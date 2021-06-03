Ксавье Деро, Председатель Правления РН Банка («Автостат»)

«Качественный сервис – основа нашего бизнеса»

В рамках форума автобизнеса «FinAuto-2021. Финансовые инструменты авторынка» были названы лучшие, по опросу автодилеров, банки и страховые компаний. Так, в номинации «Лучший кэптивный банк» победу одержал РН Банк. О том, насколько важна эта премия как для банка, так и для всего автобизнеса, в экспресс-интервью агентству «АВТОСТАТ» рассказал Председатель Правления РН Банка Ксавье Деро.

- На форуме «FinAuto-2021» автодилеры назвали ваш банк лучшим среди кэптивных. Поздравляем вас с победой! Что для вас значит эта премия, учрежденная аналитическим агентством «АВТОСТАТ»?

- Во-первых, большое спасибо партнерам за такую высокую оценку нашей работы. Для нас это очень важно. Более того, это мотивирует на новые достижения. В то же время уверен, что эта награда отражает высокий профессионализм каждого сотрудника РН Банка. Качественный сервис для наших партнеров – это основа нашего бизнеса.

- Как думаете, почему именно вы смогли одержать победу? За счет чего это удалось?

- Мы любим свою работу. Мы знаем, что должны делать, чтобы каждый клиент остался доволен нашими услугами. От этапа подачи заявки до полного погашения кредита мы отслеживаем все показатели качества нашей работы в режиме онлайн. И, конечно же, мы делаем все возможное, чтобы оправдать ожидания дилеров Альянса. Но, если не возражаете, я не буду раскрывать остальных секретов.

- Как вы оцениваете важность этой премии для автобизнеса?

- Такие премии в различных областях вдохновляют. Они указывают на лидеров и на уровень, к которому нужно стремиться.

- Что вы можете пожелать своим коллегам в нынешнем году?

- Несмотря на тяжелые времена, российский авторынок продолжает стремительно развиваться. Можно предположить, что в ближайшем будущем в лидерах будут компании с agile-подходом, способные быстро адаптироваться к новым условиям работы и использующие возможности онлайн-продаж.

Я желаю всем игрокам рынка достигать поставленных целей, не забывая дорожить своими клиентами и сохранять партнерские отношения.

Об итогах премии и победителях в других номинациях читайте здесь, а видеозапись форума можно получить по ссылке.