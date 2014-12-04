Роман Скольский, менеджер по связям с общественностью Nissan («Кузов»)

Пройти мимо нового седана Nissan Sentra, не посмотрев на него оценивающим взглядом, у отечественного покупателя вряд ли получится. Корреспонденту журнала «КУЗОВ» удалось на личном опыте оценить все достоинства Sentra и пообщаться с Романом Скольским, менеджером по связям с общественностью Nissan.

Sentra вышел на российский рынок, имея в своем «арсенале» все необходимые для успеха составляющие: 511-литровый багажник, клиренс достаточной высоты – 163 мм, трансмиссию с двумя или тремя педалями на выбор, а также просторный и комфортный салон. Добавим к этому аэродинамический дизайн под «Теану» и получим автомобиль, имеющий все шансы стать популярным у российских покупателей, которые, как известно, в большинстве своем выбирают машину по внешнему виду и уделяют ее имиджу больше внимания, чем своему собственному. Дебютант отлично вписывается в линейку седанов Nissan, которая, к слову сказать, не часто балует нас новинками в этом сегменте. Sentra занял свободную нишу между Almera и Teana. В августе 2014 года серийное производство Nissan Sentra стартовало на заводе «ИжАвто», а в ноябре новинка вышла в продажу на российский рынок.

– Роман, расскажите, как за последнее время изменилась политика Nissan в работе с дилерской сетью в России. Если в нее были привнесены изменения, то с какой целью это было сделано?

– Работа с дилерской сетью – одно из стратегических направлений деятельности Nissan в России, а ее расширение – одна из наших приоритетных задач. Мы гордимся тем, что в прошлом году дошли до самой восточной точки России и открыли дилерский центр во Владивостоке. На начало 2014 года у Nissan существовало 160 точек продаж и сервисного обслуживания. К концу года планируется расширить сеть до 170 дилерских центров. В этом году уже были открыты новые автосалоны в таких городах, как Новороссийск, Ростов-на-Дону, Пушкино, Обнинск. Приоритетные города – крупные метрополии.

– В условиях кризиса в стране, когда отмечается снижение потребительского спроса на новые автомобили, должны ли дилеры делать упор на развитие сервисного обслуживания?

– Для любого дилерского предприятия сервисное обслуживание – не только одна из составляющих его работы, но и источник доходов. Важность развития в сфере сервисного обслуживания показал кризис 2008-2009 гг., когда объем продаж новых автомобилей резко сократился. Тот сложный период многим дилерам удалось преодолеть в первую очередь благодаря активной работе в сфере сервисного обслуживания. Такая работа позволила не потерять клиентский пул, а наоборот, расширить его и повысить лояльность клиентов.

Думаю, не существует ни одного дилерского предприятия, которое бы не понимало высокое значение сервисного обслуживания. В этом направлении активно работает и наша компания. Мы прилагаем усилия, чтобы прежде всего повысить качество сервисного обслуживания владельцев Nissan. Один из методов достижения этой цели – работа с конечными клиентами. В ходе специальных, проводимых регулярно опросов клиентов Nissan, нам удается выявить те проблемы и определить те задачи, которые помогают нам улучшить качество сервисного обслуживания.

– Как на деле реализованы стандарты высококачественного сервисного обслуживания?

– Качественное сервисное обслуживание – это, прежде всего, высококвалифицированные специалисты, правильно организованные производственные и управленческие процессы. Правильный подход к обслуживанию клиентов является залогом качества и позволяет быстро диагностировать появившуюся проблему и в кратчайшие сроки исправить ее. В обучении кадров и определении процессов заключается наша задача. Мы проводим регулярные тренинги для наших специалистов, у нас есть «Nissan Академия» – тренинг-центр в Москве. Существуют обязательные обучающие курсы, которые проходят также и при выходе на рынок нового автомобиля. Все это комплексный процесс, который способствует повышению качества обслуживания. Наша задача – донести до дилеров политику и стратегию марки Nissan.

– В чем заключается стратегия развития марки Nissan на рынке России? Какие ожидания вы связываете с выпуском новинки на российский рынок?

– Российский рынок для компании Nissan является одним из крупнейших. Мы сейчас активно «боремся» с Великобританией за первое место, передавая друг другу пальму первенства в зависимости от месяца. До недавнего времени российский рынок удерживал первое место по продажам автомобилей Nissan в Европе. В мире мы – пятый по величине рынок для Nissan. В России у Nissan есть свое производство. Помимо российского завода, у компании имеется еще три производственные площадки в Европе (один завод в Великобритании, и два – в Испании). Завод в Санкт-Петербурге выпускает сейчас четыре модели: Teana, Murano, X-Trail и Pathfinder. Предприятие развивается, его мощность в ближайшее время увеличится до 100 000 автомобилей в год, а производственная линейка расширится до пяти моделей. В Тольятти на мощностях завода «АвтоВАЗ» мы выпускаем Almera, в Москве осуществляется производство модели Terrano. Новый Nissan Sentra производится на модернизированной линии завода в Ижевске. Именно локализация является одним из главных стратегических направлений развития Nissan в России. По нашим планам, к 2016 году до 90% автомобилей Nissan, продаваемых в России, должны выпускаться на территории страны. Это амбициозные планы, они демонстрируют серьезность наших намерений и обеспечивают бренду Nissan прочные позиции на рынке. Выход на рынок нового Nissan Sentra подтверждает тот факт, что мы стремимся развиваться в сегменте седанов, автомобилей, которые востребованы в России. Линейка седанов, где уже представлены новый Almera и недавно обновленный Teana, а теперь и Sentra, полностью покрывает запросы максимально широкой аудитории покупателей в России.

– Роман, насколько эффективной для стимуляции авторынка является нынешняя программа утилизации? Какие ожидания вы с ней связываете?

– В нынешних условиях российскому авторынку не обойтись без поддержки со стороны государства. А потому мы приветствуем любые программы стимулирования спроса. Такие программы дают хороший толчок росту продаж новых автомобилей, и в большей степени автомобилям тех марок, которые, как и Nissan, осуществляют в России производственную деятельность.

«Кузов»