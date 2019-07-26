Кирилл Верета, Генеральный директор ООО «ЛЛК-Интернешнл» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»)

Нынешний год постепенно подходит к концу. Многие компании уже начинают готовиться к тому, чтобы подвести итоги 2019 года и строить планы на 2020-й. ООО «ЛЛК-Интернешнл» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») как один из ведущих игроков на рынке автомобильных масел считает уходящий год успешным для себя. В интервью аналитическому агентству «АВТОСТАТ» Генеральный директор ЛЛК-Интернешнл Кирилл Владимирович Верета рассказал о причинах успеха, главных достижениях и новых целях, стоящих перед компанией.

- Как вы оцениваете результаты этого года, находясь на пороге последнего квартала 2019 года? Удается ли компании реализовать намеченные планы?

- Впереди еще три месяца, и сейчас несколько преждевременно подводить окончательные итоги. Безусловно, этот год стал непростым для бизнеса, так как продажи смазочных материалов во многом зависят от автомобильного рынка, но, несмотря на негативные прогнозы объемов продаж автомобилей в России, нам удается следовать намеченным планам. Говоря о смазочных материалах ЛУКОЙЛ, я бы отметил позитивную динамику продаж, в частности в премиальном сегменте, который представлен у нас линейкой ЛУКОЙЛ GENESIS. Кроме того, ЛЛК-Интернешнл продолжает намеченный курс на расширение бизнеса не только в России, но и на международных рынках. Буквально несколько недель назад мы запустили новейшее производство смазочных материалов в Казахстане, открыв завод мощностью 100 000 тонн в год.

- Расскажите подробнее о главных достижениях компании в этом году?

- Конечно же, наши достижения не ограничиваются расширением исследовательских и производственных мощностей компании. Нынешний год является успешным для нас и в таком важном направлении, как взаимодействие с автопроизводителями в части ОЕМ (Original Equipment Manufacturers). В 2019 году нам удалось достигнуть ряда новых договоренностей по поставкам масел на первую и сервисную заливку не только в России, но и в Европе, и в Китае. Огромное значение имеет тот факт, что мы входим в пятерку поставщиков масел немецких автоконцернов. Все это позволяет нам уверенно говорить о высоком качестве и надежности наших масел благодаря их признанию широким кругом мировых производителей автомобилей и техники.

- Расскажите, пожалуйста, что из ассортимента масел ЛУКОЙЛ больше востребовано автомобилистами в России?

- Если говорить о ключевых продуктах ЛУКОЙЛ, то, конечно же, стоит упомянуть нашу премиальную линейку масел ЛУКОЙЛ GENESIS, которые одобрены для большинства автомобилей иностранного производства, в числе которых Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, Mercedes-Benz, Volkswagen AG (Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda), Группа PSA (Peugeot, Citroen, DS), General Motors (Opel, Chevrolet) и многие другие. ЛУКОЙЛ GENESIS – это синтетические масла нового поколения, с применением инновационных молекулярных технологий. Они надежно защищают двигатель от износа, обладают превосходными моющими свойствами и стабильной работой в широком интервале температур, а также многократно превосходят требования международных стандартов. Эти масла успешно прошли испытания в ведущих международных лабораториях и у производителей автомобилей. В этом году мы провели ребрендинг нашей флагманской линейки, и это отразилось не только в дизайне. Мы ввели новую классификацию, которая существенно облегчает потребителю выбор масла для автомобиля и тем самым экономит время.

- Какие тенденции складываются на рынке смазочных материалов?

- Рынок смазочных материалов следует сложившейся ранее тенденции, а именно продолжается сокращение объемов минеральных масел, с явным преобладанием замещающих их синтетических и полусинтетических масел. Следующее, о чем следует сказать – это экологические требования, которые призывают автопроизводителей создавать белее экономичные и экологичные транспортные средства. В свою очередь, от нас требуется создание высокотехнологичных маловязких масел, которые снижают нагрузку на двигатель. Речь идет о маслах с вязкостью 5W-30, 0W-20, 0W-16 и ниже – первые два уже сейчас доступны в нашей линейке ЛУКОЙ GENESIS.

- Можете поделиться прогнозами относительно рынка смазочных материалов в 2020 году?

- Учитывая все экономические факторы, влияющие на рынок смазочных материалов, вероятнее всего, он останется на уровне 2019 года. Мы же планируем увеличение объемов продаж. Поэтому уже сейчас работаем над расширением продуктового портфеля, которое коснется сегмента масел для коммерческого транспорта (это линейка ЛУКОЙЛ АВАНГАРД) и сервисной заливки (GENESIS SPECIAL). Не останутся без внимания и другие направления, новинки появятся и в сегменте индустриальных масел.

- На какие продукты вы делаете ставку, чтобы удержать лидерскую позицию?

- Ответ на этот вопрос очевиден – на российском рынке автомобили иностранных брендов становятся все более распространенными и востребованными. И мы продолжаем развивать продуктовый портфель, чтобы максимально удовлетворить спрос владельцев автомобилей иностранных брендов. А это значит, что наше предложение будет базироваться на маслах премиальной линейки ЛУКОЙЛ GENESIS, одобренных как для гарантийных, так и постгарантийных автомобилей ведущих мировых производителей.