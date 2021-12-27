Несмотря на сложности, которые наиболее остро проявились на авторынке в 2021 году, нельзя не отметить и позитивные моменты, например, рост рынка автолизинга. За счет чего он происходит? Каких объемов автолизинг достигнет в уходящем году и на что может рассчитывать в следующем? Об этом, а также о лизинге спецтехники и автомобилей с пробегом, подписке и каршеринге, в интервью агентству «АВТОСТАТ» рассказала Лилия Маркова, генеральный директор компании «Газпромбанк Автолизинг». - Расскажите, как вам работалось в 2021 году в условиях роста цен и дефицита автомобилей на рынке? Насколько вас коснулись недопоставки автомобилей со стороны производителей? Каких сегментов (из тех, с которыми вы работаете) дефицит коснулся в большей степени? Как выходили из ситуации? - С постоянно растущими ценами на технику мы работаем с самого первого дня основания компании в 2018 году. За это время они выросли почти на 40%, хотя, соглашусь, нынешний год стал из ряда вон выходящим. Но мы не унывали и вот почему. С момента вывода компании на рынок у нас был план постепенного освоения различных его сегментов: начинали мы с новой легковой и легкой коммерческой техники, затем подключили грузовики и так далее. Важными для нас были этапы запуска финансирования подержанной техники, а год назад – и спецтехники. Как показывают сегодняшние реалии (острый дефицит, прежде всего, в самом массовом сегменте – новых легковых машин), такая итерационность позволила здорово диверсифицировать портфель. К примеру, сейчас на легковую и грузовую технику приходится по 38% нового бизнеса компании. Что еще помогло в шторм: партнерские отношения с поставщиками, поиск новых ниш и освоение новых регионов.

- Назовите, пожалуйста, три главных тренда на рынке автолизинга в 2021 году. - Два из них мы уже назвали – это дефицит техники и рост цен (включая дилерские надбавки). В этой ситуации здорово помогла бы поддержка лизингополучателей в виде субсидий, однако в этом году их объемы были не столь значительными, закончившись уже к середине года. И это еще один тренд. И, поскольку под лежачий камень, как известно, вода не течет, на вторую половину года мы учредили свою программу поддержки бизнеса. Речь об эксклюзивной акции «Спецсезон» в виде скидки 5% на спецтехнику популярных марок, а позже и грузовиков «КАМАЗ». - В середине декабря Центробанк повысил учетную ставку, и это ожидаемо отразится на многих сферах деятельности, связанной с финансами. Будете ли вы в связи с новой ситуацией на финансовом рынке пересматривать свои условия по лизинговым или иным своим программам? - Декабрьское повышение ключевой ставки было ожидаемым. Как следствие, мы прогнозируем плавную коррекцию процентных ставок как по компании, так и по рынку в целом. Однако очевидно, что при столь дорожающем фондировании удержать плавный рост будет непросто. Поэтому еще раз призываем наших клиентов не откладывать с обновлением парков – дешевле в среднесрочной перспективе оно не будет. Немного успокаивает лишь одно: ставки вырастут и у банков, занимающихся автокредитованием, в котором они стали все чаще отказывать ввиду высокой закредитованности бизнеса.

- Уже по итогам 9 месяцев было видно, что 2021 год для компании «Газпромбанк Автолизинг» складывался удачно – вы нарастили долю на рынке, увеличили объемы, заключили несколько значительных сделок с крупными клиентами и многое другое. Можете сегодня огласить ожидаемые результаты за весь год? - По нашим прогнозам, в 2021 году суммарный объем российского лизинга техники (предоставленное финансирование, включая спецтехнику) составит 1,3 млрд рублей, то есть +72% к 2020 году. В самом массовом сегменте – легковых и легких коммерческих автомобилей – в лизинг будет реализовано около 207 тысяч транспортных средств, что на 32% больше, чем годом ранее. Как итог, проникновение лизинга в этом сегменте составит уже 13,2% (в прочих сегментах этот показатель стабильно выше 60%, например, в грузовой технике – 74%). На этом фоне новый бизнес Газпромбанк Автолизинга растет опережающими темпами – в 3 раза по сравнению с 2020 годом, до 77,32 млрд рублей с НДС. За год компания намерена реализовать около 19 тысяч авто, что в 2,2 раза больше, чем год назад. А доля Газпромбанк Автолизинга по итогам года (с учетом спецтехники) составит 4,7% рынка, обеспечив нам 8-е место. - Один из факторов, обеспечивших вашей компании хорошие показатели – дальнейшая региональная экспансия. Какие регионы вы открыли для себя в 2021 году? - Амбициозные планы покорения рынка потребовали решительных действий. Поэтому вместо 40 городов, с которыми мы изначально планировали завершить этот год, мы обосновались в пятидесяти. В апреле – мае мы расширились в ПФО, открыв представительства компании сразу в шести городах региона – Волгограде, Ижевске, Пензе, Тольятти, Ульяновске и Чебоксарах. А основной прорыв случился в третьем квартале, когда мы запустились в десяти городах, включая крайние точки страны – Калининград и Владивосток. По сути, лизинг как инструмент, помогающий бизнесу приобретать автомобили, развивается по тому же сценарию, что и российский авторынок в свое время: из Москвы и Санкт-Петербурга он пошел дальше в регионы. Здесь по-прежнему большой потенциал с точки зрения новых типов клиентов. Нужно лишь внимательно изучать специфику каждого региона.





