Бу Андерссон, президент АВТОВАЗа (портал 66.ru)

Про него ходит много легенд. И, похоже, не все из них – байки. Например, работоспособность. С кипучей энергией Андерссона – не спит он сам, не спят и окружающие. «Знал бы ты, как мы жили эти три месяца…» – то ли жалуется, то ли хвастается мне за ужином один из чешских специалистов из команды АвтоВАЗа.

Вот и сейчас: еще в четверг вечером Бу Андерссон катался по Сочи с другим президентом – Путиным, ночью улетел в Италию, а в 9 утра пятницы как штык был на встрече с прессой. Другой бы на его месте и с таким ритмом жизни давно задумался о пенсии. Бу не думает даже об отпуске.

– Мистер Андерссон, вы вообще отдыхаете? Может, пора в отпуск?

– Нет. Впереди – Xray, мы запускаем его 15 декабря. В следующем году, в сентябре мы запускаем универсал Vesta Cross, но только в переднеприводной версии. Так что отпуск подождет.

Что мне нравится в ваших людях – они тоже умеют напряженно работать. В свое время мы установили дату запуска Lada Vesta: 25 сентября 2015 года. Никто не верил. Раньше мы смеялись над АвтоВАЗом, потому что все сроки они срывали с задержкой минимум год. Но... В августе 2014 года я приехал в Ижевск и задал вопрос: «Когда вы сварите первый кузов?» Они ответили, что 1 марта 2015 г. Я сказал: «Нет. 1 ноября». В итоге 30 октября 2014 г. мы сварили первый кузов.

За свою карьеру я запустил порядка 330 автомобилей. 10 из них – уже на АвтоВАЗе. И четко понял одну вещь: вы, русские, никогда не опаздываете в самом конце. Вы начинаете опаздывать в начале. Именно поэтому я люблю Россию: то, что в Европе займет неделю, россияне делают за день. И даже если вы русскому дадите одну неделю, он сделает все в последний день.

– Вопрос, который волнует абсолютно всех, – цена на «Весту»…

– Ответ вам не понравится. Цена будет озвучена 24 ноября. Дилерам мы отгрузим 16 автомобилей к старту продаж. Милости просим, заходите к ним хоть ночью. Тогда же мы объявим цену.

– ОК. Тогда такой вопрос: насколько Vesta российская? «70% локализации» – цифра очень абстрактная.

– Двигатель полностью российского производства. Коробку мы делаем сами, но из деталей Renault. Детали шасси собственные, наши. Штамповка кузовных и пластиковых деталей на 100% наша

– Какой вы видите модельную линейку Lada в будущем: что уйдет, что останется?

– Мы точно оставляем «Гранту» и «Калину». Запускаем «Весту», затем – «Весту Кросс». Затем Xray и Xray Cross в полноприводном исполнении.

Господина Путина очень волнует, что я сделаю с Lada 4×4. Мы работаем над новой архитектурой, но покупатели просят нас оставить машину настолько компактной, насколько возможно, и не идти на компромиссы по части внедорожных свойств. Еще у нас есть линейка Largus, который мы получили «за так», он тоже будет.

Я всегда подталкиваю инженеров делать чуть больше, но порой даже они меня удивляют. Как в прошлый понедельник, когда мне показали то, о существовании чего я даже не подозревал. Это Lada Vesta VIP с удлиненным на 25 сантиметров кузовом.

– Месяц назад в Ижевске вы сказали, что Lada возвращается в Европу. Есть какая-то конкретика по экспортным планам?

– Экспорт… Да. Но важнее для нас пока что вернуться в Москву и Санкт-Петербург. В том году наша доля в столице была 4%, сегодня она уже выросла до 6%. И мы будем ее наращивать. У нас до сих пор огромные проблемы с имиджем, они мешают вернуть многих людей к «Ладе».

По экспорту. Я в этой индустрии уже 30 лет, и, например, именно моя команда в свое время запускала SAAB на японском рынке. И нам это удалось. Единственным. Я очень уважаю экспорт. И меня не беспокоит продукт, с которым мы могли бы пойти за рубеж, – он у нас есть. Труднее найти импортеров. В этом году мы расстались со многими из них просто потому, что у них нет той же культуры, что есть у нас, той страсти. Когда ты выходишь на новый рынок, только 25% успеха зависит от продукта. Остальное – это дилерская сеть, сервис, запчасти. То есть те сферы, в которых мы традиционно слабы.

Сейчас мы определяем страны, куда бы мы могли шагнуть. Так, мы вернемся в Сирию – при помощи местного импортера Nissan. Планируем начать продажи в Ливане, Венгрии, Египте – там мы уже стартовали. Планируем выйти на рынки Марокко, Алжира, Туниса.

Но самый сложный вопрос – как вернуться в Западную Европу? Там у нас только одна сильная позиция: «Нива», она же «4×4».

– Лет 30 назад по Америке ходили слухи, что Ли Якокка (президент Chrysler, – прим. ред.) метит в президенты США. У вас нет таких амбиций? Может, после АвтоВАЗа займетесь политикой и будете претендовать на какие-то высшие посты?

– Нет. Нет. Нет. Сложный и очень жесткий вопрос. Я ценю Россию. Я люблю людей. Сейчас у меня уже 25-е место работы. И я до сих пор не знаю, чем займусь, когда перерасту его. И я по-прежнему не познал, какова роль и смысл менеджмента. Для себя я определяю это так. Во-первых, я как менеджер даю людям надежду. На АвтоВАЗе много проблем, но если говорить, что всё – мрак, то нет никакого смысла даже просыпаться по утрам.

Во-вторых, я задаю направление движения компании. Для меня оно начинается с продуктов. Может, на ГАЗе я и допустил много ошибок, но когда я поехал на выставку коммерческих автомобилей в Москве в этом году, то увидел их огромную линейку новых продуктов. И гордился, что эта линейка – от «ГАЗели Next» до «ГАЗона Next» – была все-таки выпущена.

В-третьих, задача менеджмента – забота о людях. Именно поэтому в Ижевске мы отремонтировали все туалеты, душевые, раздевалки, дали всем рабочим горячее питание.

И последнее – я слежу за всеми процессами. Возможно, это моя самая сильная сторона. Сегодня утром я убедился, выполняется ли график производства на заводах. Так, за вчера мы сделали 2 000 автомобилей. Короче, на АвтоВАЗе у нас еще полно работы. И я останусь там так долго, как того захотят люди.

Портал 66.ru