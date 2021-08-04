«Доля лизинга в продажах автомобилей имеет устойчивый потенциал для дальнейшего роста»

Современный автолизинг уже не похож на тот, что был 10 – 15 лет назад. Под влиянием изменений на авторынке и в обществе он тоже начинает трансформироваться, осваивает новые продукты и новые территории. О том, как это происходит, рассказывает Андрей Осипов, начальник управления продаж лизинговой компании «Эволюция».

- Некоторые эксперты говорят, что пока в России уровень проникновения лизинга в продажи автомобилей не превышает 10%. Как лично вы оцениваете его потенциал? Назовите основные тренды.

- Лизинг как финансовый продукт знаком потребителю, в связи с чем его доля в продажах автомобилей не только растет в течение достаточно длительного времени, но и имеет устойчивый потенциал для роста в ближайшие 5 лет.

Во-первых, значительный рост стоимости новых автомобилей, а также их дефицит толкает потребителей в сторону более активного рассмотрения покупки в лизинг автомобилей с пробегом. Во-вторых, у многих лизинговых компаний в связи с большим парком вышедших из лизинга автомобилей появляется возможность предлагать клиенту продукт замкнутого цикла, а именно: передавать в лизинг не только новые, но и автомобили с пробегом.

Еще один из трендов современного автобизнеса: многие лизинговые компании научились управлять парком подержанных автомобилей и предлагают рынку микс финансового и операционного лизинга. То есть, автомобиль сначала, например, находится в операционном лизинге, а потом может быть передан в финансовый, и наоборот. Наличие дополнительных продуктов, связанных с пользованием автомобилем, сегодня размывает для клиента разницу между финансовым и операционным лизингом. И только разница в платежах и налогах склоняет потребителя к тому виду лизинга, который ему нужен.

- Насколько сложно сегодня развивать розничный лизинг?

- Конкуренция на рынке лизинга автомобилей за последние 5 лет практически приблизилась к уровню конкуренции среди банков в автокредитовании. Это, безусловно, приводит к снижению маржинальности на рынке автолизинга и к повышению требовательности клиентов к финансовым условиям лизинга и уровню сервиса по обслуживанию. Без серьезных капитальных вложений, а также без профессиональной команды с большим опытом – достигать высоких результатов на рынке автолизинга невозможно. Работа только в традиционном канале уже не обеспечивает получение устойчивого роста для лизинговых компаний.

- С первой лизинговой сделки вашей компании (в ноябре 2020 года) прошло всего несколько месяцев, но у вас уже целая сеть представительств. Какие регионы охвачены?

- ЛК «Эволюция» на текущий момент уже является федеральным игроком на рынке автолизинга. Наша филиальная сеть представлена от Санкт-Петербурга до Иркутска, при этом бизнес-модель нашей компании с первых дней работы позволяет проводить сделки в любом регионе РФ без ограничений.

- Весной вы запустили лизинг спецтехники. В этом сегменте особая специфика работы? Много ли игроков-конкурентов?

- Рынок спецтехники сегодня охвачен всеми основными, федеральными и не только, игроками. Конкуренция на рынке спецтехники не менее ожесточенная, чем на рынке автолизинга в других сегментах транспортных средств. Но наша стратегия построена на том, что мы – универсальная лизинговая компания, и отталкиваемся от потребностей клиента.

- Это правда, что вы готовы доставлять автомобиль к офису или дому клиента «в тот же день» и уже с номерами?

- Наш бизнес-процесс и наша модель сегодня действительно позволяют проводить лизинговую сделку со скоростью автокредита. Технологически мы готовы продавать лизинг в автосалоне, дальше – вопрос готовности дилеров и рынка к этой трансформации. Для нас очевидно, что услуга лизинга должна быть даже проще автокредита, как в оформлении, так и в пользовании ею.

- Какие планы компания ставит перед собой на ближайшие годы?

- Завершить построение сети продаж и твердо закрепиться в лидерах автолизинговой отрасли России.