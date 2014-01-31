Бу Андерссон, президент АВТОВАЗа («Волжский автостроитель»)

В программе ВАЗ ТВ «Обозреватель» состоялось первое телеинтервью президента ОАО «АВТОВАЗ» Бу Инге Андерссона.

– Господин Андерссон, каким было ваше представление об АВТОВАЗе до прихода сюда в качестве президента компании и насколько оно совпало с реальностью?

– Мне всегда нравились автомобили «Лада». Знаком с ними еще с начала 70-х годов, когда был молодым человеком. Что меня здесь удивило: АВТОВАЗ крупнее, чем я ожидал, и намного современнее. На предприятии больше современного оборудования, чем я видел на многих других российских автозаводах, на которых побывал.

– Сейчас вы активно знакомитесь с подразделениями АВТОВАЗа. Каковы ваши первые впечатления от проходящих встреч с сотрудниками компании и что, по-вашему, требует изменений?

– Меня очень впечатлили наши рабочие. Я вижу, что они хотят хорошо выполнять работу. Несколько разочарован руководством. Я привык к тому, что руководство больше заботится о людях, организует для них правильные рабочие места и вдохновляет на лучшие результаты. Для меня каждый из сотрудников компании имеет важное значение. Это правило, которого я придерживаюсь.

– Как вы оцениваете ход реализации Программы развития ОАО «АВТОВАЗ» до 2020 года? Считаете ли, что стратегические цели должны быть скорректированы?

– Мне пока рано об этом говорить. Я не знаю, как мир будет выглядеть в 2020 году. Сейчас для меня самое важное – работать на команду и улучшать текущую ситуацию. Но также мы разрабатываем план на следующие три года. Что будет важно в последующие три года? Во-первых, продолжать укреплять бренд LADA; во-вторых, вернуться к рентабельности; в-третьих, создать свободный денежный поток; в-четвертых, улучшить имидж как компании, так и бренда. Мы можем сделать это с нашими автомобилями. Мы можем сделать это с нашими людьми. Мы можем сделать это, работая с нашими дилерами.

– Уже была озвучена информация о предстоящих структурных изменениях, которые предполагают оптимизацию численности персонала. С чем связано такое решение, сколько сотрудников попадает под сокращения, в каких подразделениях?

– Это очень болезненное, но необходимое решение, так как в 2013 году АВТОВАЗ понес большие убытки. Что касается руководства – нам необходима облегченная и более оперативная структура управления. Поэтому сокращаем 2500 менеджеров и специалистов. Что касается рабочих – нам необходимо повысить производительность труда. Нужно понизить нашу точку безубыточности, и поэтому мы изменим численность рабочих за счет естественного движения персонала. В текущем году предстоит произвести на 150 000 автомобилей больше. Итак, комбинация имеет три действия: облегченная структура управления, меньше рабочих за счет повышения производительности труда и значительный рост производства. Если все это мы сделаем правильно, то к концу следующего года будем действительно эффективной компанией.

– Как вы оцениваете потенциал коллектива АВТОВАЗа и что будете требовать от работников предприятия?

– Во-первых, все начинается с менеджмента. Мы, как лидеры, должны бросать вызов требованиям времени и уметь вдохновлять своих людей на правильные действия. Во-вторых, мы должны служить примером. В-третьих, должны иметь понятные показатели. Я верю в почасовые показатели работы наших производств. В-четвертых, при возникновении проблем в их решение надо вовлекать людей.

На мой взгляд, в большинстве российских компаний производство недооценивается. Для меня же производство является самым важным. Это нервный центр. И я хочу видеть его, помогать ему, потому каждый мой рабочий день на заводе начинается в 7.20...

Могу сказать, что АВТОВАЗ обладает огромным потенциалом.

– Конкуренция на автомобильном рынке России ужесточается. В борьбу за потребителя всё активнее включаются и китайские производители, стремящиеся завоевать значительную долю российского рынка. Каковы, на ваш взгляд, сильные стороны бренда LADA? Какой фактор должен стать определяющим в дальнейшем укреплении бренда?

– Во-первых, я люблю конкуренцию. Во-вторых, ни один из производителей не имеет сегодня на дорогах России такого, как АВТОВАЗ, количества автомобилей. Для усиления конкурентоспособности нам необходимо заново определиться с тем, что должна предлагать LADA своему потребителю. Это должен быть автомобиль, разработанный для российских условий, безопасный, предлагающий лучшее соотношение цены и потребительской ценности. Это должен быть автомобиль, который легко отремонтировать. Если мы будем действовать правильно в этих важных для наших покупателей четырех направлениях, то восстановим нашу долю рынка. При этом я, конечно, очень хорошо понимаю, что легко сказать – трудно сделать.

– Успех лидера продаж российского рынка LADA Granta определен новизной модели и ее быстрым выводом на рынок. Какие факторы станут определяющими в стратегии развития модельного ряда АВТОВАЗа?

