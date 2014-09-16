Михаил Плотников, директор по маркетингу «Хонда Мотор Рус» («Газета.Ru»)

Директор по маркетингу российского офиса Honda и Acura Михаил Плотников рассказал «Газете.Ru» о том, как компания борется с кризисом на российском авторынке, стоит ли бояться санкций России против иностранных автопроизводителей, а также о новых моделях, презентованных на Московском международном автосалоне (ММАС).

– На ММАС Honda представила обновленную модель Accord. Расскажите об основных изменениях, которые произошли с автомобилем.

– Наш клиент стал старше, и модель «взрослеет» вместе с ним. При этом мы часто получали от клиентов вопрос: «Почему так дорого?» Поэтому мы постарались сделать Accord привлекательным с точки зрения цены, предложив новый двигатель с меньшим объемом – 2 литра. Конечно, для тех клиентов, которым важна динамика, предусмотрен более мощный двигатель объемом 2,4 литра с непосредственным впрыском топлива, а также новый 3-литрвый двигатель.

– На ММАС вы презентовали и еще одну модель – седан Acura TLX. Для кого этот автомобиль, с какими моделями будет конкурировать на российском рынке и чем будет от них отличаться?

– Это совершенно новая модель. Мы переходим с этой моделью в сегмент класса Е. Седан и по габаритам соответствует классу, и по двигателям: у нас два новых мотора – 2,4 и 3,5 л. Это машина для тех людей, которые хотят нечто большее, чем просто седан. Сложно предсказать, кто будет основной аудиторией, но нам кажется, что покупать машину будут семейные люди в возрасте до 35 лет.

– Прошло уже несколько месяцев с момента запуска в Acura в России. Продажи модели MDX падают начиная с мая. Связываете ли вы это с угасанием интереса к модели, с сезонными колебаниями или общим падением рынка? Как в целом оцениваете старт бренда?

– Безусловно, мы видим снижение потребительской активности по всем направлениям, в том числе и в премиальном сегменте. Однако мы считаем, что запуск бренда в России прошел очень успешно, учитывая, что на сегодняшний день у нас представлены только две модели, которые продаются усилиями лишь двух дилеров. В Москве мы занимаем около 12% рынка в сегменте премиальных кроссоверов, продавая примерно по 100 автомобилей ежемесячно. Падение спроса есть, но продажи находятся на том уровне, который мы ожидали.

– И все-таки объемы продаж автомобилей Honda продолжают падать. Какие меры принимает компания, чтобы сохранить рынок?

– В первую очередь мы пытаемся сохранить дилерскую сеть, интерес дилеров к нашей компании. Кроме того, мы поощряем лучших дилеров бонусами. В дилерских сетях работает огромное количество людей, и их надо поддерживать. Не менее важно заботиться и о том, чтобы не потерять привлекательность бренда в глазах наших клиентов. Тут есть три составляющие: удобство системы trade-in, работа с банками по вопросам кредитования и программа утилизации. Конечно, на нас оказывает большое давление ситуация с курсом рубля – показатели с точки зрения бизнеса снижаются. Но мы понимаем, что сейчас приоритет в другом.

– Как вы оцениваете возможность введения российским правительством санкций против зарубежных автопроизводителей, в том числе и японских?

– Мы считаем, что текущая напряженная политическая ситуация – это временные трудности и скоро все устаканится. Для Honda российский рынок, без сомнения, очень важен. Надеемся, что санкции не коснутся автопроизводителей. В российском правительстве, насколько нам известно, есть понимание ситуации: там осознают, что автобизнес – это огромные инвестиции. Вот, например, Honda сейчас запустила сразу три новых двигателя специально для России. Для Acura TLX проводилась вообще полная адаптация. Все это стоит больших денег.

– Нет ли в компании планов на будущее по сборке в России популярных на рынке моделей, к примеру того же CR-V или Accord?

– Мы смотрим за ситуацией и изучаем этот вопрос. На данный момент, когда рынок падает, нам пока не хватает уверенности в том, что это будет выгодно. Но в целом компания Honda считает, что если на рынке есть спрос, то организовывать локальное производство обязательно нужно.

– А какой должен быть спрос, чтобы стала очевидна необходимость налаживания производства?

– Сложно сказать. Это вопрос из разряда «курица или яйцо». Дело в том, что как раз при запуске производства и появляются ресурсы, позволяющие наращивать объем рынка.

«Газета.Ru»