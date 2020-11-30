Сергей Королев, директор по продажам JLR Россия, Беларусь, Армения, Казахстан («Автостат»)

Рынок новых электромобилей в России растет. За 10 месяцев его объем, по данным агентства «АВТОСТАТ», увеличился на 53% и составил 343 экземпляра. Почти 14% от этого количества приходится на кроссовер Jaguar I-PACE. Почему он пользуется популярностью? Кто основной потребитель электромобилей в нашей стране? Почему спрос на электрические машины в России ниже, чем в США и Европе? На эти и другие вопросы ответил директор по продажам JLR Россия, Беларусь, Армения, Казахстан Сергей Королев.

- Сергей, Jaguar I-PACE – один из самых продаваемых электромобилей на российском рынке на сегодняшний день. Как вы считаете, в чем секрет успеха модели?

- Jaguar I-PACE стал первым в мире полностью электрическим автомобилем в своем сегменте и первым электрокаром в России, официально реализуемым через дилерскую сеть. С момента своей премьеры в 2018 году Jaguar I-PACE завоевал более 80 международных наград, включая звания «Лучший автомобиль года», «Лучший автомобильный дизайн года» и «Лучший зеленый автомобиль года» премии World Car Awards 2019, что говорит о признании модели во всем мире.

Кроме того, I-PACE представляет сегмент кроссоверов – один из самых быстрорастущих во всем мире и самый востребованный на российском рынке.

- За последний год количество электрических машин в России выросло, в том числе благодаря появлению I-PACE. Как думаете, с чем это связано? Пандемия и рост валюты повлияли на этот показатель?

- Растущая популярность электрокаров связана со многими факторами. Во-первых, переход на «зеленую» энергию – это глобальный, общемировой тренд. Во многих странах законодательные условия направлены на значительное снижение вредных выбросов, что влечет за собой активное развитие электротранспорта. Владеть электромобилем становится очень модным. А в премиальном сегменте клиент всегда следит за модой.

Во-вторых, электромобили весьма выгодны в использовании, что очень актуально в условиях высоких цен на топливо. Также они требуют меньшего внимания в плане технического обслуживания.

Если говорить о России, то помимо указанных выше причин, электрические автомобили вызывают здесь, у нас, все больший интерес. Это связано также с тем, что многие автопроизводители уже сейчас готовы к выпуску электрокаров или, как Jaguar Land Rover, уже их выпускают и продают.

Многих людей привлекают новые современных тренды в автомобилестроении, постепенно развивается инфраструктура. Для электрических автомобилей в Москве и Санкт-Петербурге действует бесплатная парковка, а владельцы электрокаров в этих городах освобождены от транспортного налога. В регионах действует сниженный налог – например, владельцы Jaguar I-PACE мощностью 400 л.с. оплачивают налог за 234 л.с.

Также с каждым годом все актуальнее становится проблема экологии, а на фоне последних событий, связанных с коронавирусом, все больше внимания уделяется еще и теме здоровья. Особенно это ощутимо для жителей крупных городов, стремящихся жить в более чистой среде – электромобиль с нулевым количеством выбросов сможет этому поспособствовать.

- Кто на сегодняшний день основной потребитель электромобилей в стране? Есть какой-то портрет владельца?

- Как мы с вами уже обсуждали выше – владелец электромобиля в России – это человек в модном сегодня «зеленом» тренде. В основном электрические автомобили выбирают жители крупных городов, где постепенно развивается инфраструктура зарядочных станций, либо владельцы домов, в которых есть возможность установить собственное оборудование для зарядки. Это состоятельные и успешные люди, которые ценят высокие технологии и осознают свою ответственность перед обществом и окружающей средой, автомобиль для них – больше, чем просто средство передвижения. Мы отмечаем, что очень часто Jaguar I-pace – это далеко не единственный автомобиль в парке его владельца.

- Несмотря на рост электрокаров в нашей стране, до Европы и Америки нам еще далеко. Как вы думаете, почему мы пока отстаем и электромобили для нашего потребителя пока в диковинку?

- Полагаю, что это временно. Как у нас принято говорить – мы медленно запрягаем, но быстро едем. Уже сделаны ощутимые шаги со стороны государства – сегодня на электромобили отсутствует ввозная пошлина. Это очень хорошо для развития. Однако, бремя все равно остается существенным и замедляет динамику этого движения – при импорте все же необходимо оплатить утилизационный сбор, НДС и акциз. В отличие от европейских стран с льготным налогообложением для электромобилей, в России все же есть существенное место для улучшения налоговых льгот.