– Я очень горжусь командой, которая разработала LADA Granta. Она стала нужным продуктом, появившимся в нужное время. Теперь нам надо повторить этот подход при создании новых автомобилей, которые мы разрабатываем: по-настоящему понять, чего хочет покупатель, по-настоящему понять, сколько он готов заплатить. И сделать это лучше наших конкурентов.

– Сегодня АВТОВАЗ – мультибрендовое предприятие, уже производящее автомобили Nissan. Вскоре начнется производство автомобилей Renault и модели Datsun. Сколько автомобилей для Альянса планируется выпустить в этом году и каким должен быть уровень их качества?

– Прежде всего надо сознавать, какая огромная ответственность на нас возложена. Компании Renault и Nissan доверили АВТОВАЗу изготавливать их продукты. В прошлом году мы не сработали должным образом – не выполнена в полном объеме программа выпуска Nissan Almera. В текущем году мы должны выполнить обязательства по этой модели. Также мы должны запустить два автомобиля Renault и автомобиль Datsun. Это заставляет меня беспокоиться. Но я знаю, что если мы сконцентрируем усилия, то сделать это сможем.

Мы изготовим около 150 тысяч автомобилей для Renault и Nissan в этом году. Если сделаем это хорошо – обеспечим будущее для АВТОВАЗа, обеспечим будущее для наших людей в Тольятти. АВТОВАЗ вновь обретет славу образца для подражания в российском автопроме, каким когда-то и являлся.

– Вы встречались с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным. По итогам встречи глава региона дал нам интервью, в котором отозвался о вас как о менеджере очень высокого уровня. Что для вас значат слова губернатора и как вы намерены строить отношения с губернскими властями?

– Это была хорошая встреча. Мы обсудили насущные проблемы. Кроме того, губернатор поставил мне задачу – АВТОВАЗ должен стать лучшим среди предприятий Альянса Renault– Nissan. Я принял вызов, но сказал, что мне нужна его помощь. Получил положительный ответ. Также губернатор рассказал, что когда возглавлял правительство Мордовии, в этой республике было больше золотых медалистов Олимпийских игр, чем во всей Швеции. И я сказал: «Я понимаю, вы – лучший, и я последую вашему примеру».

– Господин Андерссон, АВТОВАЗ имеет большое значение для города Тольятти. Крупнейший район города – Автозаводский – был построен вместе с Волжским автомобильным заводом. Вклад предприятия в городскую экономику очень значителен. Удалось ли вам тесно пообщаться с руководством Тольятти, планируете ли такие встречи в дальнейшем?

– Сегодня я испытываю чувство беспокойства, в том числе и из-за понимания степени ответственности АВТОВАЗа перед городом. Если мы не изменимся – будут огромные проблемы. И я хорошо осознаю возложенную на меня ответственность. Но мне необходимо, чтобы и вся наша команда понимала свою миссию и выполняла ее. Мы не можем жить вчерашними рекордами, надо отвечать новым вызовам. И я понимаю, что город полагается на меня и на команду. На то, что мы сделаем все необходимое. Надеюсь, что остальная часть команды так же хорошо понимает нашу общую ответственность.

Я чувствую ответственность за рабочих АВТОВАЗа. Для меня это знакомо по прежнему опыту. Не без гордости могу сказать, что в прошлом году, как первый иностранец, был избран почетным гражданином Нижнего Новгорода за работу нашего коллектива. Теперь – новый для меня город, новая ситуация, и я приложу все усилия, чтобы сделать АВТОВАЗ успешным. Разумеется, сделаю это с командой, готовой разделить ответственность.

– Вы признались, что вам нравится жить в Поволжье – очень много общего со Швецией. Что именно греет душу вдали от родины?

– В 2014-м будет уже 22 года, как я живу за пределами Швеции. Могу сказать, что жить за пределами своей родины нелегко. Но я чувствую в себе уверенность. У меня крепкая семья. Я обычно хорошо срабатываюсь с людьми, и мне нравится Россия. Нравятся русские люди, русская культура. Я провел пять лет в России, и это – хорошее время. Надеюсь, что так же буду чувствовать себя и в Тольятти.

– Когда ваша семья приедет в Тольятти, что вы покажете ей здесь в первую очередь?

– Пока мне рано об этом говорить, я не очень много успел увидеть в Тольятти. Но что я отметил и в Самаре, и в Тольятти – здесь намного более современная среда, чем та, к которой я привык в Нижнем Новгороде.

– Вы много работаете. Приезжаете на работу рано и сразу включаетесь во множество дел. Что придает вам сил в работе?

– Непростой вопрос. Я оптимист. Я люблю то, что делаю. Был воспитан принимать на себя ответственность. Мне нравятся люди, и как правило, я со всеми быстро нахожу общий язык. Мне нравятся вызовы, а здесь для меня новая ситуация... Чтобы добиться успеха, АВТОВАЗу необходимы перемены. Для этого нужно много работать.

«Волжский автостроитель»