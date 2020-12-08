Александр Мигаль, управляющий директор «КИА Моторс Россия и СНГ» («Автостат»)

В России все больше становятся популярны сервисы по подписке автомобилей. Программа долгосрочной аренды появилась осенью этого года и у бренда KIA. О новом веянии в автомобильном мире поговорили с Александром Мигалем, управляющим директором «КИА Моторс Россия и СНГ». Кроме того, обсудили вопрос, почему электромобили KIA не представлены на российском рынке.

- На прошедшей конференции «IT-революция в автобизнесе» вы говорили, что автомобиль начинает становиться гаджетом, который обеспечивает мобильность. И в связи с этим меняется подход к автомобилю у потребителя. Дилерские центры из места продажи и обслуживания автомобиля превращаются в «центры услуг по обеспечению мобильности». Расскажите, как дилерская сеть KIA расширяет свой функционал? Какие новые услуги для потребителей появились в 2020 году и какие планируете добавить в 2021-м?

- Самое главное, что мы сделали в этом направлении – это запуск пилотного проекта нашей программы KiaMobility. Это не спонтанное решение. Это один из шагов по имплементации и развитию корпоративной стратегии на диверсификацию сервиса мобильности. Почему? У людей действительно возникает желание сделать свою жизнь с автомобилем гораздо более разнообразной. Одним из инструментов является сервис мобильности. Он ориентирован на тех людей, которые не хотят обременять себя обычными рутинными процедурами и затратами по владению автомобилем.

В рамках данной программы задачи и проблемы берут на себя дилерские центры KIA. И они на сегодняшний день проявляют большой интерес к этой программе.

В 2021 году мы думаем работать над более углубленным развитием наших «пилотов». А также доведением тех процессов, которые мы запустили и которые сегодня функционируют, до идеального состояния. Одним из следующих шагов может быть использование подержанных автомобилей и продажа их через дилерские центры для тех клиентов, которые не хотят вести восстановительный ремонт.

- В сентябре 2020 года KIA запустила в России пилотный этап программы подписки на автомобили KiaMobility. Насколько активно проявляется интерес к этому? Можете привести какие-то данные, например, какие модели спрашивают чаще? Сколько автомобилей уже передано подписчикам? На какие сроки берут чаще всего?

- По моделям сегодня сложно говорить. Мы видим на сегодняшний день, что у нас есть около 100 контрактов за 2 месяца. Примерно 50% наших потребителей выбирают месячные контракты. Примерно 30% арендуют на срок до 1 месяца. Примерно 20% контрактов заключено на 1 год.

Людей в первую очередь интересуют новинки, которые приходят. И сейчас мы видим расслоение интереса. Клиентов, которых интересуют новинки из более дорогого сегмента, интересует и более длительный промежуток времени по владению данным автомобилем.

Я думаю, мы будем увеличивать количество автомобилей, потому что запросов у нас достаточно много. Парк, который сейчас есть, уже становится недостаточным для обеспечения всего спроса. Но здесь у нас некоторая такая дилемма с очень высоким спросом на розничном-рынке. Здесь нужно аккуратно подходить к распределению автомобилей, чтобы не навредить.

- Вы говорили, что пилотный этап программы стартует в 7 городах: Альметьевск, Брянск, Красноярск, Москва, Нижнекамск, Обнинск и Санкт-Петербург. География пока не изменилась? Есть понимание – другие города когда подключатся? Эта инициатива должна исходить от дилеров или вы сами предлагаете им подключать сервис?

- География не изменилась. Мы чуть-чуть отложили запуск в Альметьевске и Нижнекамске и решили сосредоточиться больше на Москве, Брянске, Красноярске, Обнинске и Санкт-Петербурге, чтобы довести там процессы до идеала. После чего мы будем думать о дальнейшем географическом расширении. Есть спрос, запросы от дилеров приходят из разных городов. Есть интерес у Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, чтобы стать участником KiaMobility. Но мы пока сознательно ограничиваемся, желая добиться идеала там, где у нас уже запущена программа.

- Компания сама выбирает дилерские центры или они посылают вам запрос, чтобы участвовать в программе KiaMobility?

- Нам бы не хотелось, чтобы это было принудительной или добровольно-принудительной историей. Если вы хотите построить успешный бизнес-проект, то каждый из участников должен быть заинтересован в проекте.

Соответственно, на первом этапе мы предложили поучаствовать в проекте тем дилерам, которые выразили наибольшее желание. Они и стали нашими «пилотами». В дальнейшем мы будем привлекать в первую очередь те дилерские центры, которые сами заинтересованы в развитии этого проекта, поскольку это позволит с наименьшими затратами наиболее эффективно мультиплицировать модель. И уже после того, как мы поймем, что модель работает на «пилотах», будем расширять географию.

- Компания делает акцент на расширении моделей или на расширении географии?

