Саваии Норихиро, Председатель Правления АО МС Банк Рус («Автостат»)

Кэптивные банки давно стали полноправными членами и неотъемлемой составляющей в системе российского рынка автокредитования. О некоторых итогах своей деятельности на этом рынке в 2018 году, о современных трендах в сфере автокредитования, новых возможностях мобильных приложений и о многом другом - на вопросы аналитического агентства «АВТОСТАТ» ответил Председатель Правления АО МС Банк Рус Саваии Норихиро.

- Господин Саваии Норихиро, расскажите, пожалуйста, каковы современные тренды на рынке автокредитования в России? На рынке кредитования среди кэптивных банков?

- Развитие автокредитования, безусловно, сильно зависит от автомобильного рынка в целом. Сейчас на российском рынке автокредитования можно говорить об умеренном росте. Как показало исследование компании Frank Research Group, в целом по рынку в первом полугодии 2018 года (по сравнению с тем же периодом 2017 года) прирост портфеля автокредитов всех банковских организаций в России составил 15,3%.

Что касается трендов, то сфера автокредитования развивается также, как и другие финансовые услуги для населения – в сторону максимального учета потребностей и удобства клиентов и предоставления соответствующего сервиса. Дело не только в ставках, но и в дополнительных услугах. Так в последнее время стали популярны кредиты, в которые можно включить такие дополнительные услуги, как КАСКО (в том числе «Многолетнее КАСКО»), страхование жизни и здоровья или страхование от потери работы. Данные «пакетные» предложения являются востребованными у клиентов и дилеров. Дилерам они позволяют наращивать доходность, а клиентам получить защиту от многих рисков и при этом – сниженную ставку по кредиту.

Сейчас заемщики все больше обращают внимание на стоимость владения автомобилем. Мы полагаем, что «пакетные» предложения будут способствовать снижению расходов на его владение. Кэптивный банк может предлагать привлекательный «пакет» услуг, включающий специальную кредитную ставку, разработанную в сотрудничестве с производителем автомобилей, а также КАСКО, страхование жизни, здоровья и современный сервис - «Телемедицину».

- Чем вы и эксперты вашего банка можете объяснить резкий рост количества выданных автокредитов в вашем банке в 2018 году? Россияне перестали бояться кредитов в принципе или они просто к концу года спешили выкупить автомобили, опасаясь, что с Нового года цены на автомобили значительно вырастут?

- Действительно, в 2018 году АО МС Банк Рус продемонстрировал опережающее развитие как по приросту портфеля автокредитов, так и по объемам выданных кредитов, значительно укрепив свои позиции на рынке и став лидером по динамике роста.

За 2018 год мы добились 2-х кратного увеличения кредитного портфеля нашего банка. На конец декабря его размер составил более 20 млрд рублей. С января по декабрь в кредит было реализовано 13405 автомобилей Mitsubishi, что почти в 2 раза превысило показатель аналогичного периода 2017 года (7334 единицы). При этом доля новых автомобилей Mitsubishi, продаваемых в кредит с привлечением заемных средств нашего банка, составила 30% - то есть каждый третий покупатель автомобиля этой марки становится нашим клиентом.

Рост кредитных продаж происходил на протяжении всего года, поэтому тут нет связи с ожиданиями роста цен после Нового года. Скорее такие показатели - результат комбинации сразу нескольких факторов: востребованного модельного ряда, предлагаемого компанией ООО «ММС Рус», а также выгодных кредитных предложений на покупку автомобилей от АО МС Банк Рус, зарекомендовавшего себя как клиентоориентированный банк, предлагающий современные сервисы для клиентов.

Мы рады, что смогли предложить привлекательные кредитные продукты, в высокой степени отвечающие запросам покупателей автомобилей. В первую очередь это разработанный нашим банком кредитный продукт с остаточным платежом «Плати Легко!». За 12 месяцев 2018 года на «Плати легко!» пришлось 38% от общего количества кредитных продаж Mitsubishi. В абсолютном выражении продажи автомобилей по данной программе выросли почти в 2 раза – с 2582 в 2017 г. до 5086 кредитов в 2018 г. Программа стала популярна у клиентов МС Банк Рус за счет комбинации ряда преимуществ, основным из которых являются меньшие ежемесячные платежи.

Особые условия кредитования были предложены и для нашего лидера продаж – автомобиля Mitsubishi Outlander, а именно программа «0% на 3 года». По данной кредитной программе в прошлом году был приобретен и юбилейный 20-тысячный автомобиль. В рамках программы клиенты нашего банка приобретали в кредит новый автомобиль Mitsubishi Outlander при первоначальном взносе от 20% и сроке кредита на 2 или 3 года. По желанию клиента в сумму кредита можно было включать страхование КАСКО, другие страховые продукты и дополнительное оборудование.

- На какой срок люди в 2018 году чаще брали автокредиты? Какие модели среди взятых в кредит автомобилей оказались более востребованы?

