Кирилл Вотяков, руководитель категории «Автомобили» в Авито («АВТОСТАТ»)

Что происходит на рынке автомобилей с пробегом? Как изменился спрос? Можно ли считать, что все трудности позади и теперь рынок будет только расти? Со всеми этими вопросами мы решили обратиться к Кириллу Вотякову, который руководит категорией «Автомобили» в Авито, где не только публикуют объявления о покупке-продаже авто, но и анализируют покупательский интерес.



- Как правило, в кризисные годы вторичный рынок ведет себя более активно, чем рынок новых автомобилей. Судя по статистике объявлений о продаже авто с пробегом, что происходит на рынке с начала 2020 года? Как изменился спрос на автомобили с пробегом? Если говорить о предложении, то объявлений на вашем сайте стало больше или меньше? Они как-то изменились?

- Активность на рынке подержанных автомобилей действительно обычно растет во время кризиса. Так происходит, в том числе и потому, что динамика спроса на вторичном авторынке часто коррелирует с валютными колебаниями. Когда курс доллара растет, возрастает и спрос на подержанные автомобили. В этом году, по данным Авито Авто, в I квартале спрос на автомобили с пробегом вырос на 8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Во II квартале, несмотря на ежегодное сезонное снижение, спрос прошел яму карантина, в июне восстановился до мартовских показателей и продолжает расти в начале III квартала.

Однако, в этом году не было привычного роста предложения в марте. Во время действия мер самоизоляции дилерские склады были переполнены нераспроданными автомобилями, но уже по окончанию II квартала ощущалась нехватка некоторых автомобилей.

- Расскажите, как вел себя авторынок весной (если опираться на статистику Авито), когда работа официальных дилерских центров из-за карантинных мер была запрещена?

- Когда в апреле был продлен режим самоизоляции, активность на авторынке, естественно, заметно упала. С одной стороны автодилеры в начале месяца еще не успели адаптироваться к новым условиям работы, с другой – потребители тоже не понимали, как долго будут действовать ограничения и откладывали покупки. Но уже в мае мы увидели, что спрос на автомобили на Авито Авто начал восстанавливаться. Так, с 1 по 20 мая активность пользователей на сайте, которую мы измеряем через количество запросов контактов продавцов на Авито Авто, выросла на 21% по сравнению с аналогичным периодом в апреле и практически сравнялось с уровнем начала марта, когда в России еще не был введен режим самоизоляции. Позитивную тенденцию в мае подтверждали и данные сервиса MaxPoster. Так, с 12 по 19 мая, после снятия ограничений, продажи дилеров, использующих сервис, выросли в целом на 83% по отношению к средним значениям апреля. В Москве наблюдался скачок в +235%, а в Санкт-Петербурге продажи тогда увеличились на 79%.

- Какие автомобили, судя по клиентским запросам на вашем сайте, в апреле – мае пользовались наибольшим спросом: бюджетные или премиальные?

- В абсолютных цифрах спрос на бюджетные автомобили, конечно, всегда остается более высоким, чем на модели премиального сегмента. Однако, если говорить об относительной динамике спроса, то в премиум-сегменте по итогам II квартала 2020 наблюдаются тренды, противоположные тенденциям вторичного авторынка в целом. По итогам квартала спрос на премиум-автомобили возрастом от 3-х до 5-ти лет на Авито Авто вырос на 17% по сравнению с предыдущим кварталом и на 16% по сравнению со II кварталом 2019 года. При этом резкий скачок спроса на премиальные автомобили произошел в мае. Тогда спрос на премиальные автомобили в возрасте от трех до пяти лет на Авито Авто вырос по сравнению с апрелем на 18%. В июне интерес к подержанным премиальным автомобилям 3 — 5 лет продолжил увеличиваться: спрос на эту категорию прибавил 14% по сравнению с маем 2020 года и 38% по сравнению с июнем 2019 года.

- Все говорят о том, что «мир уже никогда не будет прежним». На рынке новых легковых автомобилей эти изменения произошли, и многие дилеры развивали систему онлайн-продаж. А заметили ли вы что-то подобное в отношении автомобилей с пробегом?

- Согласно результатам нашего совместного исследования с Автостатом, уже к середине апреля, автодилеры вторичного рынка адаптировались к новым условиям и смогли наладить онлайн-продажи. Как показал опрос, в середине апреля 82% российских автодилеров работали и продавали автомобили онлайн. Кроме того, к середине апреля 15% опрошенных дилерских центров удалось организовать бесконтактную доставку автомобиля покупателям. Почти 60% официальных дилеров подержанных автомобилей в апреле предложили покупателям дистанционное оформление кредита. К середине мая, после снятия ограничений на работу автосалонов в ряде регионов, уже 95% опрошенных дилеров сообщили, что работают.

Эти данные показывают, что игроки вторичного авторынка еще до режима самоизоляции были готовы к переносу взаимодействия с клиентом из офлайна в онлайн. По крайней мере начальные этапы подбора и проверки истории автомобиля стали цифровыми. И это логично, ведь тренд на цифровизацию рынка назрел давно, а пандемия лишь стала его катализатором. Выбор автомобиля уже давно стал омниканальным: даже если фактическое закрытие сделки происходит в очном формате, первый контакт покупателя с продавцом зачастую случается в онлайне. Точка принятия решения о покупке переносится из автосалона к покупателю домой.

Мы со своей стороны стремимся сделать переход комфортным и для покупателей, и для продавцов. Поэтому Авито Авто постоянно расширяет линейку цифровых инструментов для автодилеров и покупателей. Например, в марте мы запустили услугу «Оценка стоимости авто» – в объявлениях о продаже автомобилей на Авито появились значки с оценками: «Отличная цена» и «Хорошая цена». Они отображаются в карточке товара, а рядом указана разница между ценой в объявлении и средней ценой по рынку. Такие сервисы полезны как покупателям, так и продавцам: для первых это упрощает выбор автомобиля, а для вторых создает более комфортную и прозрачную среду для конкуренции.

- Вы ведете собственные исследования по целому ряду вопросов, связанных с вторичным авторынком. Какие тренды отмечают эксперты в покупке-продаже автомобилей с пробегом в начале года и сейчас? Есть разница?

- Если в начале года рынок активно наращивал темпы роста, то в марте из-за валютных колебаний потребитель искал куда вложить деньги. Одним из таких активов в нашей стране всегда являлся автомобиль. В итоге многие автомобили из тех, что были в наличии, скупили.

В апреле эксперты Авито Авто провели опрос и выяснили, как изменились планы россиян на приобретение автомобиля в связи с пандемией и падением курса рубля. Более 50% респондентов не отказались от планов купить именно тот автомобиль, который планировали приобрести до начала пандемии. Около 12% опрошенных планировали купить отечественный автомобиль вместо иномарки в целях экономии. Планы 27% респондентов по покупке автомобиля в 2020 году не изменились - они приобретут ту модель, которую планировали.

Сегодня мы можем наблюдать достаточно активное движение на рынке автомобилей с пробегом. Дилерские центры приходят в себя и возобновляют бизнес-процессы, покупательский интерес тоже восстанавливается.

- Расскажите, пожалуйста, как вели себя цены на рынке с пробегом (на основе объявлений на вашем сайте) – в начале года, весной и что происходит с ними сейчас: падают, растут или замерли?

- В I квартале 2020 года средняя стоимость автомобилей с пробегом по России росла: по итогам первых трех месяцев она составила 437 100 рублей – на 3% больше, чем в предыдущем квартале, и на 8% больше, чем в I квартале 2019 года. По результатам II квартала ситуация несколько изменилась: по сравнению с I кварталом средняя стоимость подержанного автомобиля по стране снизилась на 2%.

Интересно, что в рамках II квартала от региона к региону ситуация отличается: так, в Краснодарском крае машины подорожали на 4% (самый большой рост), а самое большое снижение отмечено в Свердловской и Самарской областях (-3%).

- Понятно, что с подобной ситуацией (пандемия коронавируса) мир еще не сталкивался. Но давайте предположим, что влияние вируса на людей и экономику страны продлится до конца года. Каким тогда будет ваш прогноз по вторичному авторынку в 2020 году?

- Ситуация очень непростая. У нынешнего кризиса гораздо больше составляющих, чем в предыдущие годы, поэтому любые прогнозы сейчас преждевременны и могут оказаться некорректны. Сейчас мы наблюдаем восстановление автомобильного рынка в России. Но этот процесс вряд ли будет быстрым. Если говорить о динамике продаж, в целом по стране во II квартале 2020 наблюдалось минус 4% как по сравнению со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года. По первой волне “яму” прошли. Если ситуация с коронавирусом получит распространение в виде второй волны, то на оптимистичный сценарий рассчитывать не придется. Если второй волны не будет, то можно ожидать постепенное восстановление вторичного авторынка к концу года.

В Китае сейчас значительная доля покупателей называет среди причин приобретения первого автомобиля боязнь заразиться и возможность соблюдать социальную дистанцию. Таким образом влияние пандемии на авторынок проявляется, в том числе, и в изменении мотивации потребителей. И это международный тренд, который начал набирать обороты на фоне пандемии. Покупка собственного автомобиля сейчас выходит в топ приоритетов даже у тех, кто раньше этого не планировал. По данным собственного исследования Авито Авто, которое мы провели июне, 9% россиян, у которых раньше не было машины, собираются приобрести свой первый автомобиль. Еще 3% планировали отказаться от личного автомобиля, но передумали. Большая часть опрошенных (57%) после снятия ограничительных мер стараются чаще пользоваться личным автомобилем для поездок в целях безопасности.