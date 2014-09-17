Елена Смирнова, глава марки Audi в России («Коммерсант»)

Audi – одна из трех автомобильных марок концерна Volkswagen, ставших генеральным спонсором зимних Олимпийских игр в Сочи. О результатах первого в истории компании олимпийского партнерства "Авто" поговорил с Еленой Смирновой, главой марки Audi в России.

– Что принесло Audi сотрудничество с Оргкомитетом "Сочи 2014"?

– Мы не оценивали, сколько автомобилей мы сможем продать благодаря этому проекту. Для Audi это была возможность показать клиентам значимость российского рынка для немецкого концерна.

Сам факт участия Audi в Олимпиаде дал рост узнаваемости. Например, Audi уже в третий раз была названа любимой маркой в России. Я уверена: то, что мы поддержали Олимпиаду, оказало влияние на голосование в конкурсе "Автомобиль года", где участвовало более 1 млн человек. Компания Audi победила с большим отрывом от других представителей "большой немецкой тройки".

"Эффект Олимпиады" можно было также отметить по продажам лимитированной серии "Коллекция Сочи". За год до старта Игр мы выпустили 365 автомобилей уникальной комплектации Audi Q3, Audi Q5 и Audi Q7. Автомобили из этой серии имели большой успех в России и были распроданы задолго до начала Олимпиады.

– Что произошло с автомобилями, которые работали на Олимпийских играх?

– Абсолютно все "олимпийские" автомобили после Игр были проданы по программе Audi plus. Был очень интересный момент. Все автомобили были оклеены яркими логотипами "Сочи 2014". Общаясь с нашими дилерами на тему снятия оклейки, мы узнали, что это не нужно. Еще до завершения Игр все больше клиентов просили оставить надпись "Сочи 2014". Клиентам было приятно ездить на автомобилях, которые участвовали в Олимпиаде. Мы это не отслеживали, машины разошлись по всей стране, но и сейчас иногда в Москве такие автомобили встречаются.

– Планирует ли Audi продолжать сотрудничество с Международным олимпийским комитетом или этот проект завершен?

– Олимпиада в Сочи прошла невероятно успешно для России. Теперь эстафета передана Корее. В плане поддержки спортивных инициатив мы никогда не останавливались. Уже более десяти лет Audi является титульным спонсором Кубка мира FIS по горным лыжам (Audi FIS Ski World Cup) и более 25 лет – генеральным спонсором Немецкой федерации по горнолыжному спорту (Deutscher Skiverband). В глобальном масштабе Audi сотрудничает с Международным олимпийским комитетом и национальными комитетами в нескольких странах. И, конечно, не могу не вспомнить наше активное участие в поддержке гонок DTM в Москве. Есть и другие проекты, которые мы пока не обсуждаем публично.

На память об Олимпиаде мы выпустили коллекционный альбом "The Red Book. Olympic Album", в котором запечатлены самые яркие и незабываемые моменты Игр. Альбом доступен в продаже во всех официальных дилерских центрах Audi в России, а также крупнейших книжных магазинах.

«Коммерсант»