- Средний срок кредита в 2018 году составил 3 года. Наиболее популярной моделью Mitsubishi, приобретаемой в кредит с помощью заемных средств Банка, стабильно остается кроссовер Outlander. За 12 месяцев 2018 г. с помощью кредитов от АО МС Банк Рус продано 9223 таких автомобилей, что почти в два раза больше, чем годом ранее (5660 автомобилей).

- Каков средний размер кредита, который берут клиенты вашего банка? И под какую процентную ставку (если нет четкого среднего значения, можно дать минимум/максимум)?

- Средний размер кредита составляет 1 млн. рублей. Средняя процентная ставка равна 9,7%.

- Всегда есть люди, не рассчитавшие свои финансовые возможности. В кризисные годы число таких проблемных клиентов в банках растет, в хорошие годы – снижается. Каким был в этом плане для вас 2018 год? Можно ли выявить какие-то современные тенденции в «статистике невозвратов», сравнивая цифры 2018 года с предыдущими годами?

- Для МС Банк Рус высокое качество портфеля – один из основных критериев развития бизнеса. Данный подход позволяет банку с одной стороны усиливать свою позицию на рынке, с другой – сохранять низкий уровень «плохих» долгов (0,7% от портфеля Банка) на протяжении последних лет. Наш банк и в дальнейшем планирует уделять значительное внимание высокому качеству кредитных выдач, также обращая внимание на экономическую ситуацию в целом.

- Государственная программа «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» действовала практически весь 2018 год в Дальневосточном Федеральном округе. Была ли она достаточно востребована у клиентов вашего банка и считаете ли вы такие стимулирующие программы эффективными?

- По госпрограмме «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» в 2018 году в кредит в АО МС Банк Рус было реализовано 2165 автомобилей Mitsubishi Outlander, что составило 25% от всех проданных в кредит автомобилей данной модели в нашем банке за время действия госпрограммы. Мы считаем, что государственная поддержка крайне важна для привлечения большего числа покупателей автомобилей в кредит, и мы будем принимать участие в данных программах в случае их продления и в будущем.

- Недавно ваши специалисты рассказывали, каким успехом сейчас пользуется ваше мобильное приложение и о том, что сегодня доступно большое количество новых удобных опций. Над какими новыми функциями мобильного приложения работают сейчас ваши специалисты?

- Действительно, мы зафиксировали повышенный интерес получателей автокредитов к использованию мобильного приложения для взаимодействия с нашим банком. Так, всего за два месяца после запуска у нас мобильного приложения его скачали более 5000 клиентов, что составляет почти 20% от всего портфеля клиентов банка.

Мобильное приложение является удобным сервисом, позволяющим клиентам упростить обслуживание своего кредита, и еще одним весомым конкурентным преимуществом нашего банка наряду с привлекательными кредитными продуктами. Мы постарались с самого начала учесть многие потребности наших клиентов.

В частности, приложение позволяет:

• оплатить кредит онлайн с карты любого банка;

• найти ближайшую точку погашения кредита;

• посмотреть информацию по кредиту, историю операций по счету;

• узнать о дате и размере предстоящих платежей по кредиту;

• получить информацию о специальных предложениях;

• задать вопрос сотруднику банка

Кроме того, в мобильном приложении доступен кредитный калькулятор на все автомобили Mitsubishi. В ближайшее время мы планируем внедрить новые сервисы – такие, как чат-бот, калькулятор КАСКО и предзаполнение заявления на кредит онлайн, которое будет в том числе доступно на сайте нашего партнера – компании ООО «Автоспот».

Поэтому думаем, что мобильное приложение в таком виде еще долго будет современным и удобным сервисом, учитывающим потребности наших клиентов.

- Учитывая текущую ситуацию на рынке кредитования России, можно ли надеяться, что ставки по автокредитам будут снижаться? Или, напротив, они будут расти, потому что снижается объем господдержки авторынка?

- Текущая ситуация на рынке розничных кредитов характеризуется противоречивыми тенденциями. С одной стороны, мы в последние полгода наблюдали устойчивое снижение ставок по потребительским и автокредитам со стороны большинства банков, с другой стороны, за последнее время Центробанк дважды увеличивал ключевую ставку. А это не может не сказаться на уровне клиентских ставок в ближайшее время.

Кроме того, банки, специализирующиеся на автокредитах, сталкивались с жесткой конкуренцией со стороны кредитов наличными. При этом сейчас активно обсуждается идея о том, что рынок потребительского кредитования «перегрет» и нужно увеличивать нормы резервирования для необеспеченных кредитов, чтобы предотвратить лавинообразный рост «закредитованности» населения. Если эта идея претворится в жизнь, то ставки по потребительским кредитам не могут не быть скорректированы, что, в свою очередь окажет влияние и на предложения для клиентов по автокредитам.