Вун Хо, исполнительный координирующий директор по маркетингу KIA Motors Rus (MotorPage.ru)

По объемам продаж новых автомобилей по итогам 2014 года компания KIA Motors впервые стала самым крупным продавцом иномарок в России. За десять месяцев 2015 года KIA эту позицию удержала. Выше только «АвтоВАЗ». Исполнительный координирующий директор по маркетингу KIA Motors Rus Вун Хо рассказал порталу MotorPage.ru, какую стратегию на российском рынке выбрали в KIA для максимальной эффективности в конкурентной борьбе. (На момент проведения интервью Вун Хо занимал этот пост в KIA Motors Rus. Однако на момент публикации материала г-н Хо уже получил позицию президента компании KIA Motors Germany).

– Мы анализировали изменения цен за прошедший год по десятке наиболее популярных автомобилей российского рынка. Модель KIA Rio подорожала на 6%, в то время как остальные конкуренты поднялись в цене в среднем на 20%. Отдаленно напоминает демпинг. У вас есть какая-то конечная цель в этой стратегии?

– Это не демпинг. Наша стратегия на российском рынке заключается в том, чтобы стать самым любимым автомобильным брендом россиян, а для этого мы удерживаем цены и стремимся к тому, чтобы автомобили KIA оставались доступными для клиентов вне зависимости от экономических условий.

Нам удается сдерживать рост цен во многом благодаря тому, что доля локально производимых моделей в продажах у нас достаточно высокая. 98% автомобилей, которые мы продаем в России, мы здесь же и производим. Уровень локализации производства KIA Rio – 48%, что позволяет нам быть гибкими в ценообразовании.

Помимо доступной цены, еще один инструмент для стабилизации продаж – поддержка дилеров.

Пока другие игроки рынка в этих двух направлениях будут уступать, мы будем наращивать долю на рынке. Такая стратегия уже дает свои плоды. Например, объем продаж нашего бестселлера KIA Rio по итогам января-октября 2015 года вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, как вы знаете, рынок за это время «просел» на 33,6%.

– В 2014 году KIA Motors Rus получила убыток 8,2 млрд рублей по российским стандартам бухотчетности, это один из самых высоких показателей потерь в отрасли и рекордный для KIA в частности. Если убытки сохранятся, изменится ли стратегия компании?

– Убытки компании во многом обусловлены девальвацией рубля, но поскольку более 90% нашего модельного ряда производится в России, мы менее подвержены зависимости валютного давления. Поскольку рынок России для нас приоритетен, мы получаем ощутимую поддержку от штаб-квартиры. В долгосрочной и среднесрочной перспективе у нас есть определенный показатель прибыльности, к которому мы идем. Естественно, мы должны быть прибыльными, но не обязательно сейчас, в каждый конкретный момент времени. В настоящее время мы используем кризис как время возможностей, как удачную платформу для наращивания доли рынка, улучшения имиджа бренда и привлечения новых клиентов.

– В какой степени продажам KIA помогают российские правительственные программы поддержки спроса?

– В целом государственные программы поддержки автомобильной отрасли обеспечили около трети от общего объема продаж автомобилей KIA в России в 2015 году.

Благодаря программе обновления автопарка (утилизация и trade-in), мы смогли продать более 10% наших автомобилей B- и C-сегментов.

Что касается продаж автомобилей в кредит, то более 90% кредитных продаж KIA приходится на государственную программу субсидирования автокредитов.

Гораздо важнее в этих государственных инициативах, что они нацелены не на бизнес как таковой, а на покупателей доступных автомобилей. Эти клиенты как никто другой нуждаются в поддержке.

– В 2016 году правительство, по всей вероятности, не будет в прежнем объеме поддерживать автопром. Что вы будете делать?

– Все будет зависеть от макроэкономической ситуации в следующем году, от курса рубля. По нашим текущим прогнозам, авторынок в России начнет постепенно восстанавливаться с 2017 года.

Если падение продаж в 2016 году продолжится, а сейчас мы прогнозируем спад продаж автомобилей KIA в районе 5% по итогам следующего года, мы будем вынуждены разрабатывать новые механизмы для поддержки дилерской сети и клиентов. Конечно, это в первую очередь поддержка trade-in, лизинга и кредитных продаж. В частности, в 2015 году мы запустили аналогичные государственным программы, которые финансируются за наш счет.

– Кроме завода под Санкт-Петербургом, у вас контрактная сборка на калининградском «Автоторе». Есть ли у вас желание организовать полномасштабное производство с увеличением локализации на заводе «Автотор»? Будете вкладывать деньги в этот завод?

– У нас сейчас на «Автоторе» в режиме полного цикла производятся Cerato и Sorento второго поколения. По поводу других моделей решений пока не принято.

– А свой второй завод не на мощностях «Автотора» вы не хотите построить, как сообщалось? Или, может, приобрести какую-то обанкротившуюся производственную площадку?

– В настоящий момент у нас нет таких планов.

– Сейчас все автокомпании, производящие автомобили в России, заявили о планах по экспорту, что должно хоть как-то снизить обвал продаж. Вы будете тоже увеличивать экспорт? В какие страны?

– В данный момент у нас нет планов экспортировать наши автомобили за пределы СНГ. Производство KIA в Санкт-Петербурге и Калининграде ориентировано на удовлетворение спроса на российском рынке.

Россия – приоритетный рынок для KIA, номер 4 по объемам продаж в мире. Например, в крупнейшем центре исследований и разработок KIA в Намьянге (Корея) адаптация моделей для российских условий эксплуатации ведется отдельным подразделением. У нас особые спецификации автомобилей для России, которые заметно отличаются, к примеру, от требований европейских стран или США. Основные отличия – это увеличенный дорожный просвет, а также уникальный пакет «Теплые опции».

MotorPage.ru