- Пока компания делает акцент на отработке процессов. Это не та программа, которая принесет большое количество продаж. Это не та программа, которая обязательно должна покрывать всю территорию РФ чем быстрее, тем лучше. Это программа, которая построена на том, что мы считаем или том, что мы видим в качестве потребности клиента. Но своей первичной целью мы видим и считаем построение процессов таким образом, чтобы эта потребность была удовлетворена наилучшим образом. После чего уже можно говорить о дальнейшем развитии. Но здесь первичен потребитель.

- Вы упомянули одно из направлений развития сервиса KiaMobility как дооснащение автомобиля по запросу. Можете привести пример: как это может выглядеть? (Приходит клиент и говорит: хочу KIA Sportage полноприводный? А у вас в тарифе только передний привод. Вы говорите: ОК, доплатите в месяц столько-то, и мы предоставим вам полный привод. Так?)

- Пока до такого мы не дошли. Если в программе есть только полноприводный автомобиль, а надо переднеприводный, или наоборот, то поменять не получится. Но мы можем внести какие-то изменения в автомобиль.

Приведу пример, который уже случился и автомобиль оснащался по требованию потребителя. Клиент хотел уехать в отпуск. И захотел, чтобы на автомобиль были установлены фаркоп и держатель для велосипеда. Соответственно, дилер принял на себя затраты по установке фаркопа, а клиент уже самостоятельно приобрел держатель для велосипеда. Машина была дооснащена. Пока мы работаем именно в таком формате.

- То есть, все обсуждается и клиент может выразить свои пожелания?

- Программа KiaMobility работает таким образом, чтобы удовлетворять потребности потребителя. Мы стараемся быть максимально клиентоориентированными.

- Прежде чем отдать авто в аренду (подписку), как проверяете клиента? За эти 2 месяца сколько было заявок на подписку и сколько отказов?

- Да, клиенты проходят определенную проверку. Они должны предоставить нам паспорт и водительское удостоверение. Дальше идет стандартная проверка. Отказы, не буду скрывать, есть. Это около 5% от общего количества людей, желающих воспользоваться сервисом KiaMobility. В основном отказы идут из-за несоответствия возрасту и стажу, либо из-за ошибок в документах. Мы хотим работать с осознанной группой потребителей. Это люди, которые старше 25 лет и у которых уже есть значительный опыт вождения – от 3 лет. Мы хотим обеспечить качественный сервис.

- Если у человека большое количество аварий в прошлом, это влияет на то, дадите вы ему автомобиль по подписке или нет?

- Здесь мы исходим из здравого смысла. Любой водитель, каким бы он ни был аккуратным, за свою жизнь побывал в аварии. В таких городах, как Москва и Санкт-Петербург, высокая интенсивность движения, и если вы не являетесь организатором аварии, то можете стать участником вне зависимости от вашего желания. Дискриминировать потребителя на этом основании не совсем корректно. Другое дело, если это злостный нарушитель, который регулярным образом устраивает всякие чудеса. Мы бы хотели работать с людьми, которым это действительно нужно, у которых есть понимание, зачем они берут этот автомобиль. И именно поэтому у нас есть возрастной ценз и опыт вождения. Этим отсекается уже достаточное количество лихачей. И мы пока не видим в этом проблемы.

- Вы упомянули, что KIA присутствует на рынке электромобилей в тех странах, где уже есть соответствующая инфраструктура и поддержка государства в виде льгот по налогам. И это – не Россия. Можете чуть подробнее познакомить, сколько и каких моделей было продано в 2018 – 2019 годах и как идут продажи в 2020-м? И несколько слов о готовящихся новинках: какие модели с электродвигателями могут ждать потребители в 2021 году или позднее?

- В 2018 году в Европе было продано порядка 58 – 60 тысяч автомобилей, а в прошлом году было существенное увеличение – около 76 тысяч электрических машин. Естественно, основной рынок – это Европа, Китай и США. Две модели, которые составляют львиную долю продаж – это KIA Niro и KIA Soul EV.

На сегодняшний день российский рынок как рынок для массового электрического автомобиля пока еще не достиг той стадии, когда это станет возможным. Рынки, на которые делается акцент сейчас – китайский и европейский. И там, и там - есть осознанная государственная политика. Государство по-разному влияет на развитие этого рынка. И тот, и другой рынок объединяет то, что там есть существенная помощь потребителю. Это выражается как в прямой государственной поддержке при покупке (деньгами), так и облегчением налогового обременения для потребителя.

Сформулированной государственной политики по развитию электрического транспорта в РФ нет. Поэтому сейчас есть некий сегмент для премиальных либо субпремиальных электромобилей. Он небольшой, и он будет развиваться своим естественным образом. Когда что-то изменится и появится внятная позиция государства по развитию данного рынка, то мы будем готовы прийти.

У нас есть целая программа по развитию электрического транспорта. И до 2025 года KIA Motors представит порядка 11 разных моделей именно электрического транспорта. Поэтому что предложить рынку - у нас будет.

План долгосрочного развития бренда предполагает, что к 2025 году у нас будет полноценная линейка электрических моделей. И за счет этого мы планируем занять 6,6% мирового рынка электрических автомобилей. Это без учета рынка Китая. И к 2026 году мы предполагаем, что будет реализовываться 500 тысяч электромобилей KIA в мире в год.