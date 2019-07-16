Семен Фокин, вице-президент ГК «Цезарь Сателлит» («Автостат»)

«Цезарь Сателлит» начал свою деятельность в 2000 году и более 18 лет оказывает услуги в сфере безопасности. Одно из направлений – это безопасность и мониторинг автомобилей. У компании уже более 180 000 клиентов. Клиентами Группы являются такие бренды, как BMW, Mercedes-Benz, Toyota, Mazda, Jaguar LandRover. Благодаря продуктам компании, более 10 000 угонов предотвращено на территории России, СНГ и стран Европы. Сейчас «Цезарь Сателлит» готовит новый продукт для владельцев автомобилей массового сегмента. Об этом в интервью аналитическому агентству «АВТОСТАТ» рассказал вице-президент ГК Семен Фокин.

- «Цезарь Сателлит» давно и успешно работает с премиальным сегментом автомобилей и является лидером в своем направлении. Для чего вы идете в «масс-сегмент»?

- Рынок меняется. Эти изменения коснулись и покупательской способности клиентов, и их потребностей. Люди хотят иметь полный контроль над своим автомобилем, иметь возможность удаленного управления своим личным транспортом. Им понадобилась новая инфраструктура, которая делает владение машиной проще, выгодней и полезней – и мы идем навстречу их пожеланиям. Используя свой опыт, готовые решения и новые сервисы, продиктованные временем, мы создали новую «умную сигнализацию».

Наш Cesar C1 идеально подходит как для автовладельцев со стажем, которые ценят комфорт и безопасность, так и для молодого поколения, у которого другие взгляды на жизнь, ценности и вызовы. Выяснилось, что все, что сейчас представлено на мировом и российском автомобильном рынке, серьезно отстает от запросов новых потребителей.

- Какие современные тренды для развития автомобильного рынка вы для себя отмечаете?

- Изменилась сама модель потребления. Новое поколение не хочет «владеть», оно хочет «пользоваться». Рост цен на топливо и страховые продукты, изменение цен на автомобиль и его обслуживание, появление платных парковок и пр. – все это влияет на принятие решения о покупке автомобиля. И сейчас молодежь приобретает автомобили в основном для подтверждения своего социального статуса и комфорта, для автоспорта и демонстрации «крутого» тюнинга, для автопутешествий и перемещений на дальние расстояния. А вот ежедневная бытовая потребность человека проехать из точки А в точку Б в крупных городах уже отпала, благодаря такси и сервисам каршеринга.

Новое поколение не желает тратить много денег на содержание автомобиля. Еще один важный тренд - огромное количество автовладельцев хочет решать все вопросы, связанные с обслуживанием машины, с помощью смартфона, просто нажав пару кнопок. Автомобильный рынок должен подстраиваться под эти реалии. И потому для него важно, в первую очередь, развивать IT-технологии. Если вы сможете обеспечить полноценный удобный сервис владения автомобилем с помощью смартфона – вы можете рассчитывать на рост продаж автомобилей и сервисного обслуживания.

Причем, одного технологичного решения мало – необходима инфраструктура и формирование жизни вокруг продукта. Человек покупает что-либо, чтобы это потреблять или чтобы это «что-то» решало его проблемы и запросы. Поможете разнообразить и насытить пользой культуру потребления – клиент будет ваш.

Также я бы отметил и вектор развития в сторону персонификации коммуникаций и работы с потребителями. Это повышает лояльность и срок жизни клиента. Подытожу все вышесказанное. Сегодня у нас есть востребованный рынок и автолюбители, которые диктуют ему главные изменения. Мы создали для них продукт, который отвечает их потребностям.

- Расскажите о вашем Cesar C1. Что он дает потребителю и дилерам?

- Пока я не могу раскрывать всю ценность и весь функционал нашей новой «умной сигнализации». Мы представим широкие возможности нашего продукта в сентябре этого года. А пока я могу лишь вкратце рассказать об основных его достоинствах.

Во-первых, Cesar C1 – это действительно «умная сигнализация», которая будет показывать состояние датчиков и уведомлять владельцев о нештатных ситуациях работы систем автомобиля. Главной ее функцией будет управление и безопасность автомобиля. Мы ежемесячно интегрируем в нее новые сервисы, чтобы развивать инфраструктуру, окружающую автовладельца и оперативно решать потребности водителя в режиме «здесь и сейчас».

В Cesar C1 мы внедрили обучаемый искусственный интеллект, который поможет автовладельцу сохранить автомобиль (функция безопасности) и снизить расходы на его владение и обслуживание (функция экономии бюджета).

Что касается дилеров, для них главной ценностью станет то, что Cesar C1 поможет им своевременно обнаруживать неисправности автомобиля и приглашать клиентов на техническое обслуживание.

- Как думаете, насколько такая «умная» сигнализация будет востребована среди автовладельцев?

- Мы рассчитываем, что первыми ее покупателями станут автовладельцы -пользователи смартфонов, которые ценят свое время и деньги, любят понятный и дружелюбный сервис. А дальше популярность и востребованность Cesar C1 будет расти в геометрической прогрессии, т.к. первые же пользователи начнут рекомендовать наш продукт своим друзьям и знакомым. Продукт действительно получился очень хорошим.

- Кто ваши основные клиенты?

- Мы создали продукт, который придется по душе абсолютно всем автовладельцам. Главная ценность Cesar C1 – это то, что система легко настраивается под потребности человека. Из сотни возможных сервисов и услуг автовладелец самостоятельно выбирает и настраивает Cezar C1 так, как ему удобно.

- Со своим продуктом вы запланировали прийти и в массовый сегмент, в котором потребители очень чувствительны к цене. О какой цене продукта идет речь и какие каналы дистрибуции вы собираетесь использовать?

- Говорить о цене пока рано, до презентации и старта продаж еще пара месяцев. Но мы уже сейчас четко понимаем, что ценность нашего Cesar C1 для клиентов будет гораздо больше, чем у существующих решений на рынке. И дело тут не только в безопасности и повышении комфорта владельца, но и в решении многих других задачах, которые важны для автолюбителей.

Что касается дистрибуции, здесь я хочу напомнить, что наши действующие охранные системы протестированы и одобрены многими автопроизводителями. Мы всегда старались учитывать особенности и требования наших партнеров, и уже с 2000 года сумели построить эффективную систему дистрибуции через официальных импортеров и авторизованных автомобильных дилеров, эту структуру мы и планируем использовать для продаж нового продукта.

- Как вы считаете, смогут ли дилеры благодаря вашим разработкам увеличить продажи новых автомобилей? Получится ли переломить существующие тенденции на рынке и, изменив культуру владения, повлиять на лояльность клиентов?

- Мы уверены в этом. У нас большая команда инженеров и разработчиков, которая ежедневно развивает как сам продукт, так и инфраструктуру. У нас немало разработок, предназначенных для дилеров, которые помогут им увеличивать продажи, улучшать сервис и коммуникации с клиентами. Сегодня я рассказал лишь о малой части возможностей Cesar C1, давайте осенью вернемся к нашему разговору.