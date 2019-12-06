Серж Озеров, председатель правления ООО «Русфинанс Банк» («Автостат»)

Русфинанс Банк является лидером по количеству выданных автокредитов среди остальных российских банков, предлагающих услуги в сфере автокредитования. Так, за первые шесть месяцев 2019 года банк выдал более 54 тысяч автокредитов, что на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А с какими показателями банк завершает текущий год? Что помогло ему выйти в лидеры? Какие цели ставит перед собой на следующий год? Об этом и многом другом в интервью аналитическому агентству «АВТОСТАТ» рассказал председатель правления ООО «Русфинанс Банк» Серж Озеров.

- В текущем году Русфинанс Банк по объему и количеству выданных кредитов обошел прошлогодних лидеров. Чем еще запомнился уходящий год? С какими результатами вы его завершаете?

- 2019 год запомнился, в первую очередь, высоким спросом на наши кредитные сервисы. Это подтверждают и данные агентства «АВТОСТАТ»: на протяжении года Русфинанс Банк остается лидером российского рынка по объему и количеству продаж автокредитов.

Быть эффективнее конкурентов нам удалось, в том числе, за счет внутрибанковской трансформации и проактивного участия в льготных программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». В текущем году мы удвоили продажи в сегменте автомобилей с пробегом и заметно приблизились к нашим основным конкурентам по средней сумме кредита. Именно Русфинанс Банк выдал первый в 2019 году кредит по госпрограммам. Наш клиент в Улан-Удэ получил единовременную скидку 25% при покупке KIA Rio.

Отмечу также ряд инновационных продуктов, которые банк активно развивал в течение года. Например, дистанционные каналы продаж и онлайн-заявка на сайте банка для одобрения автокредита. Или бесплатный сервис «Удачное начало», который позволяет оплачивать автокредит с третьего месяца. Сейчас мы активно предлагаем клиентам этот продукт совместно с нашими партнерами – Mazda и KIA.

В этом году мы заключили соглашение о сотрудничестве с Группой PSA. Русфинанс Банк финансирует дилеров Peugeot, Citroen и Opel в России и предоставляет розничное финансирование для клиентов Группы.

Год еще не закончился, но мы ожидаем, что по его итогам наш автокредитный портфель увеличится более чем на 20% и превысит 120 млрд рублей.

- Расскажите о моделях, на которые россияне чаще всего оформляют кредит в вашем банке. Можете назвать самые востребованные среди массовых и премиальных марок?

- Мы сотрудничаем с лидерами рынка как в массовом, так и в премиальном сегментах.

Русфинанс Банк преимущественно кредитует покупку тех моделей, которые входят в ТОП-10 продаж на российском рынке новых автомобилей. В первую очередь, это массовые бестселлеры от LADA, а также корейских, немецких, японских и французских автопроизводителей.

В премиальном сегменте заемщики также чаще привлекают средства для покупки наиболее популярных на рынке автомобилей. Мы выдаем кредиты на любые модели авто, но шире всего наши финансовые программы представлены у Mazda, Jaguar Land Rover и Porsche. Русфинанс Банк профинансировал покупку каждого пятого автомобиля этих брендов в 2019 году.

- Как развивается кредитование автомобилей с пробегом? В условиях падающего спроса на новые автомобили, наверняка, растет интерес к автомобилям с пробегом. Каково соотношение долей выданных кредитов на эти две категории машин?

- В этом году кредиты для покупки автомобилей с пробегом действительно пользуются большой популярностью у заемщиков. Каждый пятый наш автокредит выдан именно на автомобили с пробегом. Это связано с рядом факторов.

Во-первых, вторичный рынок становится все более цивилизованным, учитывая, что дилеры последовательно повышают качество проверки и предпродажной подготовки автомобилей с пробегом.

Во-вторых, снижаются процентные ставки по соответствующим кредитным программам. Например, Русфинанс Банк предлагает клиентам кредит для покупки подержанного автомобиля по ставке от 7,9% годовых, что сопоставимо с предложениями для новых автомобилей.

- Вы активно участвовали в качестве банка-партнера в реализации госпрограмм «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Сколько машин по этим программам было куплено в кредит при участии Русфинанс Банка в 2019 году? Как вы считаете, насколько реально возобновление этих программ в следующем году?

- В течение года мы выдали более 22,9 тыс. кредитов по госпрограммам на общую сумму более 11,8 млрд рублей. В ТОП-5 самых востребованных брендов вошли LADA, KIA, Hyundai, Volkswagen и Skoda.

Госпрограммы эффективно поддерживают спрос в российской автомобильной отрасли. Мы рады, что со стороны правительства принято решение о продолжении программ в 2020 году. Русфинанс Банк уже подал соответствующие документы для участия в программах, чтобы в будущем году оставаться ведущим банком-партнером этой важной социальной инициативы.

- В декабре ЦБ РФ снизил ключевую ставку, она достигла минимума, начиная с 2014 года. По вашему мнению, как это скажется на рынке автокредитования в России?

- Убежден, что в будущем году это решение регулятора позитивно отразится на уровне ставок по автокредитам. Ожидаем в I квартале 2020 года их снижение в пределах 0,5 – 1 п. п.