Кроме того, потенциальных покупателей немного смущает ограниченная развитость инфраструктуры. Несмотря на то, что сеть зарядных станций расширяется, ими оборудованы уже очень многие АЗС, торговые и бизнес-центры, у автомобилистов есть не безосновательные опасения, что они не смогут найти такую станцию вблизи дома или в ходе дальней поездки.

Также у многих россиян есть сомнения, подойдет ли электрокар для природных условий нашей страны и для наших дорог. Здесь есть своя специфика, конечно.

Однако Jaguar I-PACE – это кроссовер, и он на деле смог доказать, что эти опасения напрасны – он полностью адаптирован к российским реалиям. На нем совершали зимний пробег из Москвы в Санкт-Петербург и обратно, а также смогли проехать из Москвы в Воронеж – 500 км, на одной зарядке, превысив официально заявленный запас хода 470 км в цикле WLTP.

Благодаря особенной конструкции, множеству передовых систем, таких как система предпускового запуска двигателя, полному приводу, мощной силовой установке и пневматической подвеске, I-PACE справится с любыми дорожными условиями и создает непревзойденное чувство превосходства и уникальности в движении для его водителя.

- На онлайн-конференции «IT-революция в автобизнесе – 2020» вы сказали, что батареи, которые используются в I-PACE, можно использовать повторно. Например, в бытовых нуждах. Скажите, это не опасно? Какие батареи используются в автомобилях?

- В Jaguar I-PACE установлена литий-ионная батарея емкостью 90 кВт*ч, которая использует в своей работе 432 ячейки. Ее отличает низкое сопротивление энергоячеек, изоляция аккумуляторного блока и усовершенствованная система термораспределения.

В зонах с умеренным климатом батарея использует охладитель для максимальной энергоэффективности. Охлаждающий элемент, подключенный к главной системе кондиционирования воздуха, активизируется только при повышенных температурах, чтобы контролировать микроклимат ячеек и максимизировать доступную мощность.

В холодном же климате насос системы охлаждения помогает поддерживать оптимальные условия для работы ячеек и внутренних составляющих. Он намного эффективнее обычных нагревателей, так как использует энергию извне – от инверторов и силовой электроники, а не только от батареи. Такое технологическое решение позволяет увеличить запас хода на дополнительные 50 км – даже в условиях морозной зимы.

Действительно, на некоторых рынках Jaguar Land Rover таким батареям нашлось успешное применение в быту. Так, к примеру, в Индии, использованные в автомобилях батареи нашли способ применять для накопления энергии с целью последующей подачи его в образовательные учреждения. Стоит сказать, что, как и любая техника – она безопасна при соблюдении правил ее безопасной эксплуатации.

- Какие планы на будущее в области электромобилей у компании Jaguar Land Rover?

- Jaguar Land Rover направляет существенные инвестиции в электрификацию, продолжая работать над воплощением в жизнь миссии Destination Zero, в рамках которой компания стремится сделать планету безопаснее, а окружающую среду – экологичнее. Ключевыми целями компании являются достижение нулевого объема вредных выбросов, отсутствие дорожно-транспортных происшествий и пробок на дорогах посредством внедрения передовых решений и продуктов.

В настоящее время компания плавно переходит от восприятия двигателей внутреннего сгорания как единственно возможных и наиболее популярных силовых установок к концепции, где ведущую роль в мобильности будущего играют автономные, коммуникативные, электрифицированные и совместно используемые автомобили.

Также будет совершенствоваться и Jaguar I-PACE. Весной на российском рынке появится обновленный электрокар 2021 модельного года с множеством инновационных решений. Среди них усовершенствованная информационно-развлекательная система Pivi Pro, система ионизации воздуха в салоне с воздушным фильтром класса PM2.5, способным отфильтровывать сверхмалые частицы и аллергены еще до начала поездки.

Также I-PACE позволит владельцам, имеющим доступ к источнику трехфазного электропитания, воспользоваться ускоренной зарядкой, благодаря бортовому зарядному устройству мощностью 11 кВт в стандартном оснащении. В общем, мы, как компания, будем делать много для развития «зеленой» части нашего бизнеса!