФ по развитию электротранспорта. Строятся зарядки, мы общаемся с большим количеством поставщиков зарядных комплексов, и могу вам сказать, что рост числа зарядных станций сегодня даже немного опережает рост числа электромобилей. В общем, потребитель точно не окажется в ситуации, когда он не сможет зарядить машину.

В каждом районе Москвы сегодня или уже появились или появляются зарядные станции. Причем через приложение можно бронировать время своего появления на зарядку, чтобы не попадать в режим очереди. Что касается городов меньшего формата – там зачастую значителен сегмент частной застройки – одно-двухэтажные дома. И иметь зарядные устройства возле такого дома чрезвычайно удобно.

Давайте вспомним, что эксплуатация электромобиля имеет свои вполне материальные выгоды. Стоимость владения у «электричек» в разы экономичнее. Мы брали для сравнения популярный автомобиль чешского бренда, который часто использовался ранее в такси и каршеринге – скажу только, что стоимость эксплуатации электромобиля в 2,6-2,7 раза ниже, чем аналогичного по параметрам автомобиля.

- Автомобиль заканчивает сертификацию в России. У вас уже есть свои дилеры?

- У нас есть кандидаты в дилеры и есть несколько подписанных договоров. Мы продолжаем развитие сети. По сути, наши продажи сейчас только начинаются. И мы очень лояльны к нашим будущим дилерам. Мы не собираемся требовать от них чего-то сверхъестественного - мраморные шоу-румы нам не нужны. Необходимо наличие обычного шоурума, в котором можно представить автомобили. У нас пока одна модель, и поэтому мы готовы к тому, что в этом же шоу-руме будут продаваться автомобили других брендов.

Нам безусловно нужно наличие сервисной зоны. Мы готовы обучать наших партнеров работе, ремонту, эксплуатации электромобилей. Нам удалось найти кадры, которые раньше работали с другими брендами и которые имеют высокую квалификацию. Хочу напомнить, что наша материнская компания - ГК «Автолайт» - работает с «электричками» (других брендов) не первый год.

При этом могу сказать, что наша машина значительно меньше нуждается в сервисе. Во-первых, потому, что электромобиль устроен проще, чем автомобили с ДВС. И они в принципе реже ломаются. Ну, вот для примера скажу вам, что наличие режима рекуперации в электромобиле значительно снижает износ тормозной системы. И даже колодки на таких автомобилях служат дольше, чем на бензиновых и дизельных.

- То есть, заездов на сервис будет меньше. Гарантийная поддержка обеспечена. А что скажете про цены на запасные части и комплектующие?

- Мы уже сейчас формируем склад для гарантийного ремонта и технического обслуживания. Сегодня могу абсолютно точно сказать – графики ТО и его стоимость, а также стоимость запасных частей, в том числе кузовного сегмента приятно удивят наших клиентов.

- Некоторые эксперты полагают, что в России уже через 2-3 года электротранспорт на российском рынке будет занимать чуть ли не 10%. Что вы думаете по этому поводу?

- Я напомню то, о чем говорил в самом начале - что 75 процентов населения у нас живет в крупных городах. Электромобиль способен заново перестроить городскую среду, сделав ее комфортной и дружелюбной. Думаю, что в крупных городах процент может быть существенно выше. Ограничивающим фактором может быть только отсутствие самих автомобилей. Мы сделаем все возможное, чтобы наши потребители эти электромобили смогли приобрести.