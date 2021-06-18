Анатолий Калицев, эксперт по продукту компании Renault Россия

«Современные трансмиссии CVT X-Tronic ничем не уступают классическим ступенчатым «автоматам» Специалисты агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что в России уже 65% легковых автомобилей продается с автоматической трансмиссией. Причем свыше 40% – это классические «автоматы», а вот на долю вариаторов приходится примерно десятая часть всех продаж. Автоэксперты считают, что не очень высокий уровень продаж автомобилей с вариатором связан с недоверием покупателей к этому типу трансмиссии, что является следствием целого ряда мифов. Что из этого правда, а что нет – разбирались директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков и эксперт по продукту компании Renault Россия Анатолий Калицев. - Анатолий, давайте рассмотрим самые популярные мифы о вариаторах. Итак, миф первый: вариатор – не надежный. Он служит меньше, чем классический «автомат» и даже менее надежен, нежели «робот». Правда ли это? В чем плюсы и минусы вариатора против других автоматических трансмиссий? Какой пробег для современного вариатора критичен? Сколько он в среднем «проходит» до ремонта? И насколько дорог в обслуживании и ремонте? - Главные плюсы трансмиссии CVT X-Tronic перед другими типами автоматических трансмиссий с точки зрения вождения – это низкий расход топлива и комфорт благодаря отсутствию разрыва потока мощности при изменении передаточного отношения. Что касается надежности и долговечности, современные трансмиссии CVT X-Tronic ничем не уступают классическим ступенчатым «автоматам», их срок службы также равен сроку службы автомобиля. Большим плюсом с точки зрения эксплуатации трансмиссии CVT X-Tronic является отсутствие необходимости какого-то периодического обслуживания (замены масла или каких-то деталей износа). Внутри трансмиссии CVT X-Tronic стоит счетчик старения масла, который учитывает не только общее количество пройденных километров, но и то, как эти километры пройдены (при какой нагрузке, с какой скоростью, при какой температуре и т.д.) – учитывается масса параметров, чтобы определить, насколько изменились свойства масла. В случае необходимости трансмиссия выдаст сообщение с рекомендацией замены масла при диагностике на плановом ТО. На практике такое сообщение, как и необходимость замены масла, возникает крайне редко: как правило, масло, залитое в новую трансмиссию, успешно работает на протяжении всего срока службы автомобиля.

- Миф второй: вариатор нельзя устанавливать на внедорожники. При пробуксовках и высоких нагрузках на коробку на бездорожье он перегреется и сломается. Как ведет себя вариатор в сложных дорожных условиях? Что может привести к выходу его из строя? - Напротив, конструктивно трансмиссия CVT X-Tronic хорошо приспособлена к использованию на бездорожье. В первую очередь, благодаря наличию гидротрансформатора, который позволяет двигаться с маленькой скоростью по сложным участкам рельефа без износа поверхностей трения и без риска перегрева. Трансмиссия CVT8 от японской компании Jatco, которая применяется на полноприводных моделях Renault, изначально рассчитана на кроссоверы и внедорожники, причем она используется как на легких и компактных моделях, так и на значительно более тяжелых SUV сегмента D, таких, как Nissan X-Trail или Mitsubishi Outlander. Это красноречиво свидетельствует о большом запасе прочности и долговечности трансмиссии. Второй важный момент – компания Renault использует самую совершенную и самую полную комплектацию трансмиссии CVT8. Например, на всех наших моделях применяется отдельный радиатор охлаждения трансмиссии, а также демпферы пульсации масла. И, наконец, огромное значение имеет программа управления трансмиссией. Например, специально для внедорожника Duster был разработан особый алгоритм работы трансмиссии в режиме 4WD LOCK, который позволяет не блокировать гидротрансформатор на скорости до 45 км/ч вместо обычных 12 км/ч. Причем 45 км/ч – это скорость оси, а не одного из колес. То есть, например, если одно колесо оси стоит на сухом асфальте, то второе может буксовать на скорости до 90 км/ч на льду, и гидротрансформатор все еще не будет заблокирован. Пример сугубо условный, в реальности достичь такой разницы скоростей не даст система распределения тяги между колесами, которая перебросит часть тяги с буксующего колеса, что и позволит автомобилю сдвинуться с места.

- Миф третий: если на автомобиле с вариатором застрять в снегу или грязи, то уже не выбраться без посторонней помощи. Так ли это? Можно ли пробовать «выгребать» в раскачку. Или как вообще себя вести за рулем, если «засел» в грязи на автомобиле с вариатором? - Автоматическая трансмиссия типа CVT не накладывает никаких ограничений на использование на бездорожье. В частности, можно преодолевать препятствия ходом, а можно «в натяг» на малой скорости, используя преимущество гидротрансформатора. Можно допускать пробуксовку колес и использовать раскачку, чтобы выбраться из сложных мест. Никаких дополнительных ограничений, по сравнению с другими типами автоматических трансмиссий, CVT X-Tronic не накладывает. Например, Renault Duster с трансмиссией CVT X-Tronic по проходимости существенно превосходит любые кроссоверы с автоматической коробкой передач. - Миф четвертый: автомобиль с вариатором медленно разгонятся и реагирует на педаль газа с запозданием. Насколько «скорострельные» современные вариаторы? Какие динамические характеристики у автомобилей Renault c вариаторами? - По динамическим характеристикам трансмиссия CVT X-Tronic не уступает классическим «автоматам», при том, что обладает преимуществом по экономичности. По удобству управления тягой связка «турбомотор + вариатор» существенно превосходит связку «атмосферный мотор + ступенчатый «автомат», поскольку максимальный крутящий момент двигателя (250 Нм) доступен уже с 1700 об/мин. Это позволяет получить начальный импульс ускорения, не дожидаясь подбора оптимального передаточного отношения. То есть, при нажатии педали газа, например, для обгона, автомобиль начинает ускоряться сразу же, а потом ускорение только нарастает при быстром изменении передаточного отношения трансмиссии. В случае с атмосферным двигателем и ступенчатым «автоматом» водителю пришлось бы ждать смены передач и выхода двигателя на высокие обороты, чтобы получить ускорение. Кроме того, трансмиссии CVT X-Tronic используют алгоритм D-Step, подчеркивая ощущение динамики автомобиля. Также в распоряжении водителя ручной режим с семью фиксированными передачами. Таким образом, по динамике автомобили с CVT X-Tronic сравнимы с моделями с другими типами автоматических трансмиссий, но существенно превосходят их по удобству управления тягой и экономичности. - Миф пятый: вариатор гудит. Он издает неприятные звуки, как будто какая-то турбина постоянно воет у тебя под капотом. Неужели современные вариаторы на самом деле шумные? - Это неправда. По уровню шума трансмиссия CVT X-Tronic никак не выделяется на общем фоне и не издает никаких звуков – так же, как и другие автоматические трансмиссии.