Марек Райхман и Мэтт Бэккер, Aston Martin Lagonda («АВТОСТАТ»)

«DBX – это настоящий внедорожник, который ездит как спортивный автомобиль»

В 2020 году на российский рынок выходит первый люксовый SUV от Aston Martin – модель DBX. Что она из себя представляет? Какие новые технологии использовались при его создании? Удалось ли создателям найти баланс между скоростью и комфортом? С кем будет конкурировать новый Aston Martin DBX? Обо всем этом в интервью аналитическому агентству «АВТОСТАТ» рассказали исполнительный и креативный директор компании Марек Райхман и главный инженер Мэтт Беккер.

- Насколько ДНК спорткаров Aston Martin привнесено в первый кроссовер марки? DBX – это полноценный SUV с элементами спорткара, или спорткар, спроектированный в новом форм-факторе?

- DBX символизирует переход компании Aston Martin на новый этап, предлагая уникальное качество, стиль и удобство в новом для нас сегменте. Этот автомобиль объединяет универсальность и исключительный комфорт SUV класса «люкс» с динамическими характеристиками спортивного автомобиля. Таким образом, DBX устанавливает новый стандарт в этой нише. Это настоящий внедорожник, который ездит как спортивный автомобиль.

На заводе Aston Martin в Сент-Атане (Уэльс), построенном специально для модели DBX, запущена в работу новая специализированная платформа для создания внедорожников. Такой подход нечасто встречается в данном секторе. Эта инновация позволила всем подразделениям Aston Martin проявить творчество, выйти за привычные рамки британского дизайна и проектирования, и, таким образом, создать по-настоящему знаковый продукт.

- На задней оси DBX – простые плавающие скобы и диски на 390 мм. Насколько этого достаточно для автомобиля с высоким центром тяжести и массой, учитывая, что его предельная скорость – 290 км/ч?

- В соответствии с высокими требованиями, внедорожник DBX оснащен новейшей тормозной системой Aston Martin, которая разработана для обеспечения максимальной эффективности в самых экстремальных условиях вождения. При этом здесь не применяются углеродно-керамические тормозные диски, которые легко могут повреждаться и имеют высокий уровень износа. Это важно, поскольку при ежедневном использовании DBX, его удобство, надежность и средняя стоимость владения имеют решающее значение. Тормозная система включает в себя функции обеспечения безопасности и удобства использования, такие как функция просушки тормозных дисков для работы в дождливую погоду, система помощи при экстренном торможении и индикаторы износа дисков.

- Заднее сиденье рассчитано строго на трех пассажиров или есть варианты комплектаций с раздельными креслами сзади?

- Заднее сиденье DBX складывается в пропорции 40:20:40, обеспечивая дополнительное пространство для пассажиров. В настоящее время это единственный доступный вариант.

- Как вы считаете, по драйверским и дизайнерским качествам DBX находится четко посередине между Bentley Bentayga и Lamborghini Urus или смещен ближе к одному из них?

- Новый внедорожник DBX готов составить конкуренцию Lamborghini Urus, Porsche Cayenne и Bentley Bentayga.

- Немецкие производители, помимо высокой общей инженерной школы, делают акцент на технологиях оптики. Например, «лазерный» матричный свет высокого разрешения – это не только технологии, но и важнейший элемент дизайна. Какие из новейших технологий света применены в DBX?

- Светодиодные передние фары придают знакомому облику Aston Martin совершенно новый вид, по обеим сторонам от решетки имеются светодиодные дневные ходовые огни (ДХО), которые одновременно исполняю роль воздухозаборников и являются одной из самых заметных аэродинамических инноваций DBX. Они создают скоростной воздушный поток, проходящий через колесную арку и огибающий передние шины, который выходит через вентиляционное отверстие позади арки. Подобная «воздушная завеса» направляет поток по бортам автомобиля, уменьшая сопротивление.

Другой заметный элемент аэродинамики в задней части DBX – это высоко расположенное заднее антикрыло. Оно не только создает прижимную силу, но и направляет воздух над задней поверхностью автомобиля. Поток воздуха проходит через антикрыло и направляется на заднее стекло, эффективно сдувая с него воду, обтекая панорамную стеклянную крышу.

- Для клиентов в сегменте люкс-SUV важен особый комфорт подвески, и в этом плане английская школа очень сильна – Range Rover часто называют эталоном или референсом по этой части. Можно ли говорить, что подвеска DBX не только передает дух спорткаров, но и вбирает английскую инженерию по части комфорта?

- DBX оборудован абсолютно новой адаптивной пневматической подвеской, которая была разработана специально для него. Современная тройная пневматическая подвеска и электронные адаптивные гасители установлены на все четыре колеса. Это обеспечивает многогранный характер подвески, предлагая комфорт при поездках на дальние расстояния, но в то же время – динамику спорткаров Aston Martin.

Кроме того, полный привод обеспечивает абсолютный контроль при маневрировании на любом дорожном покрытии, а конструкция и особенности подвески расширяют возможности DBX в самых разнообразных условиях.

Адаптивная трехкамерная пневматическая подвеска и активные стабилизаторы поперечной устойчивости с электроприводом (eArc) одновременно обеспечивают высокий уровень комфорта и достойную динамику автомобиля. Пневматическую подвеску можно запрограммировать с учетом индивидуальных требований, настроить жесткость пружин и высоту подвески.

Высокотехнологичная система из адаптивной пневматической подвески и eARC обеспечивает динамику вождения, близкую к спорткару, при этом сохраняя максимально комфортную езду и высокую степень маневренности.