- В 2021 году вы активно взяли в работу лизинг спецтехники, в том числе с пробегом. Насколько востребованным для рынка оказалось это предложение? Можете назвать первые цифры? С какими особенностями столкнулись при работе со спецтехникой? - Спецтехнику мы начали финансировать год назад и за это время нарастили ее долю в структуре нового бизнеса до 13%. Это более консервативный рынок с устоявшимися поставщиками и нередко дистрибуторами-монополистами. Начинать с нуля в таких условиях было непросто, ведь, если у тебя нет нужного объема, получить скидки, которые ты мог бы потом транслировать клиентам и быть конкурентоспособнее, практически невозможно. Так было год назад, но мало-помалу ситуация меняется. Например, за счет китайских марок, которые ищут партнеров для совместных акций и экспансии. Если говорить о трендах сегмента, то мы видим снижение доли клиентов, которые приобретают спецтехнику для последующей сдачи в аренду вместе с водителем (оператором). Этот сегмент был сильно перегрет несколько лет назад, поэтому предложение значительно превышало спрос. Отпускные цены на технику растут, а повышения арендных ставок не происходит. Поэтому обслуживать договоры таким лизингополучателям становится непросто. В этой связи значительно прирастает другой сегмент – компании, которые используют технику на своих объектах. - Все больше компаний берут в работу автомобили с пробегом. Расскажите немного, откуда попадают к вам стоки по подержанным автомобилям. Есть ли какая-то специфика при сдаче в лизинг подержанных автомобилей? (ограничения по возрасту и пробегу техники, с которой работаете; как решаются вопросы, связанные с поломками-ремонтами и пр.) - То, что сейчас происходит на рынке, иначе как сменой парадигмы не назовешь. Из-за нехватки новых машин клиенты готовы рассмотреть в качестве альтернативы подержанные с небольшим пробегом. По нашей статистике, основанной на корпоративных продажах, если в 2019 году на долю годовалых легковых и легких коммерческих авто приходилось 19% от всех реализованных юридическим лицам машин, то в первом полугодии 2021 года – уже 27%, причем в основном – годовалых. Опрошенные нами производители говорят о восстановлении баланса спроса и предложения по новым авто не раньше первого квартала 2023 года. Это означает, что тренд на дальнейшее смещение спроса в сторону вторичного рынка сохранится, по меньше мере, в ближайший год. Автомобили мы финансируем исключительно из стоков официальных дилеров. В случае с легковыми и легкими коммерческими автомобилями ограничение по пробегу на момент сделки не должно превышать 80 тысяч км, для грузовиков – 1 млн км. Ограничение по возрасту – до трех и семи лет соответственно.

- Сегодня активно развивается подписка на автомобили. При этом она очень похожа по своим условиям и на аренду, и на лизинг. Где и в чем разница? Известно, что вы тоже собираетесь открывать собственную программу подписку на автомобили. В чем будет ее главное отличие от существующих лизинговых программ? Планируете открывать ее для всех сегментов, с которыми работаете – легковые, грузовые, спецтехника? - Если смотреть на подписку глазами конечного пользователя, то это аренда или операционный лизинг, когда автомобиль эксплуатируется определенное время, а затем сдается обратно. Клиент оплачивает лишь штрафы ГИБДД, расходуемое топливо и парковку/стоянку при необходимости, а также регулярную мойку, разумеется. Все остальные расходы берет на себя компания-провайдер услуг. При финансовом же лизинге операционных расходов у клиента больше (к слову, мы можем часть из них «зашить» в ежемесячные платежи), зато автомобиль становится его собственностью (или собственностью третьего лица) после внесения выкупного платежа. Если смотреть на подписку глазами лизинговой компании, то это новая ниша, новые возможности. По нашим прогнозам, рынок новых авто, реализуемых для последующей передачи по подписке, к 2024 году достигнет 30 тысяч. Сравните с текущим рынком лизинга (немногим более 200 тысяч машин) и вы поймете, что это неплохая прибавка. В 2022 году мы запустим подписку на новые легковые автомобили совместно с нашим партнером в пилотном режиме, до конца года главной задачей станет обкатать бизнес-процессы, получить данные для дальнейшего анализа. Они-то и позволят нам ответить на остальные вопросы. - Говорят, на фоне дефицита особенно вырос спрос на автомобили со стороны малых и средних предприятий. Какие марки легковых и коммерческих автомобилей были особенно востребованы у юрлиц? - Среди легковых автомобилей лидерами стали LADA (14% от всех переданных нами клиентам машин этого сегмента), Toyota и Kia (по 10%), BMW (9%), Mercedes-Benz (7%), Volkswagen и Hyundai (по 5%), за которыми следуют Skoda, Renault и Haval (по 4%). В сегменте LCV лидируют ГАЗ (46%), Ford (27%), LADA (9%), УАЗ (6%), Peugeot (4%) и Citroen (3%). Отдельно отметим рост премиум-сегмента, пятерку самых востребованных марок в котором составили BMW (32%), Mercedes-Benz (25%), Audi (13%), Lexus (12%) и Land Rover (8%).