- В октябре Русфинанс Банк предложил клиентам бесплатный кредитный сервис «Удачное начало», который позволяет совершить первый платеж по кредиту на третий месяц после подписания кредитного договора, при этом суммарный срок его действия не увеличивается. Какие еще кредитные сервисы доступны клиентам вашего банка? Расскажите подробнее о программе Balloon? В чем ее отличие от Buy-back?

- Действительно, сервис «Удачное начало» – это очень практичное и актуальное решение для клиентов, особенно в предновогодний период. Теперь покупка автомобиля существенно не повлияет на ваши планы купить подарки родным и близким на Новый год, так как первый платеж по кредиту нужно будет внести уже в 2020 году.

В текущем году были весьма востребованы кредиты с отложенным платежом, или по-другому они называются «Balloon». Принципиальных отличий этих программ и программы «Buy-back» нет. Они позволяют существенно снизить ежемесячные выплаты по кредиту.

Достигается это благодаря отложенному платежу, который остается на последний месяц действия договора. Ежемесячное погашение остатка долга происходит меньшими суммами, а в конце срока кредита клиенту необходимо единовременно погасить отложенный платеж, в среднем от 20% до 50% от стоимости автомобиля.

Ранее я рассказал о возможности онлайн-одобрения автокредита на сайте Русфинанс Банка. Это также достаточно востребованный сервис. Для этого необходимо отправить онлайн-заявку из соответствующего раздела, получить решение в течение минуты и отправиться в автосалон для оформления покупки автомобиля.

Упомяну и о предновогодних акциях. Так, к Новому году мы снизили до 5,9% годовых ставки на автокредиты для новых автомобилей премиум-класса и объявили кредитные каникулы для покупателей Mazda CX-5. Для тех, кто заинтересован в покупке отечественного автомобиля, мы предлагаем приобрести LADA Vesta c автоматической трансмиссией (AT) всего за 440 рублей в день. Детали и условия акций можно уточнить на нашем сайте.

- Тренд последнего времени «не владеть, а пользоваться» вызвал взрывной рост сервисов каршеринга, райдшеринга, автомобилей по подписке и т.д. Как вы считаете, какое влияние эти тенденции окажут на автокредиты и продажи автомобилей? Насколько будут разниться настроения покупателей в столице и в регионах?

- Мы очень внимательно следим за этими тенденциями, учитывая, что, например, Москва сегодня – это один из мировых лидеров по количеству автомобилей каршеринга. А наши партнеры из Hyundai осенью запустили собственный сервис подписки (аренда автомобиля на срок от 1 часа до 1 года с включенными дополнительными услугами) на популярные кроссоверы и микроавтобус.

В целом каршеринг и другие альтернативные формы владения автомобилем пока имеют ограниченное влияние на продажи автокредитов, особенно в регионах. Большинство водителей хотят иметь автомобиль в собственности. В России это статусная вещь, свидетельство неких жизненных достижений. По нашему портфелю видно, что доля автокредитов для покупки премиум-брендов увеличивается. Это как раз показывает, что людям важен имидж.

При этом мы не исключаем, что уже в ближайшем будущем ситуация изменится, учитывая повышение внимания автолюбителей именно к стоимости владения автомобилем.

- В сентябре группа PSA и Росбанк, дочерней компанией которого является Русфинанс Банк, объявили о расширении своего сотрудничества в России. Вы сказали, что Русфинанс Банк теперь финансирует дилеров Peugeot, Citroen и Opel. Что даст банку такое партнерство? Можно ли уже сейчас озвучить некие промежуточные результаты?

- Мы рады сотрудничеству в новом формате двух наших компаний с французскими корнями, что полностью соответствует стратегии развития Русфинанс Банка в сфере автокредитования.

Ранее мы запустили похожий успешный проект с коллегами из Mazda, который позитивно оценивается обеими сторонами.

Что касается PSA, то синергетический эффект от нашего сотрудничества связан, прежде всего, с расширением бизнес-горизонта для обеих групп и возможностью обмена инновационным опытом для роста продаж и дальнейшего совершенствования клиентского сервиса.

Если говорить о результатах, то работа с клиентами ведется с 1 октября в соответствии с планами. Старт сотрудничеству с дилерами был дан в декабре этого года, а полномасштабное взаимодействие начнется в первом квартале 2020 года.

- В конце года принято не только подводить итоги, но и делать прогнозы на будущее. Как вы считаете, что будет происходить с автомобильным рынком России в следующем году? Как вы оцениваете финансовое положение россиян и их готовность к приобретению автомобиля в 2020 году? Какие факторы могут повлиять на их решение о покупке?

- Ожидаем, что 2019 год для рынка автокредитования завершится ростом в пределах 14 – 16%.

Спрос на автокредиты в будущем году будет во многом зависеть от экономической ситуации в стране и покупательской способности населения. Позитивным фактором может стать возобновление государственной поддержки и готовность автомобильной отрасли стимулировать спрос за счет специальных акций для клиентов.

При сохранении текущих тенденций можно прогнозировать небольшой рост автокредитного рынка в пределах 5 – 7% в 2020 году. Это может произойти за счет увеличения средней суммы кредита и доли кредитования автомобилей с пробегом.