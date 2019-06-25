Андрей Комов, генеральный директор Volvo Construction Equipment Россия и страны СНГ («Автостат»)

Деятельность Volvo Group в России началась еще в 1973 году, когда были организованы первые поставки грузовиков Volvo по госзаказу. Буквально сразу стало понятно, что такие машины нужны, и это сотрудничество будет развиваться. Что касается компании Volvo Construction Equipment, то она начала активную работу на российском рынке в начале 2000-х годов. Как идет это сотрудничество сейчас? Какие модели тяжелой спецтехники Volvo наиболее востребованы рынком, есть ли возможность брать такую технику в лизинг, каковы мировые тенденции в развитии этого сигмента? Все эти вопросы корреспонденты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили задать Андрею Комову, генеральному директору Volvo Construction Equipment Россия и страны СНГ.

- У Volvo CE в России достаточно широкий ассортимент машин и оборудования. Это экскаваторы, карьерные и сочлененные самосвалы, асфальто- и трубоукладчики, колесные погрузчики. Какие модели пользуются наибольшим спросом у российских заказчиков?

- Проекты по созданию транспортной инфраструктуры, реализуемые в масштабах страны, стимулируют спрос на строительную технику. Лидерские позиции здесь традиционно занимают сочлененные самосвалы Volvo, их доля на российском рынке составляет более 60% (2/3 рынка), на мировом — более 50%. По итогам прошлого года Volvo CE также является лидером продаж фронтальных погрузчиков в премиальном сегменте.

Реализация федеральной программы строительства дорожной сети, на которую Правительством РФ выделено более 4 трлн рублей, обуславливает рост объемов дорожного строительства и, как следствие, стимулирует продажи асфальтоукладочной и экскаваторной техники. Наша компания продемонстрировала хорошие результаты в области продаж этих машин.

- Расскажите немного об основных тенденциях в развитии строительной и спецтехники на европейском и мировом рынке. Каковы тренды на 2019 и ближайшие годы? В каких направлениях ваша компания ведет инновационные разработки?

- Анализ более 40 рынков, которые в совокупности обеспечивают свыше 90% мирового ВВП, позволяет сделать вывод о том, что строительная индустрия находится в сложной ситуации.

Производительность труда в этой сфере практически не выросла за последние 20 лет. В то время как в других производственных отраслях она почти утроилась. Логично, что уровень почасовой оплаты в строительной индустрии также значительно ниже. Поэтому отрасли нужен прорыв. Для его свершения необходимо освоить прорывные технологии. Именно вокруг этого сейчас все и будет вертеться.

Также остро стоит вопрос о снижении нагрузки на окружающую среду. Поэтому задача разработки техники на альтернативных источниках энергии остается приоритетной и для Volvo Group. Год от года все большее развитие получает тема создания электрифицированных машин на гибридной или полностью электрической тяге. Мы в этом смысле двигаемся в авангарде рынка, поскольку первыми в мире объявили об отказе от дальнейших разработок компактных экскаваторов и погрузчиков, оснащенных дизельными двигателями.

Весной этого года мы представили новые машины на крупнейшей в мире выставке BAUMA в Мюнхене. Поставки серийных машин начнутся через год, в июне 2020-го. Это будут полностью электрические компактные колесные погрузчики и экскаваторы.

- Это касается только компактных машин? Будут ли электродвигатели применены к более тяжелой технике?

- Недавно был завершен экспериментальный проект и тест-драйв техники, который мы вместе с нашим клиентом провели в отдельном карьере. В проекте приняли участие Министерство энергетики Швеции и два университета.

Мы поставили перед собой цель доказать, что можем на 95% снизить количество вредных выбросов в окружающую среду и при этом на 25% уменьшить себестоимость работ. Для этого 100-тонные дизельные самосвалы были заменены автономными на электрической тяге, а вместо погрузчиков на дизельных двигателях использовались машины с гибридными агрегатами. 75-тонный экскаватор также получил электрический двигатель взамен дизельного.

По итогам тест-драйва удалось добиться снижения уровня выбросов в окружающую среду на 98%. Затраты времени операторов сократились примерно на 40%, а уровень энергопотребления в карьере снизился на 70%. Кроме того, благодаря использованию автономных машин удалось значительно повысить уровень безопасности работ. Так что ассортимент предлагаемой техники на электрической тяге будет постепенно развиваться.

- Такое заявление для российского рынка звучит фантастически. У нас в регионах не создана сеть станций, способных подзаряжать ТС электроэнергией. Как вы планируете решать вопросы с подзарядкой?

- Именно поэтому мы начали с ниши компактных машин. Эта техника используется в основном на городских строительных площадках, где есть все необходимое для обеспечения зарядки или создание такой инфраструктуры не требует значительных инвестиций, связанных с адаптацией сетей и проч.

- Насколько такая техника будет востребована в России?

- Российский рынок компактных машин с электродвигателями обладает довольно большим потенциалом, однако он только начинает развиваться. По итогам 2018 года объемы продаж такой техники составили 1557 единиц. Для сравнения, в Германии было продано более 28 тыс. машин, в Великобритании — порядка 16 тыс., во Франции — 17 тыс. Один из тормозов пути развития такого рынка - дешевый рабочий труд, и иллюзия оптимальности его использования.

Вместе с тем один компактный экскаватор может выполнить работу нескольких десятков человек, причем сделает это на порядок быстрее и качественнее. Машины с электродвигателями работают практически без шума, что позволяет использовать их на городских стройках в вечернее и ночное время, повышая производительность труда и скорость проведения работ в полном соответствии с требованиями правовых норм.

- Кто ваши основные клиенты? Это компании в регионах Урала и Сибири?

- За Уралом и в Сибири действительно много заказчиков тяжелой техники. Однако говорить о том, что они формируют основную долю клиентов, было бы некорректно. Не менее большой пул потребителей составляют компании лесозаготовительной отрасли. Они приобретают экскаваторы-харвестеры и погрузчики.

Еще одна емкая ниша — дорожное строительство. Клиентам из этой сферы поставляются асфальтоукладчики, сочлененные самосвалы, экскаваторы и погрузчики. География поставок довольно обширна: от Калининграда до Магадана.

- У Volvo CE в России всего один дилер. Как вам удается вести деятельность, связанную с сервисным обслуживанием и ремонтом техники, учитывая огромную территорию нашей страны?

- Мы практикуем интегрированный подход, развивая сеть представительств одного дилера. С 2010 года в этом качестве выступает компания «Ферронордик Машины», которая за последние 8 лет инвестировала в расширение сети более 100 млн евро.

В момент передачи бизнеса команда дилера насчитывала 156 человек и компания работала и имела 30 филиалов в России, преимущественно в европейской части. А сейчас количество сотрудников составляет более 1 000 человек, которые и представляют Volvo CE в 74 филиалах по всей стране. Со своей стороны, мы обеспечиваем дилера необходимыми запчастями и обучаем персонал.

По итогам 2018 года компания «Ферронордик Машины» была признана лучшей в сфере послепродажного обслуживания среди всех дилеров Европы, СНГ, Ближнего Востока и Африки. Это означает, что российские клиенты получают сервис высочайшего уровня.

- Ваши специалисты готовы производить любой ремонт машин заказчика, вплоть до капитального. Какова процедура такого ремонта и сроки, учитывая большой тоннаж спецтехники, ее габариты и территориальную удаленность не только от завода-изготовителя, но и от дилерского центра?

- Наш дилер осуществляет ремонт и плановое обслуживание техники по всей стране. А совсем скоро мы сделаем важный шаг на пути к ускорению сроков проведения капремонта крупных узлов и агрегатов. Если сейчас его приходится осуществлять в Швеции, то в ближайшее время мы сможем делать это с помощью ресурсов специализированного центра, строящегося в России. Это позволит максимально сэкономить время наших клиентов, затрачиваемое на капитальный ремонт машин.

- Какой средний срок службы у машин Volvo?

- Срок службы техники измеряется, как правило, в моточасах. Но у нас есть машины, которые работают уже десятки лет. Причем эксплуатируются в тяжелейших условиях севера. Эта техника обладает огромной выносливостью, большим запасом прочности и максимально адаптированы к эксплуатации в условиях низких температур.

- На каких площадках производится техника, которая предлагается российским клиентам?

- Машины Volvo CE поставляются в Россию из Швеции, Германии, Южной Кореи и других стран. Самая дальняя точка — Бразилия. Любой завод Volvo может поставить технику в нужную точку земного шара. Они все унифицированы и работают по единым стандартам.

- Для российских заказчиков всегда была важна цена. Насколько серьезным конкурентом для Volvo CE является китайская техника, которая сегодня активно завоевывает местный рынок?

- Сегодня стоимостные параметры техники уходят на второй план. Одновременно важное значение приобретает себестоимость произведенной единицы работы, поскольку от этого показателя зависит прибыльность наших клиентов. Сочлененные самосвалы Volvo — одни из самых дорогих на рынке, при этом они самые востребованные. Как уже было сказано выше, их рыночная доля — более 50%. Все потому, что себестоимость эксплуатации такой техники минимальна.

Сегодня компаниям рынка важно иметь парк надежных машин, которые выдерживают круглосуточную эксплуатацию в сложных условиях. Китайская техника значительно ниже в цене, потому что она не предназначена для работы в тяжелых условиях в круглосуточном режиме. Это машины совершенно другого класса. В этом смысле мы не конкурируем, каждый работает в своем сегменте. Если возможности китайских машин довести до уровня возможностей премиальной техники то и цена станет премиальной. Чудес не бывает.

- Есть ли у вас собственные лизинговые программы? Какое количество вашей техники было реализовано в рамках лизинговых программ по итогам 2018 года? Какие еще решения востребованы?

- Volvo Financial Services — крупнейшая на рынке лизинговая компания, услугами которой пользуются большинство наших клиентов. Условия по лизингу формируются в соответствии с их требованиями и мы обладаем достаточной гибкостью чтобы подобрать нужные финансовые инструменты для каждого. Лизинг, аренда, trade-in, рассрочка - у нашего дилера в наличии весь набор опций.

- В 2018 году ваша компания представила на рынке новую линейку карьерных самосвалов грузоподъемностью до 95 тонн. Чем будете удивлять в 2019 году?

- Да, первые машины уже прибыли в Россию и мы очень воодушевлены этим. Не хотелось бы сразу раскрывать все карты, однако в скором времени мы расскажем о результатах работы новых самосвалов в России.

- В традициях Volvo устраивать зрелищные битвы строительной техники, когда операторы соревнуются на скорость и точность выполнения заданий. Когда и где будет проходить российский этап этих соревнований? В прошлом году вы проводили их в Москве и Санкт-Петербурге. Нет ли задачи в рекламных целях шагнуть с этим проектом в регионы?

- Подобный опыт у нас уже есть, соревнования проводились в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Екатеринбурге. В прошлом году они также состоялись в Тбилиси и Киеве. В этом году 1 июня мероприятие прошло в Минске.

Важно уточнить, что мы занимаемся этим не ради рекламы, главная цель — сделать технические профессии интересными для молодежи. Поэтому мы привлекаем к сотрудничеству учебные заведения, которые готовят профильных специалистов.

Мы убеждены, что такие проекты в долгосрочной перспективе меняют рынок, создают новые условия. Так, еще 15 лет назад никто не заботился о комфорте оператора, многие экономили даже на кондиционере. Сейчас ситуация изменилась, если в машине нет удобств, привлечь к работе профессионального оператора крайне сложно. Кабина должна быть современной и комфортной, чтобы за 8 часов смены человек не уставал, сохранял работоспособность и мог получать удовольствие от своей работы. Это совершенно новый подход, который идет на пользу и персоналу, и бизнесу заказчика, и, в конечном итоге, производителю.

- На ваш взгляд, есть ли шансы у российских операторов, управляющих техникой Volvo, победить на европейских соревнованиях? Насколько легко дается россиянам освоение ваших машин?

- Многие профессиональные операторы из России обладают огромным опытом и ничем не отличаются от европейских коллег. Однако на соревнованиях часто проявляется «синдром Олимпиады»: ты можешь на тренировках каждый раз демонстрировать рекордные результаты, а потом выйти на итоговое состязание с трясущимися ногами и провалить выступление. Поэтому здесь необходим и соревновательный опыт, навык участия в таких мероприятиях. Очень важно, что победители из России попадают на международные соревнования. Например, один российский оператор представлял страну на европейских соревнованиях два года подряд. То есть, потенциальный чемпион у нас уже есть. Дело за